Gabriel García Márquez: qué significado tiene su novela póstuma ‘En agosto nos vemos’

Ya se encuentra a la venta la novela póstuma del Nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez - crédito Violeta Santos Moura/Reuters

La obra póstuma En agosto nos vemos del laureado escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez fue lanzada oficialmente el 6 de marzo, coincidiendo con el que hubiese sido el 97º aniversario del natalicio del autor colombiano.

Ambientada en una isla del Caribe, esta novela inédita promete captar la atención del público con su intrigante trama centrada en una mujer.

El anuncio de esta publicación resurge en un momento en el que, pese a los casi 10 años desde su fallecimiento, el interés por la obra del Premio Nobel de Literatura no ha menguado.

En agosto nos vemos representa un eslabón perdido en la extensa y variopinta producción literaria de García Márquez, que dedicó sus últimos años, entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, a la escritura de esta obra mientras enfrentaba graves problemas de salud, incluyendo un cáncer y Alzheimer.

Gabo y el significado que tiene su novela póstuma 'En agosto nos vemos' - crédito Colprensa

A pesar de haber trabajado en 12 borradores del manuscrito, ni García Márquez ni sus agentes literarios estaban convencidos de publicarla durante su vida, argumentando que no cumplía con los estándares de calidad y extensión características de sus trabajos anteriores.

La génesis de esta obra literaria se remonta a 1999, cuando García Márquez reveló un fragmento del entonces cuento en un evento de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae). Posteriormente, ese año, The New Yorker publicó una versión titulada Meeting in August, marcando la primera vez que el público tuvo acceso a parte de esta narrativa.

Desde sus inicios literarios en 1947, con la publicación de La tercera resignación en El Espectador, García Márquez cautivó a generaciones de lectores con su capacidad de fusionar lo real con lo fantástico, creando un legado que perdura más allá de su tiempo.

La expectación por En agosto nos vemos reflejó el inmutable interés por la obra de Gabriel García Márquez, cuya magia narrativa sigue inspirando a lectores y escritores alrededor del mundo, reafirmando su estatus como uno de los gigantes de la literatura mundial.

Esta era la máquina de escribir con la que Gabo plasmaba su universo macondiano - crédito Colprensa

Esta publicación no solo ofrece a los aficionados una pieza inédita del autor, sino que también promete sumergirlos una vez más en su espectacular universo literario, lleno de personajes memorables e historias que trascienden la realidad.

La inédita novela de Gabriel García Márquez, titulada En agosto nos vemos, finalmente vio la luz tras ser publicada por la editorial Penguin Random House, tras el fallecimiento de Mercedes Barcha Pardo en agosto de 2020. Esta obra se centra en las peripecias de Ana Magdalena Bach, una mujer que regresa cada año a una isla, que presuntamente sería San Andrés, para visitar la tumba de su madre. La revelación de este manuscrito inédito suscita gran expectación en el ámbito literario y entre los seguidores del laureado escritor colombiano.

"Gabo perdió la capacidad de juzgar el libro", dijo Rodrigo García Barcha, hijo del Nobel - crédito Violeta Santos Moura/Reuters

“En agosto nos vemos es la prueba de que un escritor no puede dejar de escribir o por decirlo de otro modo, de que no puede vivir sin escribir, como si nos dijera en realidad que no hay que vivir para contar, sino que hay que contar para vivir”, manifestó Pilar Reyes directora literaria de la editorial Random House, durante la presentación del libro en el Instituto Cervantes en Madrid, España.

Los hijos de García Márquez, en colaboración con la citada editorial, decidieron compartir esta obra con el mundo. La historia de Ana Magdalena y sus visitas anuales durante ocho años a la tumba de su madre el 16 de agosto, así como sus encuentros amorosos con diversos hombres, constituyen el eje de esta novela.

“Cuando leímos las versiones nos dimos cuenta de que el libro estaba mucho mejor de lo que recordábamos, entonces empezamos a sospechar, que al igual que Gabo perdió la capacidad para escribir también perdió la capacidad para leer, entonces es posible que haya perdido la capacidad para juzgar el libro y cuando él decía eso: “este libro no sirve, este libro no tiene sentido, este libro es un desorden”, nos hizo sospechar que él perdió la capacidad de juzgar el libro”, dijo Rodrigo García Barcha, hijo del célebre escritor.

Gabo decía que, En agosto nos vemos, era un libro que no servía - crédito Colprensa

Estos acontecimientos desentrañan por qué la madre de la protagonista insistió en ser enterrada en dicha isla, revelando un vínculo compartido con su hija a través de vivencias similares.

En agosto nos vemos ya está disponible para su adquisición en formato de pasta dura por un precio de $65.000, mientras que la versión digital se vende a $39.000. Para aquellos interesados en el audiolibro, su costo es de $77.900. Esta obra no solo enriquece el legado de Gabriel García Márquez, sino que también ofrece a los lectores una nueva ventana a su imaginario literario, manteniendo viva su extraordinaria habilidad para tejer historias que trascienden el tiempo y el espacio.