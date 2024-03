Sofía Vergara y su pareja, Justin Salim, cumplen cinco meses de noviazgo

Sofía Vergara publicó la primera foto con Justin Saliman en febrero de 2024 - crédito Backgrid/The Grosby Group

La revista especializada en entretenimiento People en Español reveló el tiempo de noviazgo la actriz colombiana Sofía Vergara y el cirujano norteamericano Justin Salim, con el que se dejó ver en múltiples sitios públicos de Estados Unidos, sin confirmar que estuvieran juntos.

Hasta febrero de 2024, la actriz, que encarna a la narcotraficante Griselda Blanco en la serie homónima de Netflix, publicó la primera fotografía con su pareja en redes sociales, confirmando los rumores sobre su amorío.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aunque la publicación es reciente, la revista citada informó que La Toty y Salim ya llevan cinco meses juntos, contados desde que tuvieron su primera cita, y que se cumplen el 22 de marzo de 2024. El medio publicó una fotografía de la pareja dirigiéndose al restaurante Catch, en West Hollywood, donde, al parecer, festejaría el tiempo que ha pasado junta.

Sofía Vergara y Justin Saliman habían generado rumores en los seguidores sobre un posible romance por diferentes fotografías que tomaron los paparazzi - crédito Backgrid/The Grosby Group

Los seguidores de la reconocida actriz barranquillera esperaban con ansias el anuncio de un nuevo noviazgo, luego de enterarse de la ruptura con el actor estadounidense Joe Manganiello en julio de 2023, tras convivir siete años en matrimonio. El actor de Magic Mike también sorprendió a su audiencia revelando en febrero de 2024 quién es su nuevo amor: se trata de la actriz y modelo Caitlin O’Connor.

Joe Manganiello hizo público su amor en redes con Caitlin O’Connor - crédito @joemanganiello/Instagram

¿Por qué se divorciaron ‘La Toti’ y Manganiello?

La separación de la actriz, reconocida también por su papel como Gloria Pritchett en la serie Modern Family, puso a todos los seguidores a cuestionar qué pudo haber salido mal en la relación. Sin embargo, en su momento, Vergara y Manganiello, en entrevista con Page Six, pidieron a la audiencia y a los medios de comunicación abstenerse de indagar y respetar su vida privada.

Los fanáticos tuvieron que esperar hasta que la barranquillera rompiera el silencio. En enero de 2024 reveló por fin las razones por las cuales se divorció del actor. En entrevista al diario español El País, explicó que tenían expectativas diferentes con respecto al futuro de su relación.

La historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello duró siete años - crédito @joemanganiello/Instagram

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja (sic). Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”, detalló la actriz colombiana al medio citado.

Asimismo, indicó que tuvo a su hijo, Manolo González, a los 19 años. Y, ahora que él tiene 32 años y ella, 51, lo único que espera es ser abuela; no tiene en sus planes convertirse en madre nuevamente. Entonces, aseguró que si en algún momento volvía a enamorarse, sería de un hombre que tuviera sus propios hijos.

Sofía Vergara aseguró que no quiere tener más hijos. A Manolo González lo tuvo a los 19 años -crédito @sofiavergara/Instagram

Asimismo, explicó que, a pesar de las dificultades, se considera una persona “muy disfrutona”, lo que le ha permitido seguir adelante. “Los colombianos vivimos tantas cosas terribles que siempre sabemos ver el lado alegre de la vida porque si no, no podríamos vivir (sic). Cuando me vaya, me lo voy a llevar todo puesto. El sufrimiento no hay que buscarlo, va a venir solo”, precisó la actriz.

Por su parte, Manguinello, reveló en su momento al medio Inside Weddings, cómo era su relación con la colombiana, asegurando que, para entonces, era “muy fácil”. “La gente dice cosas como: ‘El matrimonio y las relaciones son trabajo’. Pero no lo son. La vida es dura. Tener a alguien que te ayude a afrontarla es lo mejor que te ha pasado nunca. Es una relación muy fácil, fácil en todos los sentidos. Mirando hacia atrás a las relaciones que tuve antes de esto, creo que el universo me estaba dando un poco de práctica dura para que pudiera hacer esto bien”, contó el actor.