Karol G se sincera con sus fanáticos y pública un emotivo mensaje: “Estoy Nostálgica”

La cantante colombiana dedicó unas emotivas palabras al Mañana será bonito - crédito Karol G / Instagram

Karol G está pasando por el mejor momento de su carrera musical, en gran parte gracias al enorme éxito de su proyecto más importante hasta la fecha: Mañana será bonito. Este cuarto álbum de estudio no solo le ha permitido a la colombiana llevar su música al siguiente nivel, también la ha consolidado como una de las principales exponentes del género urbano en la actualidad.

El 24 de febrero de 2023 salió a la luz el Mañana será bonito y desde ese entonces las cosas han cambiado significativamente para la colombiana que, en la actualidad, se encuentra realizando su gira por Latinoamérica. La Bichota no dejó pasar la oportunidad, dedicó a este álbum algunas de sus palabras más sinceras en las redes sociales y aseguró que dejar atrás esta etapa de su vida será “muy difícil”

En su cuenta oficial de X, la cantante colombiana comentó: “Feliz cumple MAÑANA SERÁ BONITO. Me has dado una familia alrededor del mundo que amo con locura, y de paso las memorias y Las experiencias más increíbles que jamás pensé vivir… Estoy Nostálgica hoy … Podría devolver el tiempo y vivirlo todo de nuevo … Una y otra vez terminar esta Era va a doler un montón!”.

La cantante colombiana publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje - crédito @karolg

Muchos de sus fanáticos la respaldaron, celebraron el primer año de Mañana será bonito y le enviaron mensajes con mucho amor. “Literal, terminar esta era dolerá, feliz cumpleaños MSB, te amo álbum perfecto, álbum espectacular”; “Uno de tus trabajos más personales y realmente fue la curita pal cora para muchas de nosotras. Eres la mejor”; “Gracias por darnos tremendo álbum🫶🏽”; “Gracias por Hacernos MAÑANA SERÁ BONITO🌈 Te Amo KAROL G 💓”; “Este álbum MAÑANA SERÁ BONITO me llevo a mucho tiempo bonitos con todas estas hermosas canciones de la Bichota”; “Este álbum significa un montón para mí, desde la primera vez que escuché el primer track algo comenzó a sanar dentro del cora’… Muchas gracias”, entre muchos otros.

Mañana será bonito, el proyecto más personal de Karol G

El cuarto álbum de la cantante colombiana fue lanzado el 24 de febrero de 2023. Contó con 17 canciones: Mientras me curo del cora, X si volvemos (Ft. Romeo Santos), Pero tú (Ft. Quevedo), Besties, Gucci en los paños, TQG (Ft. Shakira), Tus gafitas, Ojos ferrari (Ft. Justin Quiles y Ángel Dior), Mercurio, Gatúbela (Ft. Maldy), Karmika (Ft. Bad Gyal y Sean Paul), Provenza, Carolina, Dañamos la amistad (Ft. Sech), Amargura, Cairo y Mañana será bonito (Ft. Carla Morrison).

En una entrevista con la Revista Rolling Stone, la cantante colombiana comentó que el nombre del álbum “definitivamente representa una fase específica de mi vida (...) es una frase que me repetía a mí misma cuando nada me parecía muy bien. Quiero decir, yo estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí misma: ‘Está bien, mañana será bonito’”.

Karol G estrenó 'Qué chimba de vida' y Feid apareció en su videoclip por lo que sus seguidores enloquecieron - crédito Karol G/YouTube

La colombiana inició la gira del Mañana será bonito por Estados Unidos, en donde se presentó en varios de los estadios más emblemáticos e icónicos de ese país. Luego realizó dos conciertos en su ciudad natal, Medellín y en la actualidad está llevando a cabo el tour por Latinoamérica. Posteriormente, Karol G viajará a Europa en donde se presentará en diferentes países y culminará la gira con tres presentaciones en el Santiago Bernabéu de Madrid.

En uno de sus más recientes shows en Guadalajara, la paisa comentó: “antes de que terminara el show les dije que si cantábamos S91, que nunca la había cantado en vivo en este tour porque no la tengo en el SerList! Y WoWwww, ellos me regresaron esto 💗”.