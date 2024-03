Shakira presentó un adelanto de su colaboración con Grupo Frontera

La cantante hizo el anuncio durante un festival celebrado en Austin, Texas - crédito @elgordoylaflaca/Instagram

Shakira sigue llamando la atención de sus seguidores, después de haber confirmado el lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran. Y es que la artista reveló oficialmente el 29 de febrero de 2024 las canciones que integrarán este trabajo discográfico y que contará con importantes colaboraciones como Rauw Alejandro, Bizarrap y Cardi B.

“Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las mujeres ya no lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros no!) Solamente faltan 3 semanas!”, escribió la cantante en una publicación.

Shakira presentó oficialmente el listado de canciones que contendrá su trabajo "Las mujeres ya no lloran" - crédito @Shakira/X

En una de las fotografías que replicó en sus redes sociales, la barranquillera presentó, además, una colaboración adicional con el género regional mexicano, después de haber estrenado El Jefe. En esta oportunidad, esta unión de Shakira viene acompañada de Grupo Frontera, con quienes interpreta el tema Entre paréntesis.

El anticipo fue presentado por la artista a través de un video pregrabado cuando la agrupación mexicana realizaba una presentación en el Festival Bésame Mucho, que se llevó a cabo el 2 de marzo en la ciudad de Austin, Texas.

“Hola, mi gente de Bésame Mucho, aquí les dejo con mis amigos del Grupo Frontera un adelanto de nuestra próxima canción (Entre Paréntesis)”, dijo la artista a los presentes, quienes estallaron en gritos debido a la aparición de Shakira con su nuevo sencillo.

El tema inicia al compás de los acordeones y después de unos segundos, el vocalista de la agrupación comienza a develar la letra: “Dime qué te pasó por qué te not fría […] Tus besos ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía […] Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más”, se escucha en el fragmento del sencillo.

Listado de canciones que tendrá el álbum de la barranquillera y que será presentado el próximo 22 de marzo - crédito @shakira/X

El video fue replicado por la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca, en el que rápidamente los internautas dejaron algunos comentarios como: “Ufff suena a que va a ser otro hit”; “no estoy aguantando, suéltenla ya”; “me encantan esas combinaciones, Colombia presente”; “Shakira es todo lo que está bien, después de una mala experiencia con un ex”, entre otros.

Las mujeres ya no lloran es el decimosegundo álbum de estudio de la artista y su casa discográfica Sony Music lo describe como “un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos”.

Así será el vinilo de 'Las mujeres ya no lloran' en color zafiro - crédito Amazon.com

El álbum saldrá con cuatro ediciones de arte distintas; cada una acompañada de una variante exclusiva de vinilo de color. Vendrá en rojo, zafiro, esmeralda y diamante (blanco). El último color estará disponible en tiendas en general, mientras que la venta de los anteriores está limitada a sitios web y lugares específicos.

Cuál es el tracklist oficial del disco de Shakira

El listado completo de las canciones que forman parte del álbum es el siguiente:

- Puntería junto a Cardi B

- La Fuerte colaboración con Bizarrap

- Tiempo Sin Verte

- Cohete con Rauw Alejandro

- Entre Paréntesis al lado Grupo Frontera

- Los siguientes tres temas serán en solitario y llevan por nombre Cómo, Donde y Cuándo, Nassau y Última

- Te Felicito junto a Rauw Alejandro

- Las colaboraciones con cantantes del género urbano continúan llegando, ahora al lado de Ozuna en la canción Monotonía

- Bzrp x Shakira Music Sessions Vol 53

- El dueto con la cantante colombiana Karol G, titulado TQG, también formará parte de este álbum

- Acróstico

- Copa Vacía con Manuel Turizo

- El Jefe, al lado de Fuerza Regida

- BZRP Music Sessions Vol. 53 tendrá un remix al lado de Tiesto

- Finalmente, Puntería como solista