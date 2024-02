Millonarios vs Once Caldas por Primera A el 27 febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín: todos los detalles de la previa

Once Caldas se enfrentará a Millonarios el miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un partido de la Primera A en el que ambos equipos quieren cambiar su suerte.

Te puede interesar: La Equidad vs Atlético Nacional por Primera A el 25 febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín: todos los detalles de la previa

Millonarios ocupa la décima plaza con 11 puntos en ocho partidos. Millonarios perdió su último partido de Primera A por 1-0 en el Estadio de La Independencia contra Patriotas Boyacá.

En su último partido de Primera A, Once Caldas fue derrotado 2-1 por Deportivo Pereira en el estadio Palogrande, lo que lo dejó en el puesto 13 con nueve puntos.

Te puede interesar: Independiente Santa Fe vs Junior por Primera A el 21 febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín: todos los detalles de la previa

En el anterior partido de Primera A, Millonarios se impuso 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín la temporada pasada. Daniel Cataño marcó en el minuto 67 para Millonarios. También se benefició de un gol en propia puerta de Andrés Correa, del Once Caldas. Luis Miranda marcó el único gol del Once Caldas en el minuto 57.

Leonardo Castro ha llamado la atención de Millonarios esta temporada. El delantero es el máximo goleador del club con tres tantos, dos de los cuales han sido para abrir el marcador.

Te puede interesar: Once Caldas vs Deportivo Pereira por Primera A el 22 febrero en el Estadio Palogrande: todos los detalles de la previa

El visitante Once Caldas ha estado liderado en el tercio ofensivo del campo por Dayro Moreno, que ha marcado en cinco ocasiones, dos de ellas los primeros goles del partido. El delantero es el segundo máximo goleador de la liga en 2024.

En casa esta temporada, Millonarios suma dos victorias, un empate y una derrota en cuatro partidos de Primera A. Once Caldas buscará su primera victoria esta temporada en partidos de liga fuera de casa, ya que tiene dos derrotas y dos empates lejos del Estadio Palogrande. Once Caldas busca revertir una racha de cuatro partidos sin victorias como visitante (0 victorias, 2 empates, 2 derrotas). No consigue victorias fuera de casa desde noviembre de 2023 contra Independiente Santa Fe.

En sus últimos seis partidos de liga, Millonarios ha ganado dos, empatado uno y perdido tres. Once Caldas, por su parte, ha ganado uno, empatado tres y perdido dos en sus últimos seis.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 21

Empates: 14

Perdidos: 17