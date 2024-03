Este será el sueldo de Gustavo Bolívar como director del DPS: menos de lo que ganaba como senador, que no le alcanzaba

En 1 de marzo Gustavo Petro designó a Gustavo Bolívar como director del DPS - crédito undefined

En la mañana del viernes 1 de marzo el Gobierno de Gustavo Petro designó a Gustavo Bolívar como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), luego de una ardua temporada de rumores tras la salida de Laura Sarabia de la cartera.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar sería el nuevo director del DPS: la jugosa chequera que le entregaría Gustavo Petro

Luego de revelarse la designación Presidencia de la República, se compartió la hoja de vida del exintegrante del Pacto Histórico. Este nombramiento se da luego de la renuncia de Bolívar al Congreso de la República porque, según sus versiones, lo que ganaba ‘no le alcanzaba’.

Desde el martes 5 de marzo, el también escritor y exsenador de la República se consolidará en uno de los cargos más apetecidos en el país. Por eso, luego de conocerse la noticia, surgieron varios interrogantes respecto al salario que ganará.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar será el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social en remplazo de Laura Sarabia

Según el decreto 473 del 29 de marzo de 2022, el director del DPS recibe una asignación salarial que se divide así: asignación básica mensual de $5′785.839, para gastos de representación son $10′285.919, y una prima técnica salarial de $10′768.076, lo que da un total de $26′839.834.

La hoja de vida de Gustavo Bolívar ya fue incluida en el sistema de la Presidencia de la República - crédito captura de pantalla Sistema de publicación de hojas de vida

¿Cuánto ganaba Gustavo Bolívar como senador de la República?

Durante la candidatura que adelantó para consolidarse como alcalde de Bogotá, Gustavo Bolívar salió del Senado y afirmó que para la fecha el salario que ganaba no era suficiente para cubrir los gastos que tenía, por lo que comentó que se dedicaría a escribir una novela para el Canal RCN.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar será el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social: Presidencia publicó su hoja de vida

“He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias”, escribió en sus redes sociales y compartió con sus seguidores su carta de renuncia.

Llama la atención que, para la fecha, los miembros de la rama legislativa recibirán una remuneración de $43′418.152, mientras si ganaba la Alcaldía recibiría un salario de $21′497.207.

“Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete, porque aquí hay lobby y cosas impresionantes que antes cobraban. Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”, comentó al anunciar su retiro del Congreso.

Carta de renuncia de Gustavo Bolívar - crédito redes sociales

Gustavo Bolívar y su incursión en el panorama político

Durante su candidatura a la Alcaldía Mayor recordó parte de su trayectoria y mencionó que su interés por la política colombiana empezó cuando se interesó por las problemáticas sociales y militó en las Juventudes galanistas durante las elecciones presidenciales de Colombia en 1990, tras conocer a Enrique Parejo González, exministro de Justicia que fue baleado por narcotraficantes en Budapest, Hungría.

Gustavo Bolívar llegó al Concejo de Bogotá como asistente del exministro Parejo González, trabajó junto a él por más de ocho años y, aunque asegura que ha sufrido amenazas y atentados contra su vida, insiste en que seguirá luchando por la Colombia que sueña.

En 2018, Bolívar se vinculó al movimiento de la Colombiana Humana, fue elegido senador de la República por una colación de partidos de izquierda conocida como Lista de la Decencia, que lograron para la fecha una de las votaciones más altas a nivel nacional.

En el año 2022 fue reelegido como senador, encabezando la lista de la colación del Pacto Histórico, que alcanzó la votación más alta y posteriormente llevó a la Presidencia a Gustavo Petro, actual mandatario de los colombianos.

Gustavo Bolívar y su faceta como escritor

Gustavo Bolívar también destaca en el panorama nacional como escritor de varias novelas - crédito @GustavoBolivar

Este saltó a la fama gracias al libro Sin tetas no hay paraíso, del que se vendieron cerca de 500 mil ejemplares en más de 30 países del mundo y fue traducido al italiano, inglés, alemán y otros idiomas. Fue tal el éxito del escrito que la serie televisiva se vendió a 20 países del mundo, y se hicieron secuelas para el público hispano de Estados Unidos.

Ha escrito ocho libros, cerca de 1.600 guiones para programas periodísticos, docudramas, series, novelas, documentales y producciones cinematográficas. Algunos de sus volúmenes más destacados son El candidato, de 1997; El cacique y la reina, de1998; Así se roban las elecciones en Colombia, de 2002; el ya mencionado Sin tetas no hay paraíso, 2005; El suicidio del monte venir, 2007; Código de ética para infieles, 2008, y El capo, de 2008.

En cada uno de estos títulos se refleja su interés en temas de la realidad social, las dinámicas políticas y las necesidades de la ciudadanía y cómo el narcotráfico se consolidó en el interior de la sociedad colombiana. Además, escribió y dirigió la obra de teatro Verdades que matan… de la risa en 2005 y es autor de Los monólogos del Pene en 2006.