Hugo Lombardi acabó con Maleja Restrepo por su atuendo en París: “¿Esto qué es?”

Tatán Mejía por su parte, recibió cierto coqueteo de parte del atrevido diseñador y crítico de moda - crédito @maleja_restrepo/Instagram

“¡Apoteósico!”, así fue el lanzamiento de la colección que estrenó Hugo Lombardi, personaje de Yo soy Betty, la fea, durante la Semana de la Moda de París. En el evento estuvieron presentes varias figuras importantes de la televisión colombiana como Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y por supuesto, no podían faltar Maleja Restrepo y Tatán Mejía.

Los creadores de contenido fueron los encargados de actualizar a sus seguidores con la campaña de marketing de Prime Video, plataforma donde se estrenará la tercera temporada de la serie. Sin embargo, a Restrepo no le fue muy bien a la hora de elegir el atuendo con el que visitaría al “crítico” diseñador, que no tiene pelos en la lengua para decir lo que no le gusta.

Maleja Restrepo se llevó todo tipo de críticas de parte de Hugo Lombardi en la Semana de la Moda de París - crédito @maleja_restrepo/Instagram

La pareja, que suele compartir videos de las diferentes bromas que se hacen y entretener así a sus seguidores, no dejó pasar la oportunidad de hacer un clip con los icónicos personajes en su paso por París. Restrepo, que aparece vestida con una blusa en transparencias, con un gabán tejido y lleno de huecos en diferentes partes, no dudó en atreverse a pasar por el ojo crítico del personaje interpretado por Julián Arango.

“¡Ay Maleja! Venga estamos en París, hágame un favor, dígame la verdad ¿usted vino a un homenaje a Edith Piaf? ¿Qué es esto? Míreme ¿esto qué es?, ¿una red? Ustedes son los reyes de las redes, entonces se está haciendo un homenaje ¿Qué es esto transparencia? ¡Esto es París! Dígame una cosa ¿Alguien la ha visto? ¿Se ha dejado ver? ¡Deje el nombre de Colombia en alto! Báñese y peluquéese”, mencionó Hugo Lombardi.

Cómo le fue a Tatán Mejía

Pero las críticas no terminaron ahí, pues de inmediato le tocó el turno a Tatán Mejía por permitir dejarla salir así del hotel. No contento, intentó seducirlo con sutiles coqueteos, a lo que el creador de contenido simplemente reaccionó con cara de sorpresa.

“¿Usted la dejó salir así? Ay no, qué dice ahí. Yo me baño todos los días por si le interesa ¿bueno?”, mencionó el personaje, mientras sutilmente intentaba ver dentro de la camisa de motocrosista los tatuajes que llevaba en su pecho.

Tatán Mejía recibió coqueteos de parte de Hugo Lombardi - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer y algunos desataron la risa de la comunidad digital, de los cuales destacan: “Jajaja ¡Qué risa! Es como ver un capítulo de Betty, buenísimo”; “este podría perfectamente ser el mejor video del 2024″; “no puedo con estooooo, tengo pa’ reirme hasta fin de año”; “Jaja que personajes tan auténticos para el tiempo y siguen dejando huella 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂”, por mencionar algunos.

Colombia brilló en la Semana de la Moda

Colombia estuvo impregnada en cada paso que dio durante el desfile, pues la agrupación vallecaucana Cali flow latino aportó el sabor con su conocida salsa choke. El tema y la coreografía del Ras tas tas, no pudieron faltar.

“Hay un poder muy importante con la presencia de las mujeres en la serie, lo vemos a través del cuartel de las feas, de Betty, la hija de Betty. Es relevante ver la serie desde esa óptica femenina”, comentó Maleja sobre lo que se viene con la producción.

Betty, la fea, se sumará a la lista de películas y series colombianas del catálogo de Prime Video, como Noticia de un secuestro o La vida después del reality y se podrá ver en simultánea en más de 240 países.