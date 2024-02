La trágica historia del papá de Juanfer Quintero y por qué Gallardo es como “un segundo padre” para el colombiano

Juan Fernando Quintero encontró en Marcelo Gallardo la figura paterna que perdió a los dos años - crédito Getty

2024 para Juan Fernando Quintero ha sido positivo. A pesar de que ha presentado algunas molestias físicas, el enganche ha sido uno de los futbolistas más destacados para Racing en la Copa de la Liga en Argentina, lo que ha hecho que se hable nuevamente sobre su talento.

Ante esto, el colombiano, en diálogo con ESPN, resaltó algunos aspectos sobre su presente, destacando la importancia de Gustavo Costas —técnico de Racing— en lo que ha sido la mejoría en su nivel, sumado al esfuerzo que hizo para estar en el clásico de Avellaneda frente a Independiente.

“El cuidado en la semana, las ganas de estar y tener la espina clavada de no haber podido jugar el anterior, me llevaron a hacer todo para no perdérmelo. No me gusta vender ese humo, pero antes del partido tuvimos esa discusión de si iba a estar o no. Al principio me molestaba, pero después pude jugar por fortuna”, afirmó el colombiano.

Sin embargo, algo que no fue del agrado para algunos hinchas de La Academia es que Quintero dejó de lado su momento en Racing para profundizar nuevamente en su paso por River Plate, en donde es un jugador querido por la fanaticada de El Millonario.

Durante la entrevista, el periodista afirmó que ahora es entrenado por Gustavo Costas, refiriéndose a él como “El tío bueno”, pero le recordó a Juan Fernando Quintero que también estaba Marcelo Gallardo, lo que provocó la emoción del colombiano.

“No tiene comparación, no tiene comparación. Para mí es una persona que marcó mi vida, mi fútbol y no tiene comparación, ya nos volveremos a ver”, afirmó Quintero.

El enganche de Racing afirmó que no hay nivel de comparación entre Costas y Gallardo - crédito ESPN

Al explicar su relación con Gallardo, el colombiano destacó que él es tan cercano al argentino que su hija le dice abuelo. Además, recordó una visita de Marcelo Gallardo a Colombia en la que el centro de atención para el actual entrenador de Ittihad FC fue la menor de edad.

“Es mi amigo, es mi amigo, eso no cabe dudas, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo… Aparte de eso, cuando fue a Colombia se despertaba todas las mañanas con mi hija, iba a ver los animales con ella y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo”, declaró Juan Fernando Quintero a ESPN.

¿Qué paso con el papá de Juan Fernando Quintero?

"Es familia, prácticamente. Aparte, me marcó a mí y también marcó a María José. Él es así, es una persona muy especial en mi vida y vivo muy agradecido con él”, afirmó Quintero sobre Marcelo Gallardo - crédito Getty

Además de que Gallardo pidió que Quintero fuera jugador de River cuando el colombiano había vuelto a Colombia y se especulaba con que no podría volver al fútbol del exterior, la ausencia de un padre que de cierta manera el argentino llenó para Juan Fernando es otro factor por el que el enganche tiene tanto cariño por el entrenador.

De acuerdo con la familia del mediocampista, su padre, Jaime Quintero, desapareció en marzo de 1995 luego de que se ordenará su traslado desde Carepa hacia Medellín cuando era parte del Ejército Nacional. Su hijo Juan Fernando tenía dos años de edad en ese momento.

Desde entonces no se ha tenido ningún tipo de avance sobre qué paso con Jaime. Sin embargo, durante el Gobierno de Iván Duque y con el nombramiento del general Eduardo Zapateiro —que ordenó el traslado del padre del futbolista—, Quintero volvió a preguntar públicamente por el paradero de su progenitor.

“Tengo el derecho, como hijo, a saber qué pasó con mi padre y eso lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos (sic) y mentales y la ausencia de mi papá siempre está el vacío y lo siento a diario… solo quiero saber qué pasó”, publicó Quintero en su cuenta de X (antes Twitter).

Sumado a esto, el deportista recriminó la decisión de Iván Duque y criticó que un uniformado ligado a una desaparición pudiera ser ascendido.

“No entiendo por qué a las personas que cometen este delito de desaparición forzada los premian. Esto ha sido muy doloroso para toda la familia”, declaró Juan Fernando Quintero a Blu Radio.