Reforma pensional: segundo debate en el Senado volvió a suspenderse

El segundo debate de la reforma pensional se suspendió en el Senado por falta de cuórum - crédito @SenadoGovCo/X

El 28 de febrero, se volvió a suspender el segundo debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado, otra vez, por falta de cuórum. La presidenta de la corporación, la senadora María José Pizarro, mientras se votaban los impedimentos, levantó la sesión y anunció que la fecha para continuar con la discusión será notificada por la secretaría del Senado en los próximos días.

El segundo debate no ha avanzado, pues desde el Pacto Histórico no han conseguido llegar a consensos con las demás bancadas para poder salvar la ponencia positiva del proyecto. Luego de hora y media de debate, durante la que se votaba el segundo bloque de impedimentos, la senadora Pizarro advirtió que no había cuórum para votarlos y la suspendió.

La senadora Martha Peralta, ponente y presidenta de la Comisión Séptima, advirtió, según la citan en RCN Radio, que valora “los esfuerzos que se hagan para salvar la ponencia positiva del Gobierno, si esta comisión tiene el objeto de encontrar y equilibrar aspectos de la ponencia positiva y alterna, pero si busca el espíritu de la alterna, no lograríamos nada porque prácticamente estaríamos privatizando las pensiones de los colombianos”.

También reparó en que el ambiente es poco optimista frente a la ponencia del partido de Gobierno, “no porque sea mala, no por un debate técnico, sino por un aspecto ya político”, ya que señaló que desde la oposición “creen que hundiendo la reforma pensional le hacen un daño a Petro y no es así, le hacen un daño a Colombia, a las personas que están a la expectativa de este derecho”.

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) celebró que, por segunda vez consecutiva, su partido tuvo éxito en su “estrategia de levantar el cuórum” y así obligar a la mesa directiva del Senado a suspender la sesión.

“Nuevamente, volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el cuórum. Cero y van dos, ya van dos sesiones (en las) que no se logra el cuórum, y eso que suspendieron, faltando cinco segundos, una votación, en donde no iba a haber cuórum”.

La senadora del Centro Democrático le hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza presión sobre los senadores que le están haciendo cuórum al Gobierno, al que acusó de estar "matando" al país - crédito @PalomaValenciaL/X

También le mandó un mensaje a la ciudadanía para que ejerza presión sobre los senadores por los que votaron para que no le hagan el juego al Gobierno y permita que haya cuórum para debatir la reforma, que dijo es una de las herramientas con las que, a su juicio, el Ejecutivo quiere hacer “un país absolutamente inviable”:

Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el cuórum al Gobierno. ¿Ya revisó si su senador es de los que está ahí? ¿Ya revisó si su partido es de los que está ahí? Estén muy pendientes, escríbale a sus senadores, a su partido, hay que hacer presión, porque no podemos dejar que nuestros hijos, que nuestros nietos, vayan a recibir un país absolutamente inviable. ¿Ustedes se imaginan lo que es deber el 168% del PIB?”

También dijo que el Gobierno está, con este proyecto de reforma al sistema de pensiones, “matando” al país: “Es un país que es inviable, es un país que estamos matando desde ahora para que lo entierren las nuevas generaciones de colombianos. Hay que ser responsables con el futuro de Colombia, de nuestros jóvenes y de los colombianos que están por venir”.

El fuerte llamado de la ministra del Trabajo

La ministra Gloria Inés Ramírez le hizo un fuerte llamado al Senado: que debatan - crédito @MintrabajoCol/X

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a la salida de la plenaria del Senado, le mandó un mensaje a los senadores pidiéndoles que cumplan su tarea, que “es debatir”. También advirtió que el Gobierno nacional está abierto al debate y a la discusión para sacar adelante el proyecto de reforma pensional, que dijo, el país necesita,

“Yo lo que estoy aquí es llamando y convocado para que, efectivamente, el Senado de la República cumpla su tarea y su tarea es debatir. El Gobierno está dispuesto, está preparado y estamos con toda voluntad y decisión para que, efectivamente, el país pueda escuchar los debates, las posiciones y, finalmente, podamos tener una reforma pensional que, como he dicho hasta el cansancio, la necesita el país”, le dijo la ministra Ramírez a varios medios de comunicación.

También dijo que son más de 2.800.000 adultos mayores, “que no tienen un ingreso para vivir con dignidad, están pendientes de esta reforma y, desde luego, los colombianos y colombianas para poder dignificar su vejez”.

Enseguida insistió en su llamado a los senadores: “Que hagan presencia y que vengamos a lo que nos toca a debatir y a presentarle propuestas al país”.