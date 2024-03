Pastor Alfredo Saade convocó levantamiento para apoyar la constituyente de Gustavo Petro: “Levántate Primera Línea”

El pastor petrista pidió un levantamiento social a favor de la constituyente de Gustavo Petro - crédito Alfredo Saade / X

Hay polémica en Colombia por cuenta del presidente Gustavo Petro, pues durante una visita a Cali sostuvo que era necesaria una constituyente para que pueda seguir adelante con su proyecto político porque, según él, las instituciones del país no lo dejaban aplicar la Constitución.

“Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia”, dijo.

Tras eso uno de sus escuderos, el pastor Alfredo Saade, se pronunció en redes sociales y convocó a que los seguidores del presidente se levantaran para apoyar su idea de reformar la Carta Magna de Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La postura radical de Saade generó preocupación, puesto que instó a la Primera Línea a que saliera a las calles para que demostraran su apoyo hacia el presidente Petro y sus pretensiones con la Constitución.

Alfredo Saade convocó a la Primera Línea para que apoyara a Gustavo Petro - crédito @ALFREDOSAADEV/X

A través de un video difundido por redes sociales, Saade dijo: “Que se levante un pueblo, al poder popular. A la Primera Línea la invito, a las mujeres, que se levanten invito a los hombres a que se levanten, esos hombres de valor, a los jóvenes ¡levántense por una constituyente ya!”.

Según el pastor petrista, el Gobierno nacional estaba siendo humillado por los políticos corruptos del país que no permitían trabajar para las poblaciones más necesitadas y que por eso era necesaria la constituyente nacional.

Además, sostuvo: “No podemos seguir siendo humillados, nos toca levantarnos con valentía. Quizá hasta la misma vida nos quiten por la intensión de llevar al país a un nuevo norte, pero si la vida hay que dar, vamos a darla, ya la hemos sufrido bastante aquellos que están en el campo, que han sido desplazados, los que la parapolítica asesinó, los que la guerrilla asesinó. Es el tiempo de levantarse”.

El pastor Alfredo Saade apoyó la decisión del presidente Petro sobre una constituyente nacional - crédito Alfredo Saade / X

Finalmente, Alfredo Saade indicó que el levantamiento que estaba convocando era una orden directa para revelarse en contra de las posturas políticas que contradicen al presidente Gustavo Petro.

“Es tiempo de una constituyente ya, es el tiempo de decirle a la corrupción: ¡Basta! y es el tiempo de quitarnos el pie que nos tiene subyugados en la tierra y no nos deja respirar, es el tiempo de levantarse Colombia. La orden está dada”, concluyó.

En otra publicación de X el pastor cuestionó a los que apoyaron la constituyente en el Gobierno del expresidente César Gaviria y argumentó que en esa época tampoco se podía, pero que finalmente se hizo, por lo que debía usarse de ejemplo esa situación para hacer lo mismo con el presidente Petro.

En redes sociales Alfredo Saade pidió a la Primera Línea que se levantara - crédito Alfredo Saade / X

“Es una Constituyente por el camino excepcional no institucional, igualmente a la anterior basada en la soberanía popular a través de un acto de poder. En 1990 tampoco se podía por el camino institucional, el artículo 218 de la constitución del 86 no lo permitía y se hizo. Pregunto a la oligarquía colombiana: ¿Por qué César Gaviria sí y Gustavo Petro no? Levántate Colombia , levántate poder popular, levántate primera línea ¡Constituyente YA!”, publicó Saade.

Tras la polémica que suscitó la propuesta de la constituyente, en vez de calmar la situación el mandatario avivó la polémica y dijo que, si debía hacerse debate nacional, que así fuera. “La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Esta bien que así sea”, sostuvo.