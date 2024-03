Marcela Gómez, duramente criticada por los hinchas de América de Cali: “En tres meses es un desastre tras otro”

Marcela Gómez enfrenta su momento más difícil tras tomar la presidencia del club - crédito @Americaenlared/X

Marcela Gómez, recién nombrada presidenta del América de Cali, enfrenta duras críticas en apenas dos meses después de asumir el liderazgo en el conjunto Escarlata, que es propiedad de su padre, Tulio Gómez. A pesar de las altas expectativas generadas por posibles incorporaciones y la contratación del reconocido técnico César Farías, el equipo no ha logrado cumplir con las previsiones de éxito.

En medio de rumores sobre la posible salida del estratega venezolano, Gómez compartió sus comentarios sobre la situación actual de los Diablos Rojos en diálogo con Antena 2.

Desde su presentación, se han depositado grandes esperanzas en América de Cali para la temporada 2024, impulsadas por la especulación sobre la llegada de figuras destacadas como Arturo Vidal, Ricardo el Tigre Gareca, o Julio César Falcioni. Sin embargo, a pesar de la adquisición de Farías, que tuvo un desempeño notable en la temporada anterior del fútbol profesional colombiano bajo la dirección técnica de Águilas Doradas, los resultados esperados aún no se han materializado, generando especulaciones y críticas hacia el desempeño y futuro del equipo.

Marcela Gómez tomó la palabra para hablar sobre los rumores que envuelven la posible salida de César Farías del cargo de director técnico. En una entrevista con la cadena radial, abordó el tema delicado expresando su visión sobre el estado actual y el desempeño del club, en un intento por apaciguar las preocupaciones y rumores que circulan alrededor del América de Cali.

La conversación con el medio citado se centró en la situación desafiante que enfrenta el equipo y las medidas que la dirección está considerando para superar este momento crítico.

El desempeño en la Liga BetPlay Dimador de América de Cali y la gestión de Marcela Gómez, ha generado todo tipo de críticas tanto de la prensa vallecaucana como la hinchada de la Mechita, que están impacientes por la pobre campaña del equipo Las próximas semanas podrían ser cruciales para determinar la trayectoria del equipo bajo la nueva administración y la dirección técnica, así como para calmar las aguas en un entorno marcado por las expectativas y la presión por resultados.

“Si nosotros nos vamos con el resultado y lo que está pasando en este momento, ni al profe, nosotros, ni los jugadores, nos gusta ni el lugar en la tabla en la que estamos, ni los puntos que tenemos ni los puntos que hemos perdido, pero yo creo que el análisis desde este lado tiene que ir a muchísimas cosas que influyen en un cuerpo técnico y un entrenador, desde este puesto uno vive eso en el día a día y ese análisis no se comunica a la opinión pública, todos los análisis que hemos hecho nos llevan a que en este momento, el equipo ha generado las opciones de gol, no la hemos metido, no nos generan las mismas cantidades de opciones que antes nos generaban.”.

Las críticas a la gestión de Marcela Gómez en América de Cali

La presidenta de América de Cali enfrenta duras críticas por su gestión en el club - crédito América de Cali

El nombre de la presidenta del cuadro caleño es tendencia en las redes sociales, ya que su labor está siendo cuestionada tantos por los aficionados de América como por varios periodistas, que le recriminaron a la hija de Tulio la salida del entrenador Lucas González a pocos días de comenzar el campeonato.

“Así no sea el fútbol cauto y defensivo de Guimaraes, ni el fútbol ofensivo y bonito de Lucas, necesitamos un cambio de técnico, lo de Marcela Gómez en tres meses es un desastre tras otro, su primer gran acierto es volver a iniciar el proyecto, con Farias no se dio, no se ve nada…”.

“De acuerdo, por eso, el gran error de Marcela Gómez fue tomar una decisión así a cinco días de iniciar el torneo”.

“Recordemos que Marcela Gómez fue la que decidió echar al D.T. anterior a cinco días del debut en la Liga. Ella, es la primera responsable de esta debacle. Y cuenten de ahí en adelante…”.