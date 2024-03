María Cecilia Botero dio nuevos detalles de su carrera en la TV: “Me ofrecían personajes sin mucha gracia”

María Cecilia Botero se refirió a la actualidad de su trayectoria frente a las cámaras - crédito @mariacebotero/Instagram

La televisión colombiana ha tenido grandes representantes a lo largo del tiempo. De hecho, el talento de las mujeres ha sido destacado en varias generaciones frente a las pantallas con íconos como Margarita Rosa de Francisco, Teresa Gutiérrez, Amparo Grisales o María Cecilia Botero, la cual supo además explotar otros de sus talentos.

Aunque estuvo en grandes producciones, las cuales son recordadas por muchos hasta hoy, como La vorágine, Las hermanitas Calle o Dos Mujeres, también estuvo al frente de Día a Día del 2005 al 2009, siendo una de las anfitrionas más recordadas del magacín matutino. Asimismo, por tres años fue una de las juezas de Protagonistas de Nuestra Tele.

Asimismo, en 2021 volvió a brillar en gran manera frente a las cámaras, considerando que en ese momento fue parte del elenco de Enfermeras. Por otro lado, en el mismo año prestó su voz para el papel de la abuela Alma Madrigal en Encanto, de Disney.

María Cecilia Botero tiene más de tres décadas de carrera artístico - crédito @mariacebotero/Instagram

Recientemente, vio en retrospectiva su trayectoria artística e hizo un resumen de los 50 años en los que ha trabajado en la farándula. “Sí, mi papá era amante del teatro y aunque en esa época él no trabajaba profesionalmente en eso, sino como ejecutivo de una empresa, tenía grupos de teatro. Yo lo acompañaba, pero no porque quisiera ser actriz. Con 14 años, lo acompañé a Manizales para inaugurar el Teatro Fundadores con una obra dirigida por él. Y no llegó la actriz y él me pide que le ayude y no sé cómo lo logré. Esa fue la primera vez en un escenario grande. Estaba nerviosa, pero me gustó lo que sentí. Al año siguiente se iba a hacer una coproducción con México, una película sobre el libro de Jorge Isaacs, María, y casualmente el esposo de mi tía Dora Cadavid haría la música. A mi papá lo invitaron a una cena con él y le dije: “Llévame, que quiero conocer a un director de cine”. Y, al final de la comida, el tipo me dice que si quiero trabajar en la película. Yo tenía apenas 15, pero me convenció. “Mire, yo tengo buen ojo, usted va a ser actriz y le va a ir bien”. Y no estaba tan equivocado”, comenzó diciendo a Semana.

Mateo Stivelberg es el único hijo de la actriz María Cecilia Botero y es director de cine y TV - crédito @mariacebotero/Instagram

De hecho, agregó que tomó la decisión de ser actriz cuando eso no era tomado en serio. Su madre se resistió a la idea. “Mi mamá se opuso muchísimo, le parecía que no era una profesión decente. Pensaba que todos sus hijos iban a ir a la universidad, tener carreras decentes y a mí se me ocurrió ser actriz. Fue una lucha grande. Siempre le decía: no importa que no tenga diploma de universidad, me va a ir mejor que a todos. Y pues no me fue mejor que a todos, pero sí mejor que a muchos”, siguió diciendo.

Por otro lado, recordó el momento en que se le ofreció el papel en la cinta de Disney. “En un país como el nuestro, donde el círculo es tan pequeño y hay tan pocas posibilidades, llegas a una edad en la que disminuye el trabajo. Me ofrecían personajes sin mucha gracia. Me preguntaban qué le falta por hacer. Y yo había hecho de todo: noticias, magazines, talk shows, realities. Pensaba que no me faltaba nada. Y aparece esto: Alma. Y dije: pues me faltaba esto, ponerle la voz a un dibujo animado, y si es para Disney, qué honor”, agregó.

Asimismo, concluyó hablando de la situación económica. “Sí, la imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18″, apuntó.