Adulta mayor murió por presunta negligencia del Idrd en Bogotá, denuncia concejala

En la sesión del Concejo de Bogotá del 27 de febrero, la concejal María Clara Name convocó a un debate de control político al Instituto de Recreación y Deporte (Idrd) con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en contratos de servicios profesionales y apoyos a la gestión de la entidad.

Esta propuesta surgió a raíz de la denuncia sobre la muerte de la señora Alba Escobar en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva (Cefe) del Tunal en Bogotá. Al parecer, no habría funcionado el desfibrilador que tiene que estar por norma en esos centros; ese es un aparato portátil que ayuda a restablecer el ritmo cardíaco con descargas eléctricas para evitar un paro.

En la mañana del 13 de febrero, la mujer se encontraba en el área de la piscina del Cefe cuando presentó una falla cardiaca. El personal médico del centro le brindó atención, reanimación cardiopulmonar y le suministró oxígeno, sin embargo, murió en el lugar.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte se manifestó al respecto solo tres días después, el 16 de febrero. En un comunicado, expresaron su pesar por el fallecimiento de la señora Alba Lucía Escobar Castaño, quien era beneficiaria del programa institucional Deporte Para la Vida.

“Experimentó complicaciones físicas durante su sesión de natación. Inmediatamente se le brindó asistencia y se activó el protocolo de emergencia establecido por el Idrd. En una acción coordinada entre la Línea 123 y el personal médico especializado de una ambulancia de la Secretaría de Salud, se llevó a cabo la reanimación utilizando los equipos adecuados, lamentablemente sin obtener respuesta”, se lee en el pronunciamiento que compartió la entidad.

No es claro, sin embargo, si se contaban con los insumos dentro del Cefe para reanimar a la mujer en el momento del incidente. De hecho, Andrés Tangarife, hijo de la mujer fallecida, comentó que “la respuesta del Idrd fue superflua; no dijeron nada (...) A la luz de los videos que logramos obtener, se ve que los equipos médicos como el desfibrilador y las bolsas de ventilación pulmonar no se usaron, estaban dañados”. Solo fue hasta que llegó la Secretaría de Salud que se empezó a reanimar a la mujer, según relata el hijo.

La entidad de recreación dice que está a la espera del dictamen detallado de Medicina Legal sobre las circunstancias de salud que ocasionaron el repentino fallecimiento de la señora Escobar Castaño.

Por su parte, la concejal Name pidió respuestas a la entidad sobre el protocolo de emergencia aplicado en el caso de Alba Escobar, cuestionando si se tomaron las medidas adecuadas y si se contaba con suficientes recursos para salvar su vida.

Los otros reclamos a la entidad que se encarga de la recreación en Bogotá

Durante el debate, la concejal también señaló otro problema: posibles deficiencias en los procesos de contratación de entrenadores y formadores, indicando que el Idrd estaría contratando bachilleres sin experiencia para ejercer actividades con salarios bajos, lo que podría poner en riesgo a los usuarios de los programas deportivos.

“He recibido muchas quejas sobre el manejo de los Cefes, de los complejos acuáticos, sobre las condiciones de infraestructura”, dijo la concejala de Bogotá en el debate de control político.

Asimismo, denunció la restricción al acceso de escenarios deportivos por parte de escuelas sin ánimo de lucro y se destacó un déficit de espacios para entrenamientos, tarifas excesivas en parqueaderos e instalaciones en malas condiciones.

Cabe anotar que los Cefe son espacios ubicados en diferentes localidades que ofrecen zonas para estimular el desarrollo físico, motriz y cognitivo de las personas así como propender por la sana recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. También cuentan con espacios de uso libre como piscinas, bibliotecas, salones de clase, salones de danza, salas de cine, polideportivos, gimnasio, etc.