Conozca el paso a paso para consultar a qué EPS está afiliado

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, encargado de brindar cobertura de salud a los colombianos, está compuesto por el régimen subsidiario y contributivo.

La gestión de estos programas está a cargo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales se encargan de recaudar los aportes de los afiliados con el fin de prestar un servicio óptimo a los usuarios.

El sistema, que busca asegurar el acceso a servicios de salud para toda la población colombiana, divide su cobertura en dos sectores: uno financiado por los propios afiliados mediante contribuciones, y otro subsidiado por el Estado, dirigido a los menos favorecidos económicamente.

Sin embargo, las EPS han estado en el ojo del huracán por supuestamente favorecer desigualdades, manejar ineficientemente los recursos y estar involucradas en actos de corrupción que socavan la integridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

Las denuncias contra las EPS incluyen la tardanza en la prestación de servicios médicos a los usuarios, la negación de procedimientos y medicamentos fundamentales para el tratamiento de diversas condiciones de salud y la prestación de un servicio que deja mucho que desear en términos de calidad.

Estas acusaciones resaltan la desigualdad en la atención que reciben los ciudadanos dependiendo de su estrato socioeconómico. Además, se ha vinculado a estas entidades con casos de corrupción, específicamente relacionados con el mal manejo de los fondos destinados a asegurar la cobertura salud de la población.

La situación del sistema de salud en Colombia y el desempeño de las EPS continúan generando un intenso debate público y gubernamental, evidenciando la urgencia de reformas estructurales que garanticen una atención equitativa y eficaz para todos los colombianos. La integridad y transparencia en la administración de los recursos destinados a la salud son cruciales para recuperar la confianza en el sistema y asegurar el derecho a la salud de la población.

¿Cómo puede saber a qué EPS está afiliado?

La plataforma web de la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) implementó una herramienta para que los ciudadanos colombianos puedan verificar su afiliación a diferentes regímenes de salud.

1. Debe ingresar a la página oficial de ADRES

A través del portal www.adres.gov.co, los usuarios tienen acceso a la “Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA”, facilitando la verificación de su estatus en el sistema de salud, ya sea dentro del Régimen Subsidiado o del Régimen Contributivo.

2. Haga clic en la opción “Consulte su EPS”

El botón está ubicado en la parte interior de la página, al dar clic accederá a la nueva página web, en la que encontrará “Bienvenido al sistema de Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA”.

3. Ingrese su tipo de documento y número

En esta parte podrá encontrar información de la acción que va a ejecutar, además encontrará datos sobre su afiliación en el Régimen Subsidiado o el Régimen Contributivo, como resultado de los reportes realizados por las Empresas Promotoras de Salud – EPS.

4. De clic en el botón “Consultar”

Luego de ingresar sus datos, deberá insertar el código de una imagen para luego dar en el clic en la opción.

5.<b> </b>Automáticamente, el sistema generará una nueva pestaña con toda la información

En la página web, verá la siguiente información:

Tipo de identificación

Número de identificación

Nombres

Apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento

Municipio

Estado de la afiliación

Entidad y régimen

Fecha de afiliación

Tipo de afiliado

Cabe recordar que los usuarios tiene acceso a la totalidad de la información a través de BDUA, que toma los datos de los afiliados suministrados por la EPS.