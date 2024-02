Antonio García volvió a arremeter contra el Gobierno: “Con mucho gusto seguimos, pero cumpliendo, no mamando gallo”

Antonio García hizo fuerte declaración en contra del Estado Mayor Central y generó tensión con el grupo armado - Crédto Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

A través de una publicación en X (antes Twitter), el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias Antonio García, arremetió nuevamente contra el Gobierno de Gustavo Petro tras el quiebre en la mesa de diálogos para alcanzar la paz.

El jefe guerrillero aseguró que los diálogos regionales que apoya el Gobierno nacional en Nariño se tratan de “una acción dirigida por las Fuerzas Militares y de Policía, donde los comisionados de paz recibieron orientaciones nacionales”.

Según García, los diálogos regionales que venían adelantando son un incumplimiento claro de los acuerdos y señaló que estas acciones son una “operación dirigida por la inteligencia del Estado para proteger agentes de inteligencia militar infiltrados, que han venido realizando daño al ELN, incluidos crímenes de guerra, que al ser descubiertos el Estado quiere protegerlos.

Seguido, el comandante del grupo guerrillero aseguró que ellos han cumplido todos los acuerdos, contrario a lo que está haciendo el Gobierno: “El ELN (…) no le saca el quite a nada; una vez el Gobierno cumpla, con mucho gusto seguimos, pero cumpliendo y no mamando gallo”.

Antonio García dio ultimátum al Gobierno tras adelantar diálogos regionales en Nariño - crédito @AntonioGaELN/X

Tensión entre las Farc y el ELN por fuerte declaración de Antonio García

Antonio García aseguró, a través de una publicación en X, que no hay cese al fuego vigente con ningún grupo armado que apoye las acciones del Gobierno para violar lo pactado en los diálogos de paz.

“Con las agrupaciones q están comprometidas con la inteligencia militar y han actuado en nuestra contra no aplica el cese el fuego”, dijo el comandante del ELN, quien, además, dio un ultimátum a dichos grupos armados: “Quienes sean un instrumento de las Fuerzas Militares del Estado para violar el Cese y mejorar sus posiciones en los territorios, serán combatidas”.

Pero la declaración de García, que generó tensiones con las disidencias de las Farc, se centró en las actividades que supuestamente desarrolla el grupo armado y el respaldo que le estaría dando al Gobierno para cometer violaciones a lo pactado:

“Sobre el EMC: El ELN mantuvo conversaciones con ellos en Arauca y otras regiones, pero con el paso del tiempo fuimos conociendo que eran unas estructuras dedicadas al narcotráfico y muy permeadas por los organismos de inteligencia militar del Estado”.

Antonio García arremetió contra el Estado Mayor Central y las presuntas actividades ilegales que estarían realizando - crédito @AntonioGaELN/X

Pero las disidencias de las Farc no se quedaron calladas y respondieron:

“Sobre el ELN: Sr @AntonioGaELN Su falta de cohesión en sus mandos no puede ser desviada con acusaciones provocadoras contra las @FARCEP_ , quienes están permeados por organismos de inteligencia son ustedes. ¿O porque no se atreven hacer pedagogía en sus frentes en Colombia?”, dijo el grupo armado a través de su cuenta en X.

Farc respondió a las acusaciones de Antonio García, que afirmó que el grupo armado apoya las acciones de organismos de inteligencia militar del Estado - @FARCEP_/X

Precisamente, sobre cómo garantizar que las zonas en donde tiene presencia el ELN no sean ocupadas por otras estructuras armadas como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo o delincuencia organizada, Antonio García volvió a decir, en entrevista a Teleegra, que no hay otra respuesta que combatirlas militarmente y culpó a los medios de comunicación de manipular la información para que el país no vea lo que realmente está sucediendo en relación con este tema:

“(...) es lo que venimos haciendo, pero el lío está en que están apoyadas por el Ejército gubernamental, lo raro es que no les da pena, pues eso es tan evidente que todo mundo lo ve en las regiones, pero en las ciudades las ‘empresas de la comunicación se encargan de manipular la información. Algún día la verdad llegará”, puntualizó el jefe guerrillero.

Prueba de lo anterior, dijo García al medio citado, es que el Estado habría usado ex Farc para montar “de manera acelerada grupos de supuestas guerrillas para crear un frente guerrillero, la experiencia nos dice que podemos gastar entre 3 o 4 años, y estos tipos los creaban en dos o tres meses”.