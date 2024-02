Selección Colombia presentaría novedades: esta sería la fecha de la convocatoria

La Selección Colombia se verá con España y Rumania en marzo, cuando dispute los primeros dos partidos de preparación para la Copa América - crédito Daniel Piris/EFE

La selección Colombia empezó un nuevo año con el objetivo de mantener el buen ritmo que presentaron en 2023, con el inicio de las eliminatorias, y para 2024 se viene la Copa América en Estados Unidos, donde el técnico Néstor Lorenzo tiene el objetivo de quedarse con el certamen.

Por esa razón, ya se tendría la fecha para la convocatoria de los amistosos frente a España y Rumania, el 22 y 26 de marzo, cuando se presentarían novedades en el combinado nacional con la inclusión de dos jóvenes talentos que están figurando en el fútbol europeo, además que cuentan con experiencia en el cuadro mayor.

Otro punto que se deberá evaluar en Colombia es el caso de James Rodríguez, debido a que solo sumaría minutos a partir de marzo porque no fue inscrito para el campeonato paulista, estuvo en proceso de rescisión de contrato, que echó para atrás, y no se sabe cómo quedará su relación con el técnico Thiago Carpini.

La convocatoria de Colombia

Hay mucha expectativa por quiénes serán los jugadores que el técnico Néstor Lorenzo llamará para los primeros partidos de la selección Colombia en 2024, debido a que será la pueba de la base para las eliminatorias, Copa América y qué hombres nuevos aparecerán en el listado.

Con los partidos el 22 y 26 de marzo, todo parece indicar que la fecha para la convocatoria de la Tricolor sería entre el 13 y 17 del mismo mes, con 26 futbolistas que se reunirían de una vez en Europa y preparar la gira en Madrid y Londres, en donde esperan una gran afluencia de aficionados.

Cabe recordar que la selección Colombia tendrá un total de cuatro partidos de preparación antes de la Copa América, empezando con España y Rumania en el Viejo Continente, luego será el duelo ante Estados Unidos y otro rival, posiblemente Canadá, en junio previo al certamen.

Dos novedades en la Tricolor

Aunque no se sabe cuáles jugadores quedarán para los amistosos en Europa, hay dos jóvenes que vienen brillando en Europa en los últimos días y seguramente serán tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo, pensando también en probar variantes para la zona ofensiva para suplir en cualquier momento a Luis Díaz y Jhon Arias.

Empezando por Yaser Asprilla, que en los últimos tres encuentros del Watford en la Championship, la segunda división de Inglaterra, marcó dos goles y es la estrella del club, un hecho que le permitiría volver al combinado nacional después de su último partido ante Irak el 16 de junio de 2023.

El jugador colombiano le dio el triunfo a su equipo sobre el Rotherham - crédito @machi_wfc/X

El otro jugador que llegaría a la selección Colombia es Óscar Cortés, el atacante que se encuentra a préstamo en Rangers, proveniente de Lens, en cinco juegos lleva dos asistencias y un gol, este último lo hizo el sábado 24 de febrero y se ganó el cariño de los hinchas.

¿Qué pasará con James?

En el inicio de 2024, había mucha preocupación por el futuro de James Rodríguez porque no jugaba con São Paulo, empezando por una lesión que lo sacó del debut en el campeonato paulista, luego de la Supercopa y después quería rescindir su contrato, pero al no encontrar otro equipo, decidió quedarse.

Debido a que el jugador no puede ser inscrito durante la primera fase del torneo estatal, deberá esperar a que el Tricolor acceda a cuartos de final para sumar minutos, algo que pasaría hasta marzo y, en caso de jugar, llegaría con poco rodaje a los amistosos de la selección Colombia, si es convocado, y no se sabe si Lorenzo lo aceptaría en esas condiciones, todo dependerá del entrenador Thiago Carpini y cómo lo use.