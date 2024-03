Elianis Garrido contó las razones por las que volvería a la televisión: “Hay que pagar las deudas”

Elianis Garrido reveló las razones por las que volvería a la televisión y no es precisamente el sueldo - crédito @elianisgarrido/Instagram

Elianis Garrido alcanzó la fama nacional, gracias a su destacada y polémica participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele. Allí, la barranquillera fue la protagonista de una pelea con uno de sus compañeros, por lo que resultó expulsada de inmediato y por un instante, pensó que su carrera se habría ido por el drenaje; sin embargo, su talento y perseverancia pudieron más, catapultándola incluso en la actuación.

Después de 12 años, Garrido se consolidó como presentadora en el programa de variedades Lo Sé Todo, que también le permitió abrirse camino en la actuación en producciones como Sin senos sí hay paraíso, entre otras. Sin embargo, a inicios de 2024 la barranquillera decidió dar un paso al costado y decidió dedicarse a su sueño como bailarina, emprendiendo con una academia de baile.

En entrevista con 'Lo Sé Todo', la expresentadora contó que ha tenido algunos castings - crédito @losetodocol/Instagram

Recientemente, la expresentadora de Lo Sé Todo habló con el programa y contó que una importante cadena de televisión le estaba “haciendo ojitos” para formar parte de su parrilla de presentadores. Y es que, de acuerdo con los rumores, Elianis fue vista en una reconocida zona del norte de la capital del país, departiendo en un espacio, acompañada de un café con una relevante figura que estaría pensando en “reclutarla”.

Aunque aseguró que no se trataba de uno de los directores o presidentes de canales, como se especuló, sí “me fui a ver con un par de amigos, un par de buenos amigos y ya; yo no cuento las cosas hasta que ya no arranquen”, aseguró para su antigua casa. Además, confesó que sí era uno de los planes que tenía para mediados de 2024, por lo que está a la espera de lo que le tenga preparado el destino.

Elianis Garrido reveló al programa 'Lo Sé Todo' que ha sido llamada a presentar castings para presentación y novelas -crédito @elianisgarrido/Instagram

Y agregó que se ha estado presentado a algunos castings para presentadora y como actriz, otra de sus grandes pasiones: “Difícilmente haría otro programa de farándula. Yo no digo que no, pero debería ser una propuesta bien interesante y generosa. Amo el arte, pero me toca pagar las deudas; tiene que ser un proyecto que me encante”.

Así ha sido su lucha contra el cáncer

Más allá de su carrera televisiva, la expareja del cantante Anddy Caicedo tuvo que enfrentar desafíos personales. En una entrevista conmovedora con la presentadora Laura Acuña para su programa en YouTube, La sala de Laura Acuña, la bailarina profesional habló abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer de ovario a los 27 años en 2015, un periodo marcado por tratamientos agresivos y la pérdida de su capacidad para producir óvulos.

La actriz y presentadora colombiana compartió detalles íntimos sobre su tratamiento de cáncer -crédito @elianisgarrido/Instagram

“Me operaron de un ovario debido a una situación muy adversa y luego enfrenté un tratamiento muy agresivo, lo que afectó mi otro ovario”, compartió Garrido, que añadió: “Haciendo todo en silencio para que mi familia no se sintiera triste. Fue un proceso muy doloroso y difícil”.

Luchando en silencio, la barranquillera reveló que su tratamiento incluyó la administración de yodo para evitar la quimioterapia, un detalle que decidió mantener en privado para proteger a su familia. Además, recordó que su tratamiento logró hacer a tiempo; sin embargo, la producción de óvulos en el ovario más afectado quedó nula por completo.

“Tuve una masa maligna, nunca había hablado de eso, pero fue en el 2015, después del reality. Fue muy difícil, tenía 27 años y me adelgacé mucho y los medios de comunicación, la gente, me trataban mal, que estaba flaca, que estaba loca, que por dietas locas (...) y yo tomando yodo para evitar una quimioterapia”, agregó la colombiana para el programa de su colega.