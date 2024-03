Los audios con los que están extorsionando en Soacha tras asesinato de un conductor: “Les dimos el aviso”

La víctima era un conductor que estaba dentro de un bus público en el sector de Terreros - crédito Colprensa/X

En la mañana del 28 de febrero, el conductor de servicio público en Soacha José Luis Sánchez fue asesinado luego de que dos hombres en una motocicleta lo ultimaron de varios disparos; este hecho ha generado indignación en el municipio, pero también preocupación en el gremio transportador, ya que en el sitio fue dejado un panfleto de intimidación contra ellos.

Te puede interesar: Asesinaron a un conductor en Soacha y dejaron nota intimidante en la escena del crimen

“Bueno, estas son las consecuencias por no atender el llamado que se les hizo, si ustedes no se comunican para llegar a un diálogo con nosotros, entonces no los dejaremos trabajar más y si trabajan seguirán viendo estos acontecimientos aquí y en su vía vamos a seguir matando. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, es parte del panfleto dejado en la escena del crimen.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Vendedores de Soacha son los más perjudicados por las medidas tomadas tras el asesinato de un conductor en Terreros

Luego de este crimen, los mensajes de intimidación en contra de los conductores han persistido por parte de Los Satanás, nombre del grupo armado que se atribuyó el asesinato del conductor.

Una de las víctimas de estos métodos de extorsión rompió el silencio y de manera anónima denunció que luego del asesinato de Luis Sánchez, les han llegado audios con amenazas en contra del gremio.

Te puede interesar: Estas son las nueve localidades de Bogotá cuyo control se pelean el Clan del Golfo y el Tren de Aragua

“Las amenazas aparecieron desde ayer en la noche. (Dicen) que van a matar a los conductores si no se paga una extorsión”, afirmó uno de los conductores a CityTV.

Los delincuentes dejaron un mensaje intimidatorio en el lugar - crédito Redes Sociales

De la misma forma, hicieron públicos estos audios, en los que un individuo que se hace llamar a sí mismo Pedrito les indica que el caso de sicariato registrado el 28 de febrero es el primero de varios que tienen planeados si deciden no pagar.

“Les estoy haciendo este llamado porque lo que menos queremos es que sigan cayendo víctimas inocentes. Les dimos el aviso y todavía no se han comunicado con nosotros”, es parte del audio criminal.

Esto ha generado temor en el gremio de conductores del sector de Terreros, lo que tiene en vilo a la ciudadanía, ya que este es el único medio de transporte que tienen las personas que utilizan TransMilenio y buscan llegar a la estación desde Ciudad Verde.

“O se comunican con nosotros por las buenas o por las malas”, es la parte final del audio revelado a CityTV.

Sicarios dejaron un mensaje intimidatorio en la escena del crimen - crédito IC Radio

Las medidas de la alcaldía

Debido a las amenazas que han recibido los transportadores en Soacha, desde la administración del municipio informaron que el alcalde Julián Sánchez ordenó implementar una serie de medidas para proteger a los conductores y la ciudadanía de la delincuencia común.

Estas son las medidas ordenadas por el alcalde de Soacha para contrarrestar la inseguridad:

Operativos en contra del transporte informal .

Capacitación por parte del Gaula a conductores y representantes de las empresas en contra de la extorsión.

Recuperación del espacio público .

Acompañamiento permanente de Policía Metropolitana y Ejército en el punto.

Rigurosidad y medidas para evitar que vehículos sean retirados de los patios sin la documentación requerida.

“Estamos con la Secretaria de Gobierno en cabeza de nuestro General Rojas, con la Policía Metropolitana de Soacha, Secretaría de Movilidad, Ejército y todas las autoridades para garantizar su seguridad, su tranquilidad y acabar con la ilegalidad en la ciudad. Estos hechos no arrancaron el primero de enero, vienen de meses atrás, pero nosotros les vamos a poner fin”, declaró el alcalde de Soacha al respecto.

A pesar de los anuncios, parte de la ciudadanía ha manifestado que esto podría afectarlos más, ya que el transporte informal y los comercios informales para algunos representan más afluencia de personas y con ello más seguridad.

“En algunos casos es mejor tomar el carro, porque uno no espera y lo lleva hasta la puerta del conjunto, en cambio, los buses, hasta que no llenan, no arrancan”, afirmó un residente de Ciudad Verde a Infobae Colombia.