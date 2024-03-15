Cómo consultar los comparendos de tránsito en el Simit con el número de placa: le contamos

A través del Simit los organismos de tránsito suministran información sobre infracciones al código - crédito Johan Largo/Infobae

Para conducir un vehículo automotor en Colombia es necesario que la persona cuente con un documento oficial expedido por los organismos de tránsito, es decir, una licencia de conducción, sin embargo, existen otros factores como la responsabilidad vial y el conocimiento de la ley para que el ejercicio se efectúe de manera correcta.

Y es que el conducir no es solo saber cómo acelera y frenar el automotor, puesto que el conductor debe entender lo que sucede en su alrededor con otros actores viales y elementos en las vías, a lo que se suman las normas de tránsito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el Cedac, las infracciones al código que más se registran en Colombia son estacionarse en un lugar prohibido o dejar el vehículo mal aparcado, desacatar la medida del pico y placa, no portar la licencia o conducir con el documento suspendido, usar el teléfono celular mientras se conduce, no utilizar el cinturón de seguridad, circular en sentido contrario y no respetar los límites de velocidad, este último el que más siniestros viales genera.

Otras infracciones frecuentes que comenten las personas son la de conducir en estado de embriaguez, no respetar la luz roja de los semáforos y/o pares, y no contar con el Soat o que este seguro se encuentre vencido.

Los tipos de infracciones de tránsito se dividen en seis ramas - crédito Colprensa

Ante dicho panorama, las entidades distritales y municipales llevan a cabo una serie de medidas de acción y prevención para que los conductores cumplan con las normas establecidas, ya sea por medio de controles en vías y/o el empleo de cámaras de fotomultas.

Por lo que violar la norma es más común de lo que se cree. El realizar una acción contraria en la vía, una imprudencia o hasta un descuido por un instante de desconcentración, pueden ser registradas por parte de las autoridades, por lo que es necesario que el conductor consulte frecuentemente los portales oficiales de las entidades de movilidad, como es el caso del Simit, para saber si tiene un comparendo por infracción al Código Nacional de Tránsito.

Así puede consultar infracciones en el Simit con el número de placa

El Simit permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar donde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea - crédito Simit

A través del Simit, los organismos de tránsito suministran información sobre infracciones al código, por lo que esta herramienta posibilita a un conductor subsanar el comparendo económico desde cualquier lugar del país, así la infracción se haya cometido en otra región.

“Integramos el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera los infractores que no se encuentren a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito”, precisó el Simit.

Entre los beneficios que ofrece el Simit, destacan los siguientes:

El Simit funciona en toda Colombia y su operación se mantiene activa durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

El Simit permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar donde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea.

El Simit es generador de estadísticas para la definición de políticas públicas nacionales y locales.

Para consultar si usted tiene alguna multa a través del Simit, con el número y serial de la placa, es necesario que ingrese al siguiente enlace: fcm.org.co/simit/#/home-public. Allí ingresará al sitio web del sistema. En la página encontrará un botón de búsqueda en el cual deberá ingresar el número de identificación o la placa del vehículo.

Posteriormente, el sistema arrojará toda la información sobre multas o infracciones que haya cometido en Colombia. En el caso de que no se registre alguna violación a la norma, saldrá el siguiente mensaje: “No tienes comparendos ni multas registradas en Simit. Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago”.

En el caso de que si cuenta con infracción impuesta por una autoridad competente de movilidad, podrá consultar la forma de pago ingresando al siguiente enlace, Simit: así puede pagar una multa impuesta en otro municipio y/o ciudad del país.

El Simit es generador de estadísticas para la definición de políticas públicas nacionales y locales - crédito Infobae