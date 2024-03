Manuel Turizo tuvo un invitado poco agradable en su presentación en Viña del Mar

En medio de la presentación del colombiano en Viña del Mar un ratón aterrizó en el escenario - crédito Redes sociales/X

Manuel Turizo dejó en alto el nombre de Colombia en la edición 63 del Festival de Viña del Mar, uno de los más importantes en América Latina, por lo que fue recompensado con los mayores galardones que concede el público del anfiteatro de la Quinta Vergara, las gaviotas de plata y oro.

Pero, el mítico escenario, por el que han desfilado gigantes de la música como Luis Miguel o Alejandro Fernández, le tenía una sorpresa guardada al monteriano, un hecho pasó desapercibido en medio de la celebración, pero que ha tomado relevancia días después de su presentación.

En la presentación, mientras Turizo interpretaba La nota, canción que lanzó en colaboración con Rauw Alejandro y Myke Towers, las cámaras de la transmisión captaron el momento preciso en el que un ratón cayó del techo del teatro y aterrizó en pleno escenario, ese instante, el animal logró estabilizarse y emprendió su huida, asustado.

Aunque la participación de Manuel Turizo fue aplaudida por los asistentes de Viña del Mar, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para dejar divertidos comentarios sobre lo sucedido con el ratón en la presentación.

“Dió un mejor show el ratón”; “Jajajaja de lo que se salvo peso pluma”; “Jajajajaja vaya basura que fue viña, gracias a Dios no fue Peso Pluma a ese evento”; “La versión ROEDORA del Gato Volador”; “Prefirió el suicidio antes de escucharlo”.

Así fue la presentación de Manuel Turizo

La noche del 25 de febrero de 2024 comenzaron las presentaciones en el anfiteatro de la Quinta Vergara en Viña del Mar. Para la apertura del festival fueron invitados el español Alejandro Sanz y el Manuel Turizo, que cumplió el sueño cantar en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

El colombiano interpretó varios de los éxitos que ha cosechado en su carrera como Desconocidos, Déjala que vuelva, Vagabundo, La bachata y El merengue, canciones que pusieron a cantar a los asistentes y que permitieron a Turizo adueñarse del escenario.

Manuel Turizo cumplió su sueño de presentarse en la Quinta Vergara - crédito @manuelturizo/Instagram

Manuel Turizo no le tiene miedo a innovar con su música

A pesar de sus 23 años, el artista nacido en Montería, Córdoba, se ha ganado un lugar en la escena latina gracias a éxitos que lo han ubicado en lo más alto de los listados internacionales, por lo que ha aprendido a no tener miedo de explorar nuevos géneros como la bachata, pues no le interesa encasillarse en el género urbano.

En una entrevista para Billboard, Manuel Turizo dio detalles de cómo maneja su carrera musical, creando canciones como La bachata que le han abierto el mercado internacional. También se refirió a lo que significa colaborar con otros artistas, entre los que se encuentran grandes figuras como Shakira.

“Decían que yo no era ni bachatero ni dominicano y que iba a confundir a mi público, pero eso no me interesaba porque yo soy cantante. La música es universal y estas son las influencias que la música dominicana dejó en mí”, explicó el colombiano.

El cantante colombiano confía en que su equipo crea en sus locuras y lo apoyen para crear canciones fuera de lo común - crédito manuelturizo/Instagram

Y es que Manuel Turizo ha demostrado que no tiene miedo a explorar ritmos ajenos a los que acudió para sus primeras canciones, por lo que no fue un problema cuando se juntó con el productor estadounidense Marshmello para crear El merengue.

Un dato curioso que se conoció en la entrevista con Billboard fue que cuando Manuel Turizo y Marshmello ingresaron al estudio no tenían idea de lo que iban a grabar, pues lo único que tenían claro era que querían hacer algo latino.

Así lo confirmó el productor estadounidense, que comentó: “Manuel y yo no nos habíamos conocido, así que él vino al estudio y simplemente improvisamos. No había nada listo y simplemente nos sentamos allí, y desde cero, hicimos realidad El merengue. Nunca pensé que yo llegaría a encabezar una lista latina”.