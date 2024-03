Iván Lalinde recuerda asquerosa anécdota de cuando fue mesero: “Le eché mi ADN”

Iván Lalinde es uno de los presentadores más conocidos del país - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Iván Lalinde es uno de los presentadores más conocidos de la televisión colombiana. Actualmente hace parte del equipo de La voz kids, en el que comparte el detrás de bambalinas y el tiempo en tarima con su compañera, Laura Tobón. Además, desde hace algunos años se destaca en el magacín Día a día.

Asimismo, ha estado al frente de formatos como El precio es correcto, El desayuno o Locos por la tele. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su carrera, sino que ha tenido que enfrentar críticas de la audiencia en más de una ocasión, así como en sus comienzos le tocó aceptar otros empleos para sostenerse económicamente.

De hecho, en su reciente paso por The Juanpis Live Show recordó su juventud y aquellos momentos en los que tuvo trabajos pesados. “¿Vendió medias y usted trabajó como mesero?”, le preguntó Juanpis, que es interpretado por Alejandro Riaño, al antioqueño.

Iván Lalinde es uno de los presentadores de La Voz Kids - crédito Caracol Televisión

Respondió que sí, y detalló cómo le fue en ese entonces como mesero. “Sí, yo fui mesero cuando inicié la universidad, trabajé en Primos, una hamburguesería reconocida, y había un man que llegaba siempre con la novia, me pedía un ‘sacadero’ de aguacate, y me decía: ‘Yo se lo pedí sin aguacate’, entonces me tocaba ir a la cocina y cambiárselo, y siempre hacía lo mismo cada semana”, rememoró.

También siguió diciendo que la molestia lo consumió por lo que pensó en una venganza. “Un día el señor llegó con un grupo de amigos y me hizo lo mismo, yo llegué a la cocina y le eché sal y pimienta a la gaseosa y le dejé un recuerdito de mi ADN también en la comida, mi saliva, por supuesto”, añadió.

Desde la parte trasera del mostrador pudo disfrutar del momento en que su plan se consumaba. “Se le comió todo, yo decía: ‘qué dicha, disfrútame bebe’ Y esa fue la última vez que atendí ese señor, le dije a mi jefe: ‘Yo no vuelvo a atender ese señor porque se me sale el diablo que tengo dentro”, indicó el comunicador.

Finalmente, el periodista concluyó diciendo que decidió apartarse del complejo cliente, pero que inclusive así “el man volvió y yo no lo volvía a atender. Fui feliz siendo mesero y con eso me pagué muchas cosas en la universidad”, puntualizó en medio de la conversación.

¿Quién es Iván Lalinde?

Iván Lalinde es un presentador y periodista colombiano reconocido en el ámbito de la televisión por su amplia trayectoria y carisma ante las cámaras. Nacido en Medellín, Antioquia, Colombia, Lalinde inició su carrera en la televisión a una edad temprana, consolidándose como una figura prominente en el entretenimiento y la información televisiva en Colombia.

A lo largo de su carrera, Lalinde ha trabajado en diversos programas y cadenas de televisión, destacándose por su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Ha sido presentador de noticieros, programas de variedades, concursos y reality shows, demostrando su habilidad para adaptarse a diferentes formatos y géneros televisivos.

El presentador de Día a Día se refirió a su pasado - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Uno de sus roles más destacados fue como presentador en el programa El precio es correcto, un reality show de conocimiento de víveres o electrodomésticos que gozó de gran popularidad en Colombia, por lo que se ganó el cariño de las mamás del país. Su trabajo en este programa le ha valido el reconocimiento y el cariño del público colombiano, consolidándolo como un referente en la televisión nacional.

Además de su trabajo en televisión, Iván Lalinde ha participado en campañas de sensibilización social y proyectos culturales, mostrando su compromiso con temas de relevancia social y cultural en Colombia.

Su personalidad carismática, junto con su profesionalismo y dedicación, han hecho de Iván Lalinde una figura querida y respetada en el medio televisivo colombiano, manteniéndose activo y relevante en la industria a lo largo de los años.