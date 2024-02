Katherine Miranda y Catherine Juvinao llamaron la atención con una tendencia en redes: “Soy congresista y obvio...”

Katherine Miranda y Catherine Juvinao, congresistas del Partido Verde, se unieron a la tendencia en redes - crédito @cathy_juvinao - mirandabogota/Instagram

Las representantes a la Cámara Katherine Miranda y Catherine Juvinao, ambas pertenecientes al Partido Verde, generaron revuelo en las redes sociales tras compartir cada una un video que se suma a una tendencia en aumento. Este tema, que ganó popularidad en las plataformas digitales en los últimos tiempos, consiste en la creación de clips cortos en los que los usuarios abordan de manera satírica, pero a la vez reveladora, diversos aspectos relacionados con roles de género, profesiones o situaciones cotidianas.

En el caso de las congresistas, decidieron unirse a esta tendencia al compartir un video en el que se presentan como congresistas, y allí destacan diferentes aspectos de su vida y trabajo parlamentario.

Así fue el video de la representante Katherine Miranda

En el video, Miranda comienza con la declaración: “Soy congresista y obvio, tengo un gran equipo para hacer mi trabajo”, en donde destacó así la importancia del equipo que la respalda en su labor legislativa.

Sin embargo, la polémica surge cuando la representante continúa con sus afirmaciones, y señala: “Soy congresista y obvio, los periodistas me acechan”, lo que género reacciones encontradas entre los usuarios de las redes sociales. Además, Miranda destacó en su video que “mis únicos amigos no son los congresistas”, una afirmación que llamó la atención por la forma en que la representante muestra a una de las señoras que trabaja en el Congreso, por lo que sugiere que su círculo de amistades va más allá de sus colegas políticos.

La congresista Miranda enfrenta reacciones mixtas por sus declaraciones en video - crédito @mirandabogota/Instagram

Finalmente, Miranda concluye su clip en tendencia al afirmar “amo hacer control político”, lo que fue interpretado como una muestra de su compromiso con la fiscalización y la supervisión de las acciones del Gobierno.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, algunos expresaron su apoyo hacia la representante, mientras que otros manifestaron su descontento e incluso llegaron a afirmar que habían perdido su voto por ella.

“No te apoyo más.... ni me agrada lo que hace...”; “Siempre adelante mi gran amiga y ejemplo a seguir”; “Que tristeza enserio que se pinta con unas banderas y ahora sale que es amiga de AUC”; “Argumentos serios, creencias fuertes y pa’ delante que las leyes y la defensa no se hacen solas”; fueron algunos de los comentarios que recibió Miranda.

Así fue el video de la representante Catherine Juvinao

Por su parte, la congresista Cathy Juviano también se sumó a esta tendencia con un video publicado en su cuenta de Instagram. En este vídeo, la representante abordó aspectos de su día a día como legisladora, por lo que compartió reflexiones sobre su trabajo y las dificultades a las que se enfrenta.

Entre las afirmaciones realizadas por la legisladora se encuentran frases como “Soy congresista y por supuesto sé a qué horas entro a trabajar, pero nunca sé a qué hora salgo”, “Soy congresista y mi deber es promover leyes que impacten positivamente la vida de millones de colombianos” y “Soy congresista y me he enfrentado a los corruptos de Colombia desde mucho antes de ser congresista, a pesar de las amenazas”. Además, la representante no dudó en señalar las dificultades que enfrenta como mujer en el ámbito político, en el que destacó los comentarios machistas a los que está expuesta y el constante escrutinio público.

Juvinao mostró mostrar un lado más personal de la política - crédito @cathy_juvinao/Instagram

Tanto ella como su compañera fueron objeto de críticas, y de hecho, ella misma lo anticipó en su video al afirmar: “Soy congresista y obviamente por hacer este video espero recibir críticas en los comentarios”, justo en el momento en el que mostró un cuadro que expresaba “Trabajen vagos”.

De esta manera, Juvinao recibió mensajes como: “Eres congresista y ganas mucho y no haces ni mier….”; “Soy congresista y me hice escoger con petro pero ahora soy uribista 😂”; “CRACKKKKK 👏👏🔥🔥 eres una dura. Y un GRAN ejemplo para todas”; “Soy congresista y defiendo las EPS y la derecha; pero lo peor es que me hice elegir con un discurso alternativo”.