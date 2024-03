Vendedores de Soacha son los más perjudicados por las medidas tomadas tras el asesinato de un conductor en Terreros

Sicarios dejaron un mensaje intimidatorio en la escena del crimen - crédito IC Radio

En un presunto caso de extorsión, en la mañana del 28 de febrero fue asesinado José Luis Sánchez, de 31 años de edad, en el municipio de Soacha; los sicarios dejaron un panfleto intimidatorio para los demás miembros del gremio de transporte público en la escena del crimen.

Te puede interesar: Asesinaron a un conductor en Soacha y dejaron nota intimidante en la escena del crimen

“Bueno, estas son las consecuencias por no atender el llamado que se les hizo, si ustedes no se comunican para llegar a un diálogo con nosotros, entonces no los dejaremos trabajar más y si trabajan seguirán viendo estos acontecimientos aquí y en su vía vamos a seguir matando. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, es parte del panfleto dejado en la escena del crimen.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Una herencia millonaria: se conocen detalles del asesinato de Roberto Franco

Además de las amenazas, los criminales, que se identificaron como integrantes de Los Satanás, dejaron tres números de teléfono a los que los representantes de los conductores podían comunicarse si querían negociar el pago de las “vacunas”.

Los delincuentes dejaron un mensaje intimidatorio en el lugar - crédito Redes Sociales

Este hecho puso en alerta a las personas que deben esperar transporte público en el sector de Terreros, a pocos metros de una estación de TransMilenio, puesto que para los residentes de la zona residencial Ciudad Verde es obligatorio tomar un vehículo que los transporte hasta allí.

Te puede interesar: Esta es la estrategia para reducir el trancón para entrar a Bogotá desde Soacha

Debido a la poca frecuencia de buses, en este lugar se parquean carros particulares que se denominan “piratas”, en los cuales por $1.500 movilizan a los ciudadanos hasta su conjunto; sin embargo, las medidas que serán adoptadas tras el caso de sicariato los afectaría a ellos y los vendedores ambulantes de Terreros.

En la tarde del 29 de febrero, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, anunció cinco medidas que serán adoptadas como respuesta al caso de sicariato.

“No están solos. Aquí en Soacha no va a ganar la criminalidad, el trabajo articulado, conjunto, honesto y el respaldo de la institucionalidad serán la solución”, afirmó el alcalde de Soacha frente a los gerentes y representantes de las empresas de transporte, quienes se encuentran en vilo debido a la posibilidad de que otro de los integrantes de este gremio pueda ser lastimado por las bandas delincuenciales.

Es por ello que en una reunión que tuvo la participación de miembros del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Soacha y las secretarías de gobierno, se pusieron en la mesa las decisiones con las que se busca mitigar la criminalidad en el municipio.

“Estamos con la Secretaria de Gobierno en cabeza de nuestro General Rojas, con la Policía Metropolitana de Soacha, Secretaría de Movilidad, Ejército y todas las autoridades para garantizar su seguridad, su tranquilidad y acabar con la ilegalidad en la ciudad. Estos hechos no arrancaron el primero de enero, vienen de meses atrás, pero nosotros les vamos a poner fin”, afirmó el alcalde de Soacha.

En este espacio los ciudadanos que viven en Ciudad Verde esperan el transporte público tras salir de TransMilenio - crédito IC Radio

Estas son las medidas ordenadas por el alcalde de Soacha para contrarrestar la inseguridad

Operativos en contra del transporte informal .

Capacitación por parte del Gaula a conductores y representantes de las empresas en contra de la extorsión.

Recuperación del espacio público .

Acompañamiento permanente de Policía Metropolitana y Ejército en el punto.

Rigurosidad y medidas para evitar que vehículos sean retirados de los patios sin la documentación requerida.

Estos puntos tienen preocupados a los ciudadanos, que afirman que el transporte público no es suficiente para el número de personas que se movilizan a diario en este sector, motivo que los ha llevado a potenciar el transporte informal.

“En algunos casos es mejor tomar el carro, porque uno no espera y lo lleva hasta la puerta del conjunto, en cambio, los buses, hasta que no llenan, no arrancan”, afirmó un residente de Ciudad Verde a Infobae Colombia.

Por otra parte, los propietarios de los puestos ambulantes serían perjudicados, ya que en este espacio son ubicados varios puestos de comida que serían removidos como parte de la recuperación del espacio público.