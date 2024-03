Martha Alfonso le pidió al Gobierno retirar la reforma a la salud: Petro descartó la opción

El presidente dijo que el Congreso será el responsable de la caída de la reforma a la salud, que dijo es imprescindible y que el sistema está colapsado - crédito @infopresidencia

Ante el inminente hundimiento de la reforma a la salud, en la Comisión Séptima del Senado, en donde debe iniciar su tercer debate, la representante a la Cámara Martha Alfonso (Alianza Verde), una de las ponentes del proyecto en la cámara baja del Congreso, le pidió al Gobierno retirar el proyecto, para evitar una nueva derrota.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, durante la presentación de la metodología para el estudio de los proyectos férreos del país y en la que habló del Metro de Bogotá, también se pronunció sobre el proyecto de reforma y dijo que no lo va a retirar y que será el Congreso será el responsable ante lo que pase con el sistema de salud en Colombia.

La representante de la Alianza Verde, si bien dijo que le Gobierno debería retirar el proyecto de reforma a la salud, también invitó a la ciudadanía a movilizarse para apoyar el proyecto - crédito Cámara de Representantes

Sobre el retiro de la reforma, la representante dijo: “Seguramente, si no quiere una derrota política antes de que inicie el debate, el Gobierno tendrá que tomar esa decisión, pero en últimas yo no creo que esto sea una derrota para el Gobierno, creo que es una derrota para el pueblo colombiano”.

Esta fue la respuesta del presidente Petro:

“No, para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud, el sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos, en las llamadas reservas técnicas, perdidos. Así que el Gobierno entra actuar, el inri va a quedar es sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él, pero la reforma a la salud es absolutamente imprescindible, porque hay, por lo menos, 35 billones perdidos y este Gobierno no va a dejar perder el dinero público”.

El presidente descartó la posibilidad de retirar la reforma a la salud, por más que esté prácticamente hundida en la Comisión Séptima del Senado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La representante Alonso invitó a la ciudadanía, en las regiones, a movilizarse: “Muy seguramente, lo que han dicho es que ocho de 14 de senadores la van a votar en contra, lo que significa que se hunde, y ahí lo único que nos queda es que la gente, desde las regiones, salga a movilizarse por sus derechos, desde la academia, desde toda las esquinas en donde nos ha tocado sufrir el actual sistema de salud”.

Reforma sigue viva: senador Wilson Arias

En X, el senador y coordinador ponente de la reforma a la salud, Wilson Arias, advirtió que, contrario a lo que se ha dicho desde que sus ocho colegas de la Comisión Séptima firmaran la ponencia de archivo, el proyecto de reforma sigue vivo: “La Reforma a la Salud no está hundida. La Comisión VII tendrá que votar y darle la cara al país: ¿Permitirá que el sistema de salud se hunda con el colapso de las EPS que seguirán quebrándose?”, escribió el senador.

El senador del Pacto Histórico advirtió que aún falta por votar las ponencias en la Comisión Séptima y que será, allí, que se dé la última palabra sobre el proyecto de reforma al sistema de salud colombiano - crédito @wilsonariasc/X

En el video, que acompañó su publicación, reiteró “la total apertura a la discusión razonada y a la búsqueda de consensos y acuerdos por una reforma a la salud que le sirva al país actual y a las próximas generaciones”.

También dijo que recibe con “aprecio democrático” todas las posturas de los senadores de la Comisión Séptima, “incluidas las que han planteado solicitar archivo de la reforma a la salud. Hace parte del debate democrático”, del que dijo espera se dé “con razones y sobre todo con razones que beneficien ese sistema de salud que está a punto de colapsar”.

De acuerdo con información de Caracol Radio y RCN Radio, la senadora Ana Paola Agudelo (Mira) votará a favor de la ponencia que pide el archivo de la reforma a la salud, sin embargo, la congresista aclaró, en X, que no ha firmado ni firmará ninguna de las ponencias, tanto la positiva, como la que busca que se engavete el proyecto, pues no es ponente de ninguna: “Mi firma no se encuentra en ninguna de las ponencias porque no soy ponente, por eso no puedo firmar o adherirme a la ponencia de archivo o positiva a la Reforma”.