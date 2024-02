Shaira reaccionó a la condena de Jhonier Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre

Shaira publicó una imagen y un corto mensaje en referencia a la captura de Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal - crédito @shaira_oficial/Instagram

En un fallo judicial Jhonier Leal fue condenado a 60 años de prisión por el homicidio de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y de su madre Marleny Hernández. Este trágico evento ocurrió el 21de noviembre de 2021 en La Calera, Cundinamarca, y dejó estremecidos a los conocidos del estilista y al mundo del entretenimiento, porque Mauricio era el peluquero de muchos artistas nacionales.

Te puede interesar: Primer beso en ‘La casa de los famosos’ causó controversia: fue con tapabocas y confirmó un romance

El juicio, que se extendió por más de dos años, reveló un relato en el que Jhonier Leal fue hallado culpable de haber planificado y ejecutado el asesinato de su propio hermano y madre. Según lo divulgado por la Fiscalía, las pruebas forenses y el análisis de las cámaras de seguridad fueron determinantes para establecer la culpabilidad del acusado, quien además intentó modificar la escena del delito para desviar las sospechas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

La cantante colombiana reaccionó a la condena de Jhonnier Leal - crédito @shaira_oficial/Instagram

Entre las personas que han alzado su voz en respuesta a la condena se encuentra la de Shaira, cantante de música popular y amiga cercana de Mauricio Leal, que a través de sus redes sociales expresó su alivio y agrado con el fallo. “Por fin”, escribió la artista, acompañando su mensaje con una imagen y emoticones que rendían homenaje a su fallecido amigo junto la letra “M”.

Te puede interesar: Shakira factura a lo grande: esta sería la millonaria suma que recibe por semana, según la revista People

Para la joven artista, que hace parte del gripo musical Mujeres a la plancha, desde el principio la actitud de Jhonnier Leal le pareció extraña y sospechaba que había sido el culpable: “Los que no asistieron al funeral y a la misa no se dieron cuenta del cinismo de este hombre; cuando yo llegue al funeral lo note tan tranquilo, tan relajado, y desde un principio sentí su culpa su mala energía, se me acercó a saludarme y yo no fui capaz ni de mirarlo a los ojos (...) ahora entiendo muchas cosas que Maito me decía, y entiendo por que nunca volvió hablar de ese miserable”, expresó la colombiana en su momento a través de las InstaStory cuándo se encontró con el hermano de Mauricio Leal en su funeral.

La cantante Shaira asistió al funeral de su amigo fallecido Mauricio Leal y desde ese momento sospechaba de la actitud de Jhonier Leal - crédito @shaira_oficial/Instagram

La semilla de este fatal desenlace parece haber sido sembrada por celos profesionales, según sugiere la investigación. Mauricio Leal disfrutaba de una carrera exitosa y era muy querido en el ambiente de la moda y el espectáculo, un hecho que, según las autoridades, desencadenó los celos de Jhonier, quien llevó su resentimiento al extremo más doloroso.

Te puede interesar: Carla Giraldo relató por qué se fugó de su casa a los 14 años: “Me fui y nunca más volví”

“Se pudo establecer que Jhonier tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre en su habitación, y luego desplazarse hasta el cuarto de Mauricio donde lo pone en estado de indefensión dando a ingerir la zopiclona, lo intimida, le causa 4 puñaladas con la mala fortuna que la hoja del arma queda al interior del cuerpo”, explicó Mario Burgos, fiscal encargado del caso.

Jhonier Leal fue condenado a 60 años de prisión por el homicidio de su hermano y madre - crédito Noticias Caracol

Sin embargo, el condenado ha mantenido una actitud desafiante ante las acusaciones, cuestionando la eficacia y veracidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Además, en el estrado cuestionó su pena y reiteró su inocencia: “Señora Juez, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con el fallo que están dando, siempre me voy a proclamar inocente (...) Para mi edad una pena de esas prácticamente es una pena de muerte, es no salir nunca de la cárcel”.

Para la cantante colombiana, que ganó el concurso Factor Xs en el 2011, que Jhonier Leal pagué por el asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, “es lo que se merece”. “¡Maldito! ojala no solo te pudras en la cárcel sino tambien en el infierno, te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo, Caín te quedó en pañales”, escribió en su momento la artista santandereana de 20 años y luego agregó: “Gracias a Dios! Ya se está haciendo justicia (...) Así podrás descansar en paz”.