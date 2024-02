Nanis Ochoa reveló la complicación que tuvo tras someterse a una cirugía estética: “Casi me muero”

La presentadora reveló una complicada situación que vivió tras una operación - crédito @nanis8a/ Instagram

La presentadora, empresaria, creadora de contenido e influencer, Nanis Ochoa, recientemente se sometió a algunas intervenciones estéticas con el fin de sentirse más a gusto con su figura; sin embargo, lo que muchos desconocen hasta el momento fueron las complicaciones que tuvo después de las operaciones.

Recordada por su paso en el programa Lo sé todo del Canal 1, la presentadora ahora se mantiene enfocada en muchos de sus proyectos personales y también ha aprovechado este tiempo para dedicárselo a ella misma, enfocándose en su recuperación luego de las cirugías.

La influencer recientemente se refirió a una de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió, la cual no es tan convencional, ya que, según las palabras de la misma presentadora, “es una nueva técnica”. Ochoa se realizó un procedimiento en las costillas en las que estas se reubicaron “hacia adentro” con el fin de poder tener una cintura un poco más pequeña.

En unas historias de Instagram, la también modelo reveló comentó algunas de las complicaciones de salud por las que pasó luego del procedimiento.

“Como les parece que casi me muero... imagínense que tuve una cirugía el 30 de enero y los primeros tres días el dolor, pero a los 5 días yo muy berraquita, ya estaba haciendo entrevistas (...) A los 10 días, mejor dicho, yo ya estaba perfecta, ya me quería ir a entrenar como si hubiera pasado ninguna cirugía, cuando de un momento al otro se me empezó a poner el brazo izquierdo rojo y caliente”.

Nanis Ochoa reveló detalles de sus procedimientos quirúrgicos - crédito @nanis8a/Instagram

Esta complicación, según mencionó Nanis Ochoa, se debió a una celulitis infecciosa, una situación que puede poner en riesgo la vida de las personas. Afortunadamente, para ella esto no pasó a mayores y se pudo controlar.

Las cirugías de Nanis Ochoa, en detalle

La creadora de contenido dio a conocer algunos detalles de lo que fueron las intervenciones quirúrgicas y las razones que la llevaron a pasar por el quirófano nuevamente. En una charla que sostuvo con Lo sé todo, programa al que perteneció hasta diciembre de 2023, Ochoa reveló que, en gran parte, esta decisión la tomó porque su cuerpo y su figura han sido parte fundamental de su trabajo y de su carrera.

“Llevaba tres años lactando a Francesca, entonces ustedes se imaginarán ya como tenía esas kikas (senos) por acá. Fui a varios cirujanos y todos dijeron que tenía que reducir la mama y me tenían que hacer una cicatriz muy grande, entonces yo dije, ‘si me van a hacer una cicatriz muy grande, mejor me explanto. Yo me operé muy joven de los senos y jamás volví a sentirlos. A mí me prometieron que con la explantación después esas fibras se iban a reconstruir y yo iba a volver a sentir esa parte de mi cuerpo”, afirmó la presentadora.

Elianis Garrido y Nanis Ochoa se despidieron de 'Lo sé todo' junto a sus compañeros de set, Ariel Osorio y Alejandra Serje - crédito Canal Uno/Captura de pantalla

Fue por esta razón que estaba considerando la explantación mamaria; sin embargo, su médico desmintió esta versión y le dijo que eso era “mentira, propaganda falsa”, además le mencionó que la operación que quería realizarse podría llevarse a cabo sin dejar una gran cicatriz. Esto terminó de convencer a Nanis Ochoa que mencionó: “‘No me van a dejar cicatriz y no voy a volver a sentir, qué beneficios voy a tener en una explantación’. Mi cuerpo, mi figura, ha sido fundamental en mi carrera y mi trabajo, así que tomé la decisión de cambiarme y más bien mejorar con todo”.

La presentadora afirmó que, aprovechando que iba a ser anestesiada, quiso sumar una cirugía más. “Me hice un procedimiento que, yo creo que ahorita es un mito todavía y son las costillas. No, no me las quité, me hicieron una técnica nueva que es como entrar posicionar diferente como la costilla como hacia adentro. Próximamente, me verán con una cinturita ¡wow!”, afirmó.