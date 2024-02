Se trepó a la ventana de un bus en movimiento porque al parecer vio a su novia con otro: todo quedó en video

Momento en el que un hombre se "trepó" en un bus por presuntamente encontrar a su pareja con otro sujeto - crédito X

Un hecho insólito registraron los pasajeros de un bus de servicio público de Barranquilla (Atlántico), cuando un motociclista dejó abandono su vehículo en plena vía para “treparse” al autobús, mientras este iba a toda velocidad.

El suceso fue captado por uno de los pasajeros que viajaba en el bus que se movilizaba por la vía 30 de Barranquilla. En la grabación se observa cómo el sujeto se quita el casco y, dejando su motocicleta parqueada en plena calle, sale a correr hacia el bus de servicio público.

En medio de gritos, y golpes por parte de los pasajeros, se ve cuando el hombre intenta desesperadamente ingresar al vehículo de transporte público, mientras entablaba una acalorada discusión con uno de los ocupantes del bus.

Imagen de archivo. El motociclista al parecer inició la discusión porque habría encontrado a su pareja con otro hombre - crédito Ministerio de Transporte

Ante los momentos de pánico que se vivieron en el bus, los pasajeros le pidieron al conductor aumentar la velocidad, lo que ocasionó que la discusión se convirtiera en una particular escena.

“Ya, déjenlo, dejen eso así”, eran los gritos que emitían algunos de los pasajeros al percatarse cómo el hombre insistía en ingresar al bus por la fuerza, pasando sus brazos y sus piernas a través de la ventana.

Aunque no se ha confirmado cuáles fueron las razones que llevaron a que el motociclista se trepara en el vehículo, testigos consultados por el diario La Vanguardia aseguraron que se trató de un caso de infidelidad. Al parecer, el hombre vio a su pareja junto a otro hombre.

Pese a que se desconoce qué sucedió con el protagonista, al final del video compartido en redes sociales se puede ver que, luego de que uno de los pasajeros intentara expulsarlo de la ventana, el hombre decidió descender finalmente del bus.

Reviva aquí el video:

Momento en el que un hombre se "trepó" en un bus por presuntamente encontrar a su pareja con otro sujeto - crédito X

Mujer que protagonizó presunta infidelidad con agente de la Sijín habría intentado suicidarse

El caso del autobús en Barranquilla, se sumó al que hace poco se hizo viral en redes sociales, luego de que un agente activo de la Sijín compartiera un video en el que expone cómo presuntamente su pareja sentimental lo habría engañado con un compañero de trabajo de él.

Sara, como le dicen sus familiares y amigos, se convirtió en la protagonista del video, después de que un hombre llamado Edward -que es funcionario activo de la Policía Judicial Sijín-, asegurara que al llegar a su apartamento la encontró a ella engañándolo con un compañero suyo de la Policía.

Aunque esa fue la versión que compartió el hombre en sus redes sociales, la familia de la joven tiene otra historia. De hecho sus allegados dieron a conocer que la exposición pública la afectó tanto que intentó quitarse la vida.

“Yo vine desde el Eje Cafetero, debido al problema de mi hermana, pues los vecinos me llamaron y me dijeron que la encontraron en la casa prácticamente sin signos vitales, por lo que la llevaron al hospital de Cumaral y de allá la remitieron al hospital departamental”, contó Luciano Manrique Moncaleano, hermano de Sara, al portal James Informa, el pasado 5 de febrero.

El uniformado registra el momento en el que su esposa le es infiel con un compañero de trabajo . Crédito: @RomanoskyGP 7 X

Debido a la gravedad del estado de salud de la joven, Manrique relató al portal en mención que por ahora la joven permanece bajo pronóstico reservado.

“Hasta el momento los médicos nos dicen que el estado de salud de ella es reservado, debido a la gravedad de lo que se tomó, entonces le están haciendo muchos estudios y estamos a la espera de lo que nos diga el médico, pues la tienen con sonda y sueros”, añadió el hermano de Sara al portal.

Sobre la versión de la infidelidad, el hermano de la mujer aseguró que la relación de ella con el agente de la Sijín había finalizado en diciembre de 2023, por lo que incluso ella le pidió al uniformado que sacara las cosas de su apartamento, pese a que él se negó.

“Llegó enero y no hizo sino acosarla. Que si no es para él, no es para nadie”, relató Manrique a James Informa.

Hasta el momento, se desconoce qué pasó con Sara y el agente de la Sijín.