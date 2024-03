La madre de Diomedes Díaz sigue hospitalizada: Martín Elías Jr. habló del estado de salud de ‘Mamá Vila’

Martín Elías JR. visitó a la madre de Diomedes Díaz en la clínica - crédito @martineliasjr/Instagram

Elvira Maestre preocupó tanto a su familia, seguidores y fanaticada de Diomedes Díaz tras ser ingresada por urgencias a la Clínica Cardiovascular de Valledupar debido a complicaciones de salud provocadas con una infección urinaria.

Su bisnieto Martín Elías JR. heredero de la dinastía Díaz viajó desde Cúcuta, (Norte de Santander) para estar pendiente de ella. El artista vallenato afirmó que ‘Mamá Vila’ como se le conoce de cariño está fuera de peligro y en recuperación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El hijo del Gran Martín Elías llegó hasta el hospital en el que se encuentra recuperándose Elvira Maestre, mejor conocida como ‘Mamá Vila’ quien sufrió un quebranto de salud. “Gracias a todos por sus oraciones, por estar pendientes, desde acá los saluda mamá Vila que gracias a Dios ya está bien”, comentó el joven cantante, nieto de Diomedes Díaz a través de un video que compartió en sus redes.

Martin Elías JR. visitó en la clínica a su bisabuela Elvira Maestre, madre del difunto Diomedes Díaz y compartió detalles de su estado de salud - crédito @martineliasjr/Instagram

En nombre de la familia Diaz Mestre, Martín se dirigió a su público asegurando que su bisabuela está fuerte y salió bien de la complicación que sufrió por causa de una bacteria. Además, el joven pidió a sus más de un millos de seguidores que acumula en Instagram continuar orando por la salud de Elvira.

“No se olviden de ella y ténganla en sus oraciones, Mamá Vila está mejorando y les agradece cada mensaje”, comentó Martín Elías JR desde el cuarto del hospital.

Recordemos que Martín lleva consigo el peso de su abuelo Diomedes y su padre Martín Elías, quienes son unas de las leyendas más representativas del folclor vallenato para toda la costa caribe. Es por esto que estuvo visitando a su bisabuela, para darle ánimo y para mostrarle a sus seguidores que se encuentra bien de salud.

Martin Elías JR. compartió detalles de la salud de la madre de Diomedes Díaz a la que visitó en el hospital - crédito @martineliasjr/Instagram

Por qué fue hospitalizada Elvira Mestre

La mamá del Cacique de La Junta, sufrió el domingo 24 de marzo a sus 86 años de edad un percance de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada y bajo observación médica. Aunque el parte médico es reservado, uno de sus familiares fue a visitarla y compartió un emotivo video junto a mamá Vila, como es conocida.

Diomedes Díaz fue recordado por su madre Elvira Maestre en el décimo aniversario de su muerte - crédito @mama.vila/Instagram

Tal y como lo pidió Martín Elías JR, los seguidores del artista vallenato reaccionaron con mensajes de apoyo, incluyendo incluso a algunos de sus tíos: “Muchas gracias sobrino de mi alma por visitar a mamá Vila, a ella debemos todo el talento artístico que va en nuestras venas! Vamos a cuidarla todos en nombre de Dios”, “en oración, pronta recuperación”, “que se mejore mamá Vila Dios está con ella papá, saludos y bendiciones desde Panamá”.

De acuerdo con pronóstico revelado por su hijo Elver Díaz, Mamá Vila presentó síntomas preocupantes, incluyendo fiebre alta y problemas de presión arterial, lo que llevó a su traslado urgente a mencionada clínica. El hermano del fallecido cantante Diomedes Díaz manifestó la gravedad de la situación señalando que su madre había estado lidiando con una infección urinaria leve que desencadenó los síntomas.

La madre de Diomedes Díaz se encuentra internada en la Clínica Cardiovascular -crédito @mama.vila/Instagram

“Empezó con una fuerte fiebre, la presión un poco alta y ya esto no son tratamientos para hacerlos en la casa, decidimos traerla a la Clínica Cardiovascular en Valledupar y en estos momentos me acaba de decir el médico que todo está normal, la presión está normal, ya no tiene fiebre, pero tenemos que esperar hasta mañana para ver si es una virosis, sin embargo, tenemos que seguir orando a Dios, que es el que todo lo puede, para que nos mejore a Mamá Vila lo más pronto. Yo sé que ella es una mujer fuerte y pronto va a estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, en nombre de la familia Díaz los queremos mucho”, indicó, agradeciendo el cuidado con que la familia ha manejado su salud debido a condiciones preexistentes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y una previa operación de cadera.

La comunidad digital que sigue a la madre del Cacique que en Instagram suma más de 359 mil seguidores, manifestó su preocupación y han seguido de cerca su estado de salud.

“Todo en manos de Dios que todo lo puede, cúrate pronto mamá Vila😍😍😍😍😍”; “Pronto estará en su casa sana con la bendición de Dios 🙏🏼”; “salud para mamá Vila, ella es fuerte y va salir de esta en el de nombre de dios 🙏🙏🙏”; “que Dios le de la salud ❤️”; “Dios te bendiga y te cuide mamá Vila”; “mamá Vila tiene que recuperarse pronto ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️un abrazo grande llenito de mucha salud”; “Dios la bendiga inmensamente y mejore su salud”.