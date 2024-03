Yeferson Cossio compartió las radiografías de sus piernas tras meses de recuperación

El influencer confirmó que ya llegó a los centimetros - crédito @yefersoncossio/Instagram

Durante 2023, Yeferson Cossio desató una fuerte controversia a nivel nacional. El influenciador paisa anunció que se sometería a un procedimiento extremo para incrementar su estatura, pasando de los 177 a los 185 centímetros. Debido a que argumentó que se trataba de una cuestión meramente estética, la noticia generó duras críticas en redes sociales que consideraron el procedimiento una excentricidad para ganar seguidores.

Te puede interesar: Influenciador colombiano anunció la muerte de su hermana mientras su pareja publicó una foto subida de tono

A pesar de ello, Cossio estuvo compartiendo durante los últimos cinco meses los avances de su tratamiento, que consiste en un instrumento que se inserta en sus huesos y se van expandiendo. En el proceso va realizando pequeñas fracturas en las piernas, dejando una abertura que el propio cuerpo va cubriendo conforme se va regenerando el hueso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Yina Calderón contó su “terrible” experiencia tras pasar la noche en un motel

Esto no solo lo ha confinado a una silla de ruedas por el tiempo que dura el tratamiento, sino que le ha generado un dolor tan insoportable que, según ha compartido en sus redes sociales, a duras penas lo deja dormir.

Yeferson Cossio ha compartido durante los últimos meses actualizaciones de los avances en su tratamiento de alargamiento de piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Pero el proceso parece estar cerca de terminar, luego de que el influencer compartiera en sus historias de Instagram las radiografías más recientes de sus piernas. En las imágenes se muestra la cantidad de centímetros que creció Cossio desde que iniciara el tratamiento, así como el estado de recuperación del hueso que se regeneró con cada ruptura provocada por los aparatos en sus piernas.

Te puede interesar: Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, contó cuándo fue su primera vez con el paisa

Días antes, en La Red, se refirió a sus motivaciones para someterse a este tratamiento, y señaló que en parte se debió a las reacciones adversas que generó un episodio de su pasado en redes sociales. “Yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía, y luego empiezo a ver y a preguntarme cuánto alarga y a investigar. Pues me creí un complejo que ni siquiera tenía”, explicó.

De ese modo, ese complejo que desarrolló con su estatura y que lo llevó a someterse al tratamiento, lo mantuvo en vela durante los últimos cinco meses. “Cada noche me despertaba 30 o 35 veces, sin exagerar. Estaba cansado todo el tiempo, adolorido. Me despertaba, me movía para un lado y para el otro, el desespero terrible, porque no para y como cada día se alarga un centímetro es peor y peor. Terrible, menos mal ya pasó”, relató.

Yeferson Cossio incluso llegó a pedirle perdón a Carolina Gómez, su novia, por hacerla sufrir durante su cirugía de alargamiento de piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Nicolás Arrieta y Westcol reaccionaron a la “gira de promoción de tutelas” de Cossio

Esta fase final de la recuperación de Cossio coincidió con el anuncio de una serie de demandas contra influencers por calumnia, con relación a su apoyo a una serie de divisas digitales que han resultado fraudulentas. En su anuncio, Cossio indicó que Westcol fue uno de los primeros en verse obligado a disculparse públicamente, y en varias entrevistas concedidas en las últimas semanas se ha referido tanto a él como a Nicolás Arrieta —otro que lo ha denunciado en los últimos meses— sin mencionarlos por su nombre.

Los dos creadores de contenido respondieron a Cossio. La actual pareja de Aida Victoria Merlano en sus historias instantáneas se burló de lo que llamó la “gira de promoción de tutelas” en medios de comunicación.

Por su parte, Arrieta indicó que él junto a su equipo legal respondieron a la tutela (algo que Cossio dijo que no había pasado), y señaló que en el pasado hubo varias oportunidades en las que le advirtió al paisa que no se involucrara con esas divisas digitales. “Él dice que mi contenido es hablar de él y por eso se hace relevante, y ¡no es cierto! (...) Es relevante porque nadie espera que alguien con tantos seguidores y que va y regala 20 bultos de comida de perros a una fundación pa’ lavarse la cara, haga este tipo de cosas”, expresó en una serie de reels en su cuenta personal de Instagram.