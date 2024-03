Karen Sevillano se despachó contra Melfi y Nataly Umaña: “No pueden justificar lo injustificable”

La creadora de contenido le cantó la tabla a la actriz y su compañero en competencia, sobre la aparente relación que sostienen - crédito @canalrcn/Instagram

Las cosas parecen estar ardiendo en La casa de los famosos Colombia, especialmente en el Team Infierno, pues la hermandad parece estar llegando a su final. El origen de esta separación entre los integrantes de este equipo se está generando debido a la estrecha cercanía entre Miguel Melfi y Nataly Umaña.

Y es que el presunto romance ha generado molestia entre quienes encuentran “desleal” el comportamiento de la pareja de Alejandro Estrada, con quien lleva cerca de 12 años de matrimonio. Una de las primeras en reaccionar fue la creadora de contenido Karen Sevillano, que se despachó en contra de Umaña por ignorar su relación y continuar con las demostraciones de afecto dentro del reality.

La pelea se generó después de que la actriz saliera por un café a la cocina y al regresar a la habitación, se encontró con una discusión en la que ella era el centro de la polémica junto con Miguel Melfi. El reclamo de algunos de los que se encontraban al interior de la habitación de Infierno, los señalaba por la forma en la que se han mostrado a los televidentes.

Nataly Umaña y Melfi expresaron su molestia con Karen Sevillano y La Segura, por la manera en la que se expresaron sobre su relación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @andrescoboo/X

En ese momento, Sandra Muñoz le dijo que debían aguantarse las bromas; sin embargo, esto a Nataly no le gustó y fue el momento en el que intervino Karen Sevillano, exponiendo sus puntos. La discusión escaló a tales niveles, que el panameño terminó alterado y debió intervenir La Segura pidiendo que se calmaran. Pero los famosos continuaron la pelea y la vallecaucana recalcó que siempre que ha tenido que decirle algo, lo hace a solas, pero que se presentó la oportunidad para hablar del tema.

“Para mí no hay cosa más baja que la deslealtad, para mí eso es lo peor, a mí la deslealtad me duele en alma, pero en el fondo profundo […] Si la deslealtad tuviese perdón, el diablo estuviese en el cielo todavía”, sentenció Karen Sevillano.

Karen Sevillano le cantó la tabla a Nataly Umaña sobre la lealtad con su esposo fuera de la casa - crédito @andrescoboo/X

Por otro lado, Diana Ángel aseguró que se ponía en los zapatos de Umaña y se desconocen los acuerdos con los que decidió ingresar a la competencia, pues no sabe cómo se encontraban la actriz y Alejandro Estrada en su matrimonio. Pero reiteró la manera en la que ha fluido la relación con Melfi.

“Pero cuando uno como persona también tiene moral, no se anda metiendo en una relación, cuando uno tiene respeto. El hecho de que ella tenga que respetar su relación no significa que Melfi tampoco sea un irrespetuoso. Soy una persona que está viviendo esto aquí con ustedes y viéndolos, así como ustedes dan sus opiniones, yo también la puedo dar, porque no pueden venir a justificar lo injustificable ¡Qué pena!”, concluyó la influenciadora.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y algunos de los internautas dejaron sus opiniones al respecto de lo dicho por Sevillano, entre los que destacan: “Como siempre, Karen con esa boquita llena de razón”; “toda Colombia es Karen dando la misma opinión”; “me parece que dijo la verdad y a Melfi le dolió que le dijeran la verdad en la cara”, entre otros.

Qué dijo Alejandro Estrada

Alejandro Estrada aseguró que apoya al ciento por ciento a su Nataly Umaña con su participación en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Talento nacional

Durante la gala, Alejandro despejó los rumores sobre una supuesta relación abierta, al afirmar: “Lo que está sucediendo precisamente ahora en la casa, siento que es una decisión que vamos a tocar privadamente”. Ante las especulaciones sobre sus acciones, el actor explicó: “La especulación de estrategias, realmente no, lo que está sucediendo, no es lo que pasó, hubo lineamientos con el respeto”.

En medio de la controversia, Alejandro abordó la situación con honestidad, compartiendo sus reflexiones más íntimas: “He pensado cómo enfrentar ese momento, es una realidad que nos vamos a encontrar, tenemos un hogar que está vacío, que está pasando por momentos difíciles”.