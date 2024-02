De quién heredó Martha Isabel Bolaños su carácter

La actriz colombiana reveló de quién heredó su carácter - crédito cortesía/ Canal RCN

La actriz colombiana reconocida principalmente por su papel como La Pupuchurra en la serie de televisión Yo soy Betty, la fea es conocida por su talento y a su vez por ser una mujer directa con una actitud fuerte, aspecto que le ha generado inconvenientes con sus compañeros dentro de La casa de los famosos Colombia.

Te puede interesar: Naren Daryanani es el primer eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

La fuerte postura de Martha Isabel Bolaños, considerada por algunos participantes del programa del Canal RCN como “ego”, le ha generado varios encuentros no solo en el nuevo reality show, sino en su pasada participación en MasterChef Celebrity Colombia en 2023.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

La actriz colombiana se desahogó con sus compañeros del equipo Cielo - crédito @marthaisabelii/Instagram

La caleña después de los enfrentamientos que ha tenido con los otros participantes del programa que es grabado 24/7 se preguntó la razón de que los concursantes no se cuestionan el porqué de su actuar: “Si tengo una coraza, ¿en qué les afecta? Si así fuera que, yo igual me siento transparente, en qué les afecta mi dureza, por qué no se preguntan: ¿por qué será tan dura o tan fuerte?, ¿qué la hizo ser tan fuerte en la vida”, expresó la colombiana en diálogo con su compañera del equipo cielo Mafe Walker.

Te puede interesar: Sandra Muñoz protagonizó nueva pelea en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo pregunté muchas veces a todos”

La actriz que participó en reconocidas novelas como El man es Germán y Los García confesó en un pasada entrevista en el pódcast La mesa de trabajo con los comediantes Mauricio Chicho Arias, Frank Martínez y Adrián Parada que su conducta la había heredado de su progenitora Miryam Ortíz: “Yo sí tengo una capacidad para mandar chévere (...) yo salí a mi mamá, yo voy a la casa y mi mamá pelea por todo, pero pues mi mamá ya no va a cambiar, ya se fue así, pero yo digo: uy, ya sé a quién salí yo”.

La actriz colombiana ha tenido varios conflictos debido a su conducta en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @monosinpropina/Instagram

Durante el programa de los humoristas de Monólogos sin propina la colombiana aclaró que no es brava: “Yo no soy brava, tener carácter no es estar de mal genio”, recalcó la artista.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños habría sufrido brujería al interior de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los comentarios de los fanáticos de la participante de la primera emisión del programa La casa de los famosos Colombia no se hicieron esperar: “A mi me encanta esta mujer. Así bien auténtica”; “Debo reconocer que no me gustaba su forma de ser por lo que vi en Masterchef, pero ahora la adoro y ella es frentera y auténtica”; “Ella es una persona sin Máscaras, auténtica, eso me gusta de las personas 👏🏼👏🏼👏🏼”, son algunas reacciones que se pueden leer en la publicación.