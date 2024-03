Jhonny Rivera aseguró que no es un ‘sugar daddy’ y explicó cómo conquistó a Jenny López: “Nunca la compré con nada”

La artista Jenny López y Jonny Rivera dieron detalles íntimos de su relación - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Los casi 30 años de diferencia que se llevan Jhonny Rivera y su novia Jenny López (él tiene 50 y ella 21) ha sido un asunto polémico. Sin embargo, ambos han salido a defender su amor a capa y espada en más de una ocasión, restándole importancia a la edad.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, expresó la caucana acerca del origen de su romance.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

También ha agregado que “toda la vida esperé que fuera el momento indicado para las cosas […] Es hoy el momento de vivir las cosas, si yo me pongo a pensar en qué va a pasar de aquí a 15 años, 20 años, pues no haría muchos proyectos, no me levantaría con entusiasmo para muchas cosas y lo mismo pasa en mi relación. Yo me estoy disfrutando el ahora, el presente”.

Jhonny Rivera insiste en que el dinero no tuvo nada que ver en la conquista a Jenny López - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Aunque comenzó a cantar desde los 15 años con él, siempre insiste en el respeto que recibió. Asimismo, ha dicho que no tiene ningún interés en el dinero y que para ella no son los años los que determinan la manera en que se quieren.

No obstante, son muchos los curiosos que han querido saber por qué están juntos, así que le preguntaron en su momento al risaraldense si había sido con lujos o billetes que había logrado ganarse el corazón de la intérprete.

Jenny López es 29 años menor que su novio, Jhonny Rivera - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

“Miren, mucha gente le ha tirado mucho hate, señalando que ella es interesada o cosas así, pero la verdad es que yo nunca la compré con nada material”, empezó diciendo el pereirano en un clip que subió a sus historias de Instagram, a fin de aclarar el asunto.

También quiso exponer en público que una de las razones por las que no quiso nublar la vista de Jenny López cuando aún la estaba cortejando, era porque no quería que las cosas se supieran de manera tan directa, debido a que había algún recelo con lo que podía pensar la familia de ella.

“Cuando comenzamos a sentir atracción, el único regalo que hubo fueron unas rosas en una cajita, porque no quería que se malinterpretara lo que sentía por ella y que no lo fueran a tomar mal los papás o ella misma. Todo se ha ido dando y en el momento que menos lo pensamos, me echó mano”, añadió el artista.

Jhonny Rivera también contestó en la misma dinámica de preguntas y respuestas acerca de los planes que tienen de tener o no tener hijos. Cuando leyó el interrogante, ambos afirmaron que es la duda más frecuente entre sus seguidores, que incluso de cada 10 comentarios que les hacen, por lo menos uno tiene que ver.

La verdad detrás del romance entre Jhonny Rivera y Jenny López fue publicada en historias de Instagram del cantante de 50 años - crédito @jhonnyrivera/Instagram

¿Jhonny Rivera y Jenny López piensan tener hijos? Esto respondieron

“Por ahora no, no se está contemplando eso. Hay que disfrutar más en pareja. Aparte de la responsabilidad y de la crianza, de momento necesitamos mucha privacidad. En esta época criar época no están fácil. Estamos en una primera etapa de noviazgo, pero ahí vemos qué pasa más adelante”, expresó el cantante de Guaro.

Cabe mencionar que además de ser pareja, ambos también comparten en gran manera en el ámbito laboral. “Jhonny es nuestro jefe, pero es muy bacano, yo no siento como la presión que muchos sienten con sus jefes. No hablo solo por mí, con todos los muchachos de la agrupación”, explicó Jenny.

Concluyó expresando que en él ha encontrado un mentor. “Cuando hemos necesitado un consejo, un punto de vista, siempre vamos a encontrar en él un amigo, y no pasa solo conmigo, sino con todos en la agrupación lo tienen en ese concepto”, aseveró.