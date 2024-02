Gobierno habría pedido la renuncia al Olmedo López, director de la Ungrd

El Gobierno Nacional habría solicitado la renuncia de Olmedo López, director de la Ungrd, por la cuestionable gestión para llevar carrotanques con agua potable a La Guajira. (Ungrd)

Todo indica que la controversial gestión que hubo alrededor de los carrotanques para llevar agua potable a las poblaciones de la Guajira donde carecen de ese servicio le pasó factura a Olmedo López, el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya que el Gobierno Nacional le habría solicitado su renuncia.

Según establecieron en el informativo de televisión Noticias RCN, el funcionario ha tenido varias salidas en falso sobre la contratación de los automotores, así como tampoco ha dado explicaciones satisfactorias por ese tema, justo cuando la Contraloría General de la República lo llamó para que rindiera versión libre por las señaladas irregularidades que habría alrededor de ese proceso.

Precisamente, el viernes de la semana pasada el mencionado ente de control realizó una inspección a la sede de la Ungrd que incluyó la base militar donde dichos carrotanques estaban estacionados y en desuso, en ese momento.

Igualmente, en la inspección que realizó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) del ente de control, se recopilaron diversos documentos importantes que cubren desde la etapa precontractual hasta la postcontractual de esa compra.

“El equipo de la Diari que efectuó la inspección esta mañana en la sede de la UNGRD recolectó documentos precontractuales de esta contratación: estudios de mercado y previos, solicitudes de cotización, cotizaciones recibidas, evaluación de estas, y otros documentos correspondientes a esta fase precontractual”, afirmó la Contraloría en un comunicado.

Estos documentos incluyeron estudios de mercado, cotizaciones, evaluaciones, convenios de suministro y comprobantes de pago a un proveedor, responsable de proveer las cuatro decenas de carrotanques. Asimismo, esta revisión tuvo como objetivo clarificar las circunstancias relacionadas con la adquisición de estos vehículos, investigando posibles sobrecostos y valorando la necesidad y conveniencia de los carrotanques para el aprovisionamiento de agua en la zona analizada.

En reemplazo de Olmedo López sería nombrado el exconcejal de Bogotá del Polo Democrático Carlos Carrillo, de acuerdo con información que brindaron en el portal periodístico La Silla Vacía personas cercanas al excabildante.

Se debe recordar que Carrillo ha sido simpatizante del Gobierno Petro, pese a la disputa que hubo en su partido para conformar la lista al Concejo en las elecciones territoriales de octubre de 2023, donde denunció un supuesto favorecimiento para que la encabezara Rocío Dussán, hija de Jaime Dussán, el actual presidente de Colpensiones.

Primer carrotanque se hundió en el desierto

A propósito de las polémicas por estos vehículos, el senador del Partido de la U senador Alfredo Deluque dio a conocer un video en el que evidencia que por su peso, uno de los carrotanques se enterró en el desierto cuando transportaba el agua potable en La Guajira.

“Estas son las consecuencias de las malas y apresuradas decisiones tomadas sin planeación, sin conocer el territorio y sin escuchar la experiencia. He aquí uno de los carrotanques enterrados en el desierto camino a la Alta Guajira. No sirven, porque no se tuvo en cuenta el peso ni las dimensiones de los vehículos. Si tuviéramos la carretera, las cosas fueran diferentes”, afirmó el congresista.

Senador asegura que hay un problema con la planificación de carrotanques que llevan agua a La Guajira - crédito @deluque/X

La emisora La W Radio informó sobre ese tema que especialistas en infraestructura vial del departamento de La Guajira habían señalado que los vehículos de doble tracción como los carrotanques contratados por el Gobierno no son capaces de acceder a las rancherías cuando están llenos de agua, ya que su peso (aproximadamente 18 toneladas) supera la capacidad de soporte de las denominadas “carreteras”, siendo inadecuados para dicha superficie.

Agregaron que debido a que el peso del carrotanque impedía su movilidad, fue necesario vaciar el líquido que transportaba para poder liberar el vehículo atascado, resultando en la pérdida de unos 16.000 litros de agua.