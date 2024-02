J Balvin confirmó que esta semana habrá nuevos lanzamientos: “Les voy a pagar esa deuda con intereses”

El paisa lanzará nueva música en los próximos días - crédito @jbalvin (Instagram)

J Balvin está de vuelta y su regreso es definitivo. El artista colombiano se tomó el tiempo para trabajar en su nuevo proyecto musical, el cual ha generado grandes expectativas entre los fanáticos de todo el mundo. En sus redes sociales el paisa no solo confirmó el lanzamiento de nueva música en los próximos días, también reiteró que tiene una deuda con sus fanáticos que espera pagar pronto.

El cantante de 38 años de edad está en una nueva etapa de su vida en la que decidió dejar afuera muchos de los comentarios negativos, críticas, tiraeras y polémicas, para concentrarse en las cosas que para él tienen más valor como lo es su familia, amigos, tiempo para él y sus fans, a quienes espera poder complacer con el enorme proyecto al que le ha estado dedicando tanto tiempo.

Hasta el momento el único sencillo que hace parte de este nuevo álbum es Amigos, una canción que fue lanzada el 7 de diciembre de 2023 y ya suma más de 8.2 millones de reproducciones en YouTube. De acuerdo con lo mencionado por el artista colombiano en sus redes sociales, en los próximos días se conocerá un nuevo tema musical perteneciente al proyecto en el que ha venido trabajando.

El cantante colombiano confirmó el lanzamiento de nueva música - crédito @jbalvin/ X

“Lo prometido es deuda Familia🙏 vengo para ustedes con música nueva a partir de esta semana que empieza y se van a dar cuenta que les voy a pagar esta deuda con intereses 😉”, aseguró José, nombre de pila del reguetonero, en su cuenta oficial de X.

A lo largo de sus más de 17 años de carrera musical, J Balvin gracias a su arduo trabajo y grandes proyectos musicales como Energía, Vibras y Colores, se consolidó como uno de los más grandes exponentes del género urbano; sin embargo, algunas polémicas, críticas, problemas personales y tiraeras de otros cantantes lo llevaron a tomarse a un tiempo alejado de los medios de comunicación, las redes sociales y los escenarios.

El paisa aprovechó el tiempo para poder pasar tiempo con su familia, amigos más cercanos y en especial con su pequeño hijo, Río. Sobre el tiempo que se tomó alejado de todo, J Balvin comentó, “me enorgullece tanto el ser humano que soy hoy día. Me tomé mi tiempo pa’ gozar de esta sabiduría. Mejoré mis hábitos no hago cosas que antes hacía Y es por la gracia de Dios que me siento con alegría”.

J Balvin con Jowell y Randy en una nueva canción

Hay una enorme expectativa en las redes sociales sobre los próximos temas musicales que lanzará el cantante colombiano en su nuevo álbum, Por ahora, es muy poco lo que se conoce, pero fue el mismo J Balvin el que dio una pista de lo que podría venir en camino y esto, como era de esperarse, aumentó las expectativas entre sus seguidores.

El cantante colombiano hizo una publicación en sus redes sociales y generó una enorme expectativa entre sus seguidores - crédito @jbalvin/ Instagram

El cantante paisa publicó una historia de Instagram en la que se veía un video en el que se podía observar su logo y abajo los nombres del histórico dúo del reguetón, Jowell y Randy. Los puertorriqueños son grandes amigos del colombiano y se conocen desde hace más de 12 años cuando colaboraron con él en el remix de la canción Sin compromiso.

A esto se suma una publicación que realizó J Balvin en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver la mano de una mujer escribiendo con un labial rojo las letras “SSS” en un espejo. El paisa comentó: “Se rumora… 👀🔥 #SSS Menciona a la mujer más jefa que conoces ❤️‍🔥 que cuando el tipo se le pone cabrón... téngale miedo”.