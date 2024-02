Luly Bossa reveló por qué no se sumó a ‘La casa de los famosos Colombia’

En sus redes sociales, la actriz explicó por qué no fue parte de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lulybossa1/Instagram

Han transcurrido dos semanas desde que se estrenó La casa de los famosos Colombia en el Canal RCN. Aunque venía precedido de una gran expectativa y una campaña promocional por todo lo alto, los resultados del reality show con el que esperaban dar un golpe sobre la mesa en la disputa por ser lo más visto en el país en la franja nocturna no han sido los esperados.

Te puede interesar: Así funciona la ‘Gala de posicionamiento’, la nueva dinámica en ‘La casa de los famosos Colombia’

Y es que entre problemas técnicos, cuestionamientos al rendimiento de Carla Giraldo como presentadora y la elección de algunas de las 22 celebridades que iniciaron (ahora quedan 20 tras producirse las salidas de Naren Daryanani y Johana Velandia), el programa de telerrealidad no ha alcanzado las cifras que esperaban, ni siquiera con una serie de cambios implementados durante la última semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Los cambios en ‘La casa de los famosos Colombia’ no dieron resultado: el rating sigue de capa caída

Las ausencias de varias personalidades parecen haber calado negativamente entre los televidentes. Durante las semanas previas, por ejemplo, se descartó la presencia de Lorena Meritano, Tatán Mejía, Maleja Restrepo y Lina Tejeiro —que finalmente sí se sumó, pero como presentadora en la versión web en ViX—. Eso ha motivado que los seguidores de algunas de estas celebridades ausentes se pregunten si no las contactaron para sumarse al proyecto, siendo una de las más recientes la actriz Luly Bossa.

La barranquillera se ha mantenido activa como actriz, pero en el último tiempo ha sido noticia especialmente por los cuidados que debe brindar a su hijo Ángelo, al que desde su niñez se le diagnosticó una distrofia muscular. Pero esa situación no le ha impedido seguir con su carrera en la televisión, y justo por ese motivo abundaron las preguntas de sus seguidores durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, relacionadas con el tema.

Luly Bossa respondió a sus seguidores por qué no formó parte de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lulybossa1/Instagram

Inicialmente, respondió a la inquietud de si la habían llamado para sumarse a La casa de los famosos Colombia, indicando que sí, pero no se concretó su llegada al programa. “Recibí la llamada, pero no llegamos a ningún acuerdo”, expresó la barranquillera de 60 años. No obstante, consideró que era “un buen formato” y hasta señaló que estaba apoyando a Isabella Santiago, una de las concursantes y en su día compañera de set en Lala’s Spa.

Te puede interesar: Carla Giraldo relató por qué se fugó de su casa a los 14 años: “Me fui y nunca más volví”

También tuvo algunos elogios para las dos presentadoras, Cristina Hurtado y Carla Giraldo. “Espero me inviten de panelista para ver este par de bellezas”, afirmó.

Los próximos proyectos de Luly Bossa

Las preguntas no se limitaron a lo que terminó siendo su frustrada llegada a La casa de los famosos Colombia, sino a sus próximos pasos. Y es que por estos días se encuentra presentando en el Teatro Belarte la obra de teatro Tras-eros, en la que comparte tablas junto a Jairo Ordoñez.

A la pregunta de cuándo la podrían volver a ver sus seguidores en la televisión colombiana, Luly señaló que sería en la segunda parte de La venganza de Analía, que ya en 2023 había adelantado que contaría con Paola Turbay como una de las principales antagonistas. De igual modo, la barranquillera afirmó que “pronto se estrena una serie web y vienen dos proyectos”, sin dar más detalles.

La actriz dio algunos adelantos de sus proyectos en televisión y teatro para 2024 - crédito @lulybossa1/Instagram

En ese sentido, cabe recordar que desde 2023 se viene especulando con la posibilidad de que Bossa sea la reemplazante de Alina Lozano en Pedro el escamoso, interpretado a Doña Nidia. Sin embargo, esto de momento no ha sido confirmado ni por la actriz ni por la producción de la tercera entrega de la recordada telenovela de Caracol Televisión.

El tema de los realities fue una constante entre las preguntas de sus seguidores, de ahí que hubo uno que le preguntó si no le gustaría participar en el futuro en Masterchef Celebrity. Al respecto, afirmó sin dejar dudas que “estoy lista para ganar”.