Juan Carlos Osorio fue reemplazado por campeón de la Copa Libertadores

Su sistema de rotación habría generado malestar en algunos jugadores del conjunto brasileño - crédito @athleticoparanaense/Instagram

El Athletico Paranaense anunció oficialmente a Cuca como su nuevo director técnico, tras la reciente salida de Juan Carlos Osorio. Alexi Stival, destacado por su exitoso historial en el fútbol brasileño, siendo campeón de la Copa Libertadores en 2013 con Atlético Mineiro, se suma al equipo con el objetivo de liderar su participación en el campeonato estadual y la Conmebol Sudamericana.

Esta decisión se produce menos de 24 horas después de que el club decidiera prescindir de los servicios de Osorio, debido a diferencias con la directiva respecto a su enfoque táctico.

A pesar de contar con un desempeño positivo hasta la fecha, las discrepancias con la junta directiva del Furacão llevaron a la terminación del contrato del técnico colombiano. El Athletico Paranaense ocupa actualmente la primera posición en el campeonato estadual, lo que subraya la importancia de este cambio en un momento crucial de la temporada.

Cuca nuevo entrenador de Athetico Paranaense

El nuevo entrenador de Atlhetico Paranaense, Alexi Stival 'Cuca', en una fotografía de archivo - crédito Yuri Edmundo/Pool/EFE

Cuca, de 60 años, asumirá su nuevo rol con efecto inmediato, y se espera que comience a trabajar con el equipo el martes 5 de marzo en el CAT Caju. Su experiencia y palmarés previo en el balompié brasileño convierten su contratación en un movimiento significativo para el Rubro-Negro, con la esperanza de que el club sea protagonista en todos los frentes.

El equipo técnico de Cuca también estará compuesto por sus asistentes Cuquinha y Daniel Cerqueira, que, junto con el resto del personal permanente, formarán el nuevo comité técnico deportivo del club. Los detalles de la transición y las expectativas para lo que resta de la temporada se darán a conocer próximamente, a medida que el club y el nuevo director técnico delineen su estrategia y enfoque para los próximos desafíos.

Los motivos que llevaron a la salida de Osorio de Paranaense

Juan Carlos Osorio dirigió 10 partidos en Athletico Paranaense - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La relación entre Juan Carlos Osorio y varios futbolistas del plantel se fue deteriorando significativamente, según versiones de la prensa. La decisión del entrenador de no asignar como titulares fijos a los recién llegados Leo Godoy, Mastriani, Gamarra y Felipinho aceleró su salida del cuadro brasileño.

Osorio, conocido por su política de rotaciones, sostiene que ningún jugador tiene asegurada una posición en el once inicial, lo que ha ido en detrimento de la armonía dentro del equipo. Además, su práctica de revelar la alineación titular solo dos horas antes de cada partido ha exacerbado las discrepancias.

En diversas declaraciones, los jugadores expresaron lo difícil que era adaptarse al estilo de trabajo de Juan Carlos Osorio. No obstante, los problemas no fueron solo en la interna, pues el comité ejecutivo no vio bien las declaraciones y el comportamiento del entrenador durante el partido ante Coritiba en el clásico del torneo estadual en el que fue amonestado tras provocar a la tribuna con besos.

El entrenador colombiano respondió a las provocaciones de la afición local - crédito @_CAPTT/X

Durante la rueda de prensa posterior al juego ente Athletico Paranaense y Coritiba el estratega habló de la situación puntual que se presentó sobre los 35 minutos del primer tiempo en el Estadio Couto Pereira:

“Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro de que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insulto? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo salir mañana”.