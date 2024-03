Tras confirmarse extradición de Jaime Saade, padre de Nancy Mestre no está convencido de que aún haya justicia

Jaime Saade finalmente será extraditado a Colombia desde Brasil - crédito Colprensa / Redes sociales

El viernes 1 de marzo finalmente se confirmó la extradición de Jaime Saade, señalado y condenado asesino de Nancy Mestre, en hechos cometidos el primero de enero de 1994.

Pasaron casi tres décadas para que Martín Mestre lograra dar con el paradero del asesino y violador de su hija de 18 años, luego de que se le perdiera el rastro tras las revelaciones y causas reales de la muerte de la joven.

En ese entonces se supo que Jaime Saade había huido a Brasil, donde fue capturado en 2020 en Belo Horizonte. No obstante, la justicia no se hizo efectiva en ese año, debido a maniobras en su defensa que le permitió recobrar su libertad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó la extradición de Jaime Saade a Colombia - crédito @riveraguillermo/X

Para abril de 2023, la justicia pidió la extradición de Saade a Colombia para que cumpliera su condena de 24 años en una cárcel de Barranquilla; sin embargo, hubo una serie de dilaciones en el proceso que no lograba concretar su extradición al país para pagar por el crimen. Entre las maniobras se encontraban retrasos en la respuesta de Colombia para asegurar algunas condiciones exigidas por el Gobierno de Brasil y falta de consulta de los antecedentes procesos penales en el país vecino, que le impidiera su salida.

“Cómo es posible que no se hayan verificado esos antecedentes. Uno entendería que es una maniobra dilatoria”, expresó en su momento Raúl Rafael Romero, abogado de la familia de la víctima, en entrevista con W Radio.

En un oficio de tres páginas, firmado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, atendió a una solicitud urgente enviada por la justicia brasileña antes de confirmarse la extradición de Jaime Saade el viernes. El despacho buscaba evitar que Saade, condenado a más de 20 años de cárcel por el asesinato de la joven Nancy, quedara en libertad.

“Lo primero sea indicar que, con relación al trámite de extradición del señor Jaime Enrique Saade Cormane, este despacho en providencia de fecha 27 de noviembre de 2023, comunicó al Ministerio de Justicia el sometimiento a las condiciones impuestas por la República Federativa de Brasil, para que se cumpliera el traslado del condenado a este estado”, indica el oficio, reseñado por El Tiempo.

Ante la respuesta satisfactoria de las autoridades de Colombia y Brasil, Saade está aún más cerca de cumplir la pena impuesta por el asesinato de su novia Nancy. Por su parte, el padre de la víctima expresó su satisfacción por el avance del proceso de su hija, pero recalcó que la justicia no se hará efectiva hasta que Saade esté tras las rejas en una cárcel de Barranquilla.

“Se va a hacer justicia en el momento que ya esté pagando condena en una cárcel de Barranquilla”, señaló Mestre en los micrófonos de Noticias Caracol.

El padre de la víctima aseguró que el Gobierno nacional ha sido diligente en la respuesta al caso: “Ha sido muy bueno conmigo y he tenido mucho apoyo. Es un trámite que es de país a país y espero que se dé lo más pronto posible”.

El afligido padre fue la persona que buscó en establecimientos nocturnos y discotecas por información de su hija y quien además llegó a la vivienda del entonces joven de 27 años (Jaime Saade) y se encontró a su consuegra limpiando restos de sangre. Eso recuerdos no se borran de la cabeza de Mestre, que meses después confirmó que su hija no se había suicidado como lo expresaba Saade, sino que había sido violada y asesinada de un tiro en la cabeza.

Nancy Mestre fue asesinada de un tiro en la cabeza - crédito Colprensa

“Yo en eso no he pensado, pero si me da satisfacción que va a responder por un delito que hizo. De manera que se va a hacer justicia y va a pagar condena como debe ser (...) Llegué a mi casa y me percaté de que ella no había llegado. Empezamos a buscarla, fuimos a la clínica, la encontramos. Tenía un disparo en la cabeza, nos dijeron que se había suicidado, cosa que fue mentira”, complementó al medio citado.

El señor Mestre contó cómo fueron los últimos momentos con su hija, a quien encomendó al novio Jaime Saade, para continuar la celebración de año nuevo, sin saber lo que acontecería: “Duramos 9 días en el centro médico. El último día con ella en cuidados intensivos le sobamos las manitos, le cantamos, rezamos oraciones para ayudarla. Se la entregamos a Dios. Fue un momento de mucho dolor”.

Por último, en la entrevista con el medio mencionado, Mestre envió un mensaje de aliento a aquellas familias que no han logrado justicia con los victimarios de sus seres querido: “Jamás hay que desfallecer. La justicia sí cumple. Hay que estar detrás de ellos, pero no desfallecer y estar muy pendiente y no esperar a que ellos hagan todo, sino uno también colaborar”.