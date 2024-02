El mensaje de Timochenko a Mancuso a vísperas de su vuelta a Colombia: “Quién fue el menos malo”

Salvatore Mancuso volverá a Colombia el 27 de febrero - crédito Colprensa

Mientras el Tribunal Superior de Bogotá sigue sin tomar una decisión sobre la posibilidad de que el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso quede en libertad, para que pueda confirmarse su rol como mediador de paz tras la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este volverá a Colombia el 27 de febrero.

Luego de cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos y permanecer en un centro de detención de migrantes, Mancuso retornará al país en un vuelo charter que está programado para las 2:00 p. m.

A pesar de que en la historia de Colombia, las guerrillas y los grupos paramilitares han protagonizado una guerra que persiste en la actualidad; luego de que se confirmara la vuelta de Mancuso al país, una de las primeras personas en reaccionar fue el último líder que tuvo la extinta Farc, Rodrigo Londoño, que durante el tiempo que empuñó las armas respondía al alias de Timochenko.

“El retorno de Mancuso al país debe contribuir a la construcción de la paz, la justicia, la verdad y la no repetición de la guerra. Le extiendo la mano a Mancuso para reconciliar el país y sacar a la luz pública todas las responsabilidades del conflicto armado. ¡La paz vencerá!”, publicó Londoño al respecto.

Sumado a este mensaje, Noticias Caracol reveló una conversación entre Londoño y Mancuso, en la que ambos expresaron su deseo de ayudar en la paz del país.

En la charla, el exlíder de las Farc resaltó que en estos momentos Colombia se encuentra en una situación difícil, ya que asegura que hay personas que están buscando terminar con lo acordado en el proceso de paz.

“Estamos en una coyuntura muy difícil, muy compleja. Tenemos una ofensiva encima tratando, pues de hacer trizas, como dijeron inicialmente, lo que logramos con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, y una decisión que de todas maneras usted sabe muy bien que tomarla cuesta bastante, que requiere mucha cabeza fría y decisión política, y que después de que uno se lanza, no se puede echar para atrás, es una decisión sin reversa. Pero entonces esta decisión suya, a uno lo estimula y lo anima”, afirmó Rodrigo Londoño en la conversación filtrada por Noticias Caracol.

Ante esto, Salvatore Mancuso le agradeció por sus palabras y se mostró interesado en volver al país para ayudar a la JEP, pero resaltó que este proceso es difícil, haciendo referencia al final de los desmovilizados de la Unión Patriótica —que fueron perseguidos y asesinados en su gran mayoría—.

“Le agradezco mucho y estoy totalmente de acuerdo con usted, que unamos esfuerzos para sacarlo adelante porque desafortunadamente los enemigos de la paz son muchísimos, son grandísimos, mire lo que sucedió con la UP, lo que ha sucedido con los desmovilizados, la cantidad de muertos que van, y los asesinatos de los movilizados de las autodefensas ya superan los 3.600, lo que se convierte en un verdadero genocidio”, fueron las palabras de Mancuso.

El medio citado afirma que la conversación duro alrededor de 13 minutos y que en esta ambos dejaron en claro que el objetivo principal por el que deben trabajar juntos es fortalecer los proceso de paz en Colombia, lo que quedo evidenciado en las últimas palabras de Londoño.

“Bueno, hombre, perfecto, me parece muy bien, dejando la claridad que con otros hemos estado en escenarios hablando de estos temas. No se trata de demostrar quién fue el menos malo o el más bueno, se trata de mostrar lo que no debemos seguir haciendo, como evitamos que se siga reproduciendo un conflicto que no le ha dado nada bueno a Colombia”, fue la parte final de la charla filtrada.