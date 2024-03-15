Colombia

Cómo consultar los comparendos de tránsito en el Simit con el número de placa: le contamos

Entre las infracciones frecuentes que comenten las personas son la de conducir en estado de embriaguez, no respetar la luz roja de los semáforos y/o pares, y no contar con el Soat, o que este encuentre vencido

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

A través del Simit los
A través del Simit los organismos de tránsito suministran información sobre infracciones al código - crédito Johan Largo/Infobae

Para conducir un vehículo automotor en Colombia es necesario que la persona cuente con un documento oficial expedido por los organismos de tránsito, es decir, una licencia de conducción, sin embargo, existen otros factores como la responsabilidad vial y el conocimiento de la ley para que el ejercicio se efectúe de manera correcta.

Y es que el conducir no es solo saber cómo acelera y frenar el automotor, puesto que el conductor debe entender lo que sucede en su alrededor con otros actores viales y elementos en las vías, a lo que se suman las normas de tránsito.

De acuerdo con el Cedac, las infracciones al código que más se registran en Colombia son estacionarse en un lugar prohibido o dejar el vehículo mal aparcado, desacatar la medida del pico y placa, no portar la licencia o conducir con el documento suspendido, usar el teléfono celular mientras se conduce, no utilizar el cinturón de seguridad, circular en sentido contrario y no respetar los límites de velocidad, este último el que más siniestros viales genera.

Otras infracciones frecuentes que comenten las personas son la de conducir en estado de embriaguez, no respetar la luz roja de los semáforos y/o pares, y no contar con el Soat o que este seguro se encuentre vencido.

Los tipos de infracciones de
Los tipos de infracciones de tránsito se dividen en seis ramas - crédito Colprensa

Ante dicho panorama, las entidades distritales y municipales llevan a cabo una serie de medidas de acción y prevención para que los conductores cumplan con las normas establecidas, ya sea por medio de controles en vías y/o el empleo de cámaras de fotomultas.

Por lo que violar la norma es más común de lo que se cree. El realizar una acción contraria en la vía, una imprudencia o hasta un descuido por un instante de desconcentración, pueden ser registradas por parte de las autoridades, por lo que es necesario que el conductor consulte frecuentemente los portales oficiales de las entidades de movilidad, como es el caso del Simit, para saber si tiene un comparendo por infracción al Código Nacional de Tránsito.

Así puede consultar infracciones en el Simit con el número de placa

El Simit permite pagar una
El Simit permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar donde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea - crédito Simit

A través del Simit, los organismos de tránsito suministran información sobre infracciones al código, por lo que esta herramienta posibilita a un conductor subsanar el comparendo económico desde cualquier lugar del país, así la infracción se haya cometido en otra región.

“Integramos el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera los infractores que no se encuentren a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito”, precisó el Simit.

Entre los beneficios que ofrece el Simit, destacan los siguientes:

  • El Simit funciona en toda Colombia y su operación se mantiene activa durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
  • El Simit permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar donde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea.
  • El Simit es generador de estadísticas para la definición de políticas públicas nacionales y locales.

Para consultar si usted tiene alguna multa a través del Simit, con el número y serial de la placa, es necesario que ingrese al siguiente enlace: fcm.org.co/simit/#/home-public. Allí ingresará al sitio web del sistema. En la página encontrará un botón de búsqueda en el cual deberá ingresar el número de identificación o la placa del vehículo.

Posteriormente, el sistema arrojará toda la información sobre multas o infracciones que haya cometido en Colombia. En el caso de que no se registre alguna violación a la norma, saldrá el siguiente mensaje: “No tienes comparendos ni multas registradas en Simit. Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago”.

En el caso de que si cuenta con infracción impuesta por una autoridad competente de movilidad, podrá consultar la forma de pago ingresando al siguiente enlace, Simit: así puede pagar una multa impuesta en otro municipio y/o ciudad del país.

El Simit es generador de
El Simit es generador de estadísticas para la definición de políticas públicas nacionales y locales - crédito Infobae

Más Noticias

María Fernanda Cabal culpó a Gustavo Petro de los desmanes en la marcha en apoyo a Palestina: “El único responsable es usted”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, supuestamente ordenó la violencia en las marchas, y catalogó lo sucedido como “fascismo”

María Fernanda Cabal culpó a

María Fernanda Cabal respondió a publicación de Gustavo Petro en donde la comparó con las ‘Camisas negras’: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”

La senadora criticó al presidente por sus declaraciones en redes sociales, y lo acusó de que el clima de confrontación política se agrava “por sus discursos que incentivan la polarización y el resentimiento social”

María Fernanda Cabal respondió a

Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

La creadora de contenido colombiana había sido blanco de comentarios negativos por los cambios en sus dientes, pero se los volvió a modificar

Karina García se cambió el

Paga diario encontró a deudora oculta en lugar insólito: “usted tiene que ser más seria”

Al parecer el hombre llevaba un tiempo buscando a la mujer, por lo que se molesta al verla tratando de evadir el encuentro

Paga diario encontró a deudora

Juan Manuel Santos cuestionó la gestión del Gobierno Petro sobre el Acuerdo de Paz de 2016 y alertó por las elecciones de 2026: “Inviable”

El expresidente criticó la falta de avances en la aplicación de la hoja de ruta acordada para resolver las causas del conflicto armado y alertó sobre los riesgos que representan las posturas políticas extremas en los próximos comicios

Juan Manuel Santos cuestionó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Karina García se cambió el

Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

Lina Tejeiro está de cumpleaños y con un emotivo mensaje, la actriz celebró esta fecha: “Gracias vida por cada Lina que he sido”

Karol G es confirmada como acto principal del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′

Lili Díaz, hija de Diomedes, habló por primera vez sobre el escándalo de su expareja y Dayana Jaimes: “Yo sí soy una dama”

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar atracos: ‘Mamá, ¿usted cómo les va a decir eso?’

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: dos novedades en la nómina

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por la Copa Libertadores Femenina

Los mejores memes de la derrota del América frente a Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire