Entrenadora de Mayra Ramírez desató controversia por comentarios sobre relaciones sentimentales entre jugadoras

Emma Hayes, entrenadora de Mayra Ramírez en Chelsea dio unas controvertidas declaraciones acerca de las relaciones sentimentales dentro del fútbol femenino

La llegada de Mayra Ramirez al Chelsea para la segunda parte de la temporada 2023/24 ha logrado que un equipo que de por sí es dominante en el panorama europeo del fútbol femenino, ahora lo sea todavía más. A la colombiana no le tomó mucho tiempo acoplarse al juego ofensivo de las Blues y gracias a su velocidad y despliegue físico se hizo con la titularidad del conjunto dirigido por Emma Hayes.

Durante la última semana, la nacida en Sibaté tuvo que ausentarse del juego ante Manchester City por la FA WSL Cup, pidiendo el cambio a los 35 minutos por molestias en el aductor. Aunque esto la llevó a perderse los juegos ante Everton y Arsenal por la Women’s Super League, todo indica que formará parte de la convocatoria que jugará ante el Ajax el juego de ida por los cuartos de final de la Champions League el próximo martes 19 de marzo. Sin embargo, el cuadro londinense afronta ahora mismo una importante controversia por unos comentarios de Emma Hayes que la pusieron en el ojo del huracán.

En rueda de prensa, se le preguntó a la entrenadora del Chelsea acerca de una investigación que se adelanta actualmente en el fútbol inglés debido a que existen rumores que vinculan sentimentalmente a Willie Kirk, entrenador del Leicester con una jugadora del plantel de la que no se ha revelado su identidad.

Debido a esta situación, el club inició una investigación interna y el estratega fue suspendido, por lo que no pudo dirigir a sus jugadoras en la victoria por los cuartos de final por la FA Cup ante Liverpool, por 2-0.

Willie Kirk, entrenador del Leicester acusado de mantener una relación sentimental con una de sus jugadoras

Cuando se le preguntó por su punto de vida sobre el tema, Hayes se mostró contraria a esa clase de situaciones dentro de un plantel. “Las relaciones sentimentales entre jugadoras son inapropiadas. Pero tenemos que verlo en el contexto de dónde viene el juego y decir ‘mira, ahora estamos en una era profesional’ donde las expectativas para las jugadoras y entrenadores son tales que todo nuestro enfoque y atención tiene que ser tener las más altas exigencias. Las relaciones entre jugadoras pueden ser difíciles de gestionar para un entrenador”, expresó inicialmente.

Hayes, que abandonará el banquillo del Chelsea una vez finalice la temporada para encargarse de la selección de Estados Unidos, señaló que esta clase de relaciones se vienen dando desde hace tiempo en el fútbol femenino. “Puede pasar, por ejemplo, que una es titular y la otra no o que una esté en el último año de su contrato y la otra no. Todos sabemos, aquellos de nosotros que hemos estado en el fútbol femenino durante un largo período de tiempo, que esas cosas han estado sucediendo en los vestuarios”, explicó.

En ese sentido, la entrenadora advirtió que esta clase de situaciones se deben mirar sin dejar de lado el contexto particular en el que se ha desarrollado el fútbol femenino durante la mayor parte de su historia, desde el amateurismo. “El fútbol femenino, tal como lo conocemos, ha sido un deporte muy amateur durante mucho tiempo, por lo que, y lo digo también en relación con las relaciones entre jugadoras, hay situaciones que debemos afrontar”, señaló.

“Lo ideal es que no tengas que lidiar con eso. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas. Tenemos que tener salvaguardias y asegurarnos de que sean accesibles para todos y cada uno de los clubes para proteger a las jugadoras”, declaró para cerrar su intervención.

Las declaraciones de Hayes generaron una gran controversia en el ámbito del fútbol femenino, y hasta le ganaron una reacción negativa dentro de sus propias dirigidas. Jess Carter, defensa de las Blues que actualmente mantiene una relación sentimental con la arquera Ann-Katrin Berger, le dio un ‘Me gusta’ a la publicación en X por parte de la periodista inglesa Beth Fisher, que se mostró especialmente contraria a las palabras de la entrenadora y expresó que “ha ido más allá de la locura”.

Jess Carter, dirigida de Hayes en Chelsea

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la victoria de Chelsea ante Arsenal por 3-1, la entrenadora manifestó que ya había tenido la oportunidad de hablar sobre el tema con Carter. “Por supuesto, he hablado con ella. No quiero crear más titulares de clickbait para ustedes, lo siento. Por supuesto, estoy decepcionada por eso…. He hablado con Jess hoy y con otros jugadores del equipo”, manifestó sin profundizar en detalles sobre dicha conversación.