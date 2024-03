Jota Pe Hernández y una nueva polémica: miembros de Alianza Verde exigieron que deje el partido por marchar con uribistas

El senador Jota Pe Hernández ha arreciado contra el presidente Gustavo Petro, por el incremento de la seguridad y lo que serían para él múltiples casos de corrupción - crédito @jotapehernandez/Instagram

La participación del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, en la denominada Marcha de las Mayorías, convocada por miembros de los partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical, como forma de protesta a las iniciativas del presidente de la República, Gustavo Petro, continúa generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Hernández, además de movilizarse el miércoles seis de marzo en contra de Petro, registró su participación con una foto en la que aparece al lado del periodista Diego Santos, activista en contra del Gobierno; el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, y la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, con los que compartió en la tarima del evento que en Bogotá finalizó en la Plaza de Bolívar.

“No permitiremos que a Colombia le claven otra reforma tributaria, no puede ser que mientras ellos derrochan el presupuesto en burocracia, pago a bandidos, lujos y sobrecostos, estén pensando radicar la segunda tributaria, cuando la del 2022 no se ha terminado de implementar”, indicó en sus redes sociales el senador, con lo que dejó claras sus posiciones respecto a las iniciativas del Ejecutivo en 2024.

Esta es la imagen en la que aparece el senador Jota Pe Hernández al lado de congresistas de los partidos de oposición y del periodista Diego Santos - crédito @DiegoASantos/X

Sin embargo, este suceso generó la indignación de miembros de su partido, Alianza Verde, que a través de las redes sociales salieron a pedir su salida de la colectividad. Pese a que Jota Pe no es el único que está apartado de la coalición de Gobierno, de la que hace parte esta representatividad, pues las representantes Catherine Juvinao y Katherine Miranda también marcaron distancia del presidente.

A las palabras del senador Inti Asprilla, que insistió en que Hernández debería “sincerarse” y dejar la colectividad por sus posturas contrarias al Gobierno, también se sumó el representante por el departamento de Caldas Santiago Osorio: que con duros calificativos se pronunció respecto al que considera es un “impostor” y, palabras más, palabras menos, lo conminó a irse del partido, por lo que sería su incongruencia.

Así piden salida de Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde

El primero en manifestarse fue Asprilla, hijo del exsecretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla, ya fallecido, que en su perfil de X indicó que era evidente que él ya no podía estar en el mismo partido de Hernández, con lo que sentó su postura sobre las manifestaciones del senador en contra del Gobierno, del que es fiel partidario; no solo por la cercanía de su padre con Petro, sino por su programa de Gobierno.

“A mí no me indigna ni me da rabia que JP salga a marchar con uribistas, quienes votaron por él deberán analizar su decisión. Creo también que otr@s del partido deberían seguir su ejemplo y sincerarse de una vez. Pd: Es claro también que ya no podemos estar en el mismo partido”, indicó Asprilla, en relación con la postura de Hernández, de manifestarse de manera pública en contra del Gobierno.

Con este mensaje, el senador Inti Asprilla arremetió contra el congresista Jota Pe Hernández, por marchar junto a opositores del Gobierno - crédito @IntiAsprilla/X

A su turno, Osorio también se despachó contra el senador Hernández y recordó una frase del congresista, con la que defiende su postura crítica contra el presidente Petro. A su vez, lo retó a liderar una reforma en el legislativo que ponga, según él, “cada loro en su estaca” y le pidió que no siga engañando a sus electores, que confiaron en sus propuestas y en su participación en el paro nacional de 2021.

“El Partido Verde no puede seguir siendo la sombrilla funcional de los impostores de la política y, más allá de la indignación por esta foto, está en juego la génesis de un partido que nace con un propósito de transformar un país corrupto, violento y absolutamente excluyente con las minorías”, afirmó el representante, que es uno de los aliados del Ejecutivo en esta corporación.

Con un duro mensaje, el representante Santiago Osorio se refirió al senador Jota Pe Hernández y sus posturas contra el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @osoriosantiago/X

Y agregó: “Senador Jota Pe le propongo que lidere una Reforma Política que ponga a cada loro en su estaca; le propongo que se vaya del partido Verde con sus aliados y le suplico que jamás le vuelva a prometer a una juventud con esperanza que usted quiere reformas, cuando solo ha querido la retrógrada política de ultraderecha de los últimos 100 años”.