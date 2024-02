Léider Preciado recordó la muerte de su hermano para resaltar su amor por Santa Fe: “Ahí estuvo la hinchada”

El exdelantero es el máximo goleador en la historia de los clásicos bogotanos - crédito Infobae

Para algunos hinchas de Independiente Santa Fe, febrero debería considerarse el mes más Cardenal del año, ya que además del cumpleaños de la institución, que es el 28 de febrero, también es el natalicio de uno de los ídolos del club, que es considerado el mayor representante de la “resiliencia santafereña”.

Se trata de Léider Calimenio Preciado, que nació en Tumaco, Nariño, el 26 de febrero de 1977, pero se hizo ídolo en Bogotá, ya que mientras Santa Fe pasaba por una de las sequías de títulos más largas en la historia del fútbol colombiano, el delantero representaba la ilusión y esperanza de los hinchas del león.

Preciado es el segundo máximo goleador en la historia de Santa Fe, es el más anotador en la historia de los clásicos frente a Millonarios, y aunque no fue campeón, es considerado una leyenda del club, principalmente porque fue el causante de múltiples alegrías en una época en la que para los hinchas del Cardenal eran contadas.

En diálogo con Infobae Colombia, el exatacante habló sobre su cumpleaños, el cariño de los hinchas de Santa Fe, su paso por la selección Colombia y su nuevo rol como entrenador.

Leíder Preciado el día que marcó un gol que silenció a los hinchas de Millonarios que recordaron la muerte de su hermano en un clásico - crédito @wilberpreciado/X

En primer lugar, el tumaqueño destacó el cariño que le expresan los hinchas de Santa Fe, que por fuera de su cumpleaños lo tienen como un referente de la institución.

“Muy feliz, contento de haber llegado a un club como Santa Fe; el tiempo de Dios es perfecto y gracias a Dios pude llegar a esta institución que me ha brindado cosas importantes como haber debutado en el fútbol profesional, cumplir mis sueños y lo más grande, el cariño que la gente me tiene a pesar de que nunca pude lograr un título con la institución”.

Sobre ser considerado ídolo en el club, Preciado afirmó que entiende que los hinchas se dieron cuenta del amor que siempre sintió por la camiseta de Santa Fe y aunque no fue campeón, esto fue primero para él en todo momento.

“Yo pienso que ellos miraban y se dieron cuenta como yo lo sentí, lo sentí con ese sentido pertenencia, con ese amor, ese cariño, a pesar de que no había dinero siempre quise estar en Santa Fe, siempre quise vestir esta camiseta y lo hice por amor más que por otra cosa, aquí hay cariño mutuo de parte de ellos y de parte de mí hacia ellos”, afirmó el exdelantero.

Léider Preciado marcó el único gol de Colombia en el mundial de Francia 1998 - crédito AFP

Sobre el gol que marcó con la selección Colombia en el Mundial Francia 1998, Preciado afirmó que lo recuerda con cariño, pero se siente más afortunado del amor que tienen los hinchas de Santa Fe por él.

“Para ser sincero, me gusta más que me recuerde la hinchada de Santa Fe, porque el amor de Santa Fe es más sincero. A nivel selección uno hace un gol y te recuerdan ese año, por eso digo que la hinchada de Santa Fe siempre está con ese amor. Me llena más de satisfacción que me recuerden por Santa Fe, como el gol 15 que le hice a Millonarios”.

El exdelantero recordó los cánticos que recibió por parte de los hinchas de Millonarios tras la muerte de su hermano en 2004, cuando en las tribunas de El Campín se escuchó “Léider Calimenio oh oh oh, mataron a tu hermano, oh oh oh”, en una referencia a la canción que los fanáticos de Santa Fe coreaban con sus goles.

“Por momentos como ese es que tengo tanto cariño por Santa Fe, porque a pesar de cosas malas, amargas, como el día que venía de enterrar a mi hermano y me decían todo lo que me decían los hinchas de Millonarios, ahí estuvo la hinchada respaldándome al cien y así yo quise también respaldaros en todo momento, respaldar el amor que me daban con fútbol”, afirmó Preciado.

En la actualidad, Preciado es técnico del equipo sub 20 de Santa Fe - crédito Colprensa

En su nueva faceta como entrenador, Preciado aseguró que su sueño es dirigir a Santa Fe, pero entiende que se debe preparar para cuando llegue su momento poder consolidarse como entrenador.

“Como entrenador de divisiones menores siempre el sueño es estar en el equipo profesional, pero hay que ir llevando los procesos, hay que ir subiendo los escalones para no caer primero. Voy paso a paso, gracias a Dios las cosas van bien, ya estamos en la sub 20 y queda a un paso del equipo profesional, entonces todo eso también lo tenemos que hacer los profesores”.

Sobre el presente de Santa Fe en la Liga BetPlay, afirmó que ve un equipo conectado con las ideas de Pablo Peirano y que el entrenador uruguayo está muy centrado en su forma de jugar.

“Los veo bien, veo un equipo muy metido en los conceptos que quiere el profesor Peirano. Sabes que cuando uno gana dos partidos es el mejor, pero cuando pierde dos el peor. El profe sabe su línea y su forma de jugar y los muchachos están yéndose por esa línea”.

Por último, el exatacante aprovechó el espacio para agradecer a los hinchas de Santa Fe por el cariño y para enviar un mensaje al club de su vida.

“A todos los hincha que muchas gracias por ese cariño, ese amor que es mutuo y que debe servir para que seamos uno como institución, por eso quiero mandarle un feliz cumpleaños a Santa Fe, felices 83 años al mejor club, a la mejor institución que es Independiente Santa FE, mi santafecito lindo, mi león, mi Cardenal”.