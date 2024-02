Daniel Quintero aseguró que Fico Gutiérrez cree que puede hacer “lo que le da la gana” por ser alcalde

El exalcalde de Medellín nuevamente le lanzó pullas a Fico Gutiérrez - credito Colprensa

Nuevamente el exalcalde de Medellín arremetió contra Federico ‘Fico’ Gutiérrez por las tarifas de servicio público en la capital de Antioquia.

Te puede interesar: Fico Gutiérrez se reunirá con representantes de Tinder para estudiar ataques a extranjeros usando la aplicación

Daniel Quintero publicó un video en el que el actual alcalde de Medellín se refiere a la disminución en el valor de tarifas de servicios públicos que se hizo durante la administración anterior. El exmandatario sugirió que Fico está haciendo “lo que se le da la gana” solo porque resultó electo para dirigir la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Fico Gutiérrez, radicó proyecto para crear la Secretaría de Turismo de Medellín: “No queremos más turismo sexual ni de drogas”

El exalcalde de Medellín no solo se refirió a las decisiones de Fico Gutiérrez y sus afirmaciones sobre las tarifas, sino que sugirió que le “falta hombría” para reconocer las cosas.

“Quieren más plata para EPM. Eso es todo. No solo engañaron a Medellín, sino que les falta hombría para decir las cosas de frente. Alcalde Gutiérrez, diga: “Voy a subir los servicios públicos porque saqué 700 mil votos y puedo hacer lo que se me da la gana” y no eche la culpa a los de atrás”, escribió el exalcalde de la capital de Antioquia en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Trino de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín - crédito redes sociales

Lo anterior, debido a las declaraciones de Fico Gutiérrez en las que asegura que la disminución de la tarifa de servicios públicos fue una trampa.

Te puede interesar: Campaña de Juan Carlos Upegui recibió 80 millones de Daniel Quintero: CNE investiga de dónde salió la plata

El actual alcalde de Medellín señaló a la administración anterior de engañar a la gente, pues según él, tenían claro que el valor debía incrementarse nuevamente este año.

Así mismo, Fico afirmó que la estrategia de las tarifas se ejecutó con el objetivo de obtener más votos durante campaña. Cabe recordar que el principal contrincante del actual mandatario era Juan Carlos Upegui, mano derecha y familiar del entonces alcalde, Daniel Quintero.

“Le hicieron creer a la gente que le estaban bajando los servicios públicos, cuando ni siquiera se podía. Lo que hicieron fue congelar los servicios públicos a sabiendas, ellos, de que los meses siguientes tenían que cobrar lo que no se cobró en el tiempo y además con intereses. Eso es un descaro y eso es un engaño, que utilizaron justamente para ver si obtenían unos votos en campaña y cual fue el resultado”, dijo el alcalde de Medellín.

Un alivio para el bolsillo de los usuarios

Prácticamente desde que inició la administración de Daniel Quintero en el 2020 el entonces mandatario propuso disminuir la tarifa de servicios públicos; sin embargo, en eso no se trabajó de manera vehemente hasta inicios del 2023, cuando el alcalde le pidió el aval al presidente Gustavo Petro para ejecutar la medida.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, nuevamente arremete contra Fico Gutiérrez - crédito @QuinteroCalle/X

Hace un año, Quintero le envió una carta al presidente manifestando su deseo de brindar un alivio a los usuarios. “Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos”, expresó, y solicitó congelar las tarifas para impactar a habitantes de Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta.

Esto ocurrió durante el corto periodo en el que Petro asumió la regulación de los servicios públicos en Colombia.

Aunque para ese momento no se logró el objetivo de Quintero, el entonces alcalde insistió hasta que meses más tarde logró su cometido.

Para ese entonces, tanto él como el gerente de Empresas Públicas de Medellín, aseguraron que esa medida no impactaría de manera negativa el bolsillo de los ciudadanos en el futuro, ni la estabilidad financiera de EPM.

Parte de los recursos usados para ese alivio, según aseguró en su momento Quintero, provenían de los saldos a favor de la compañía por la puesta en marcha de las turbinas de Hidroituango, así como las millonarias sumas que se reintegraron gracias al fallo de responsabilidad fiscal.