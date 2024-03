Por evitar a habitante de calle, mujer chocó su vehículo en plena autopista de Medellín

Otros conductores dicen haberse enfrentado a situaciones similares recorriendo esta vía - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín

Los últimos días de febrero del 2024, se hizo viral en redes sociales un video en el que la bailarina paisa Sally Riz denuncia haber sufrido un accidente de tránsito en plena avenida Regional de Medellín al esquivar a un habitante de calle que, de manera irresponsable, transitaba por la vía:

“Por esquivar a un habitante de calle nos chocamos. Para que tengan mucho cuidado por la Regional, esto por acá es muy peligroso. Menos mal yo iba a una distancia prudente, porque el choque hubiera sido para algo mayor, e iba también a una velocidad prudente”, lamentó.

Su vehículo sufrió daños menores en la parte delantera, pero, por suerte, ni ella ni el habitante de calle resultaron heridos tras el incidente, del cual, como era de esperarse, nadie se hizo responsable.

La parte delantera de su vehículo sufrió daños menores - crédito @colombiaoscura_ / Instagram

“Menos mal no paso mucho, pero de todas maneras el susto y obvio que eso va a tener un costo, pero esperar a ver. Esto por acá es demasiado peligroso, esos indigentes andan como si nada. Tengo tanta rabia”, lamentó.

Y es que, de acuerdo con otros conductores de la capital antioqueña, este sería un fenómeno recurrente, utilizado por algunas personas sin hogar para conseguir algo de dinero, a costas de su vida y las de los demás actores viales:

“Qué bueno que están bien ambos. El carro se arregla y ya. Me gusta la humanidad que tiene esta señorita”, “Menos mal no pasó a mayores, pero que impotencia que el vehículo de uno quede vuelto nada”, “A esa zona le dicen zombieland”, “Tranquila, lo material se arregla y no le hiciste daño a nadie. Eso es lo mejor”, “Hubieran podido hacerle algo al bajar. Hay que tener cuidado con estas personas en algunos lugares. Es verdad que salen de la nada”, “Al menos no se fue a mayores”, “Estos personajes cruzan la calle con más ganas de ser arrollados que de cruzar y así sacan plata para otras cosas”, “Ellos se tiran a propósito para que les den plata o para atracar. Apenas se detiene uno, salen los otros”, “Muchas veces lo hacen a propósito, me pasó en la regional en sentido norte – sur”.

Entre lágrimas, la joven agradeció que el accidente no pasara a mayores - crédito @colombiaoscura_ / Instagram

Delincuentes estarían “tropezando” a mitad de la vía en nueva modalidad de robo

A mediados de septiembre del 2023, en Bogotá, quedó registrada en video una nueva modalidad de hurto a vehículos, que generó alerta entre las autoridades y la ciudadanía.

En la localidad de Suba, al norte de la capital colombiana, específicamente en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con calle 132, alrededor de las 11:30 p.m., se registró un peculiar incidente que, para Andrés Muñoz, podría haber terminado en robo: “Yo alcanzo a frenar y esta persona lo que hace es decirle a su compañero como... no se pudo”, recordó Muñoz en diálogo con Citytv, sobre el momento en que un hombre, fingiendo un tropiezo, intentó, sin éxito, llamar su atención y la de otros conductores hacia la trampa.

“Ya me había pasado en veces anteriores... me hicieron parar y me robaron los espejos”, admitió Andrés, quien, además, advirtió la presencia de otros dos individuos escondidos, quienes al ver fracasar su intento, se carcajearon, dejando en evidencia que se trataba de un acto deliberado.

Al respecto, la Policía de Suba, bajo la vocería del teniente coronel Sergio Bayona, aseguró que hasta el momento en el que fue reportado este incidente, no existían denuncias formales sobre esta modalidad de delito en Suba ni en la zona metropolitana de Bogotá. “Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia... así que le decimos a todos los ciudadanos que pueden tener un parte de tranquilidad”. Por tal motivo invitó a los ciudadanos a mantener la calma, pero también acciones de vigilancia al conducir.

La acción inmediata sugerida por la Policía involucra verificar el entorno al enfrentarse a situaciones sospechosas, contactar la línea de emergencias 123 y esperar la asistencia policial. Estas medidas buscan no solo proteger al individuo sino también facilitar la detección y potencial judicialización de los perpetradores.