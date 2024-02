Shakira es atacada por la prensa española por su trabajo discográfico ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira fue blanco de críticas en España por nuevamente utilizar su ruptura como medio para monetizar su carrera musical - crédito cortesía/Jaume de Laiguana

Shakira sorprendió recientemente con el anuncio del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, que llevará por nombre Las mujeres ya no lloran. En este se incluirán los éxitos musicales que ha estrenado desde que se confirmó oficialmente su ruptura con Gerard Piqué, como Shakira – BZRP Music Sessions #53, Monotonía y Acróstico.

Su regreso a la industria musical como el ave fénix estuvo marcado entre 2022 y 2023 con importantes nominaciones como Premios Lo Nuestro, Premios Billboard, Latin Grammys y los VMA Music Awards, en los que fue reconocida con el galardón Michael Jackson Vanguard Music Award. Sin embargo, las críticas a su anuncio no tardaron en aparecer en la prensa española, haciendo énfasis en que seguirá sacando provecho de su separación.

Y es que el álbum que llegará el próximo 22 de marzo tiene un componente especial: los siete años que tuvieron que esperar los seguidores de la cantante para ver un nuevo proyecto florecer. Esto, con miras a la presunta gira mundial que también ya estaría planeando Shakira, con el fin de deleitar a sus millones de fans con sus nuevas canciones.

Shakira mostró ensayos para lanzamientos de su próximo álbum - crédito @shakira/IG

Qué dijo la prensa española

Uno de los que más duro le ha tirado a la colombiana después de su anuncio fue el periodista Xavier Sardá, integrante del programa TardeAR, de Telecinco. El comunicador se despachó con todo lo que tenía guardado en contra de la colombiana, argumentando que solamente estaba enfocaba en criticar su relación con Piqué. También lanzó dardos en contra del feminismo de la artista, pues si estos temas hubieran sido abordados por un hombre, habría sido señalado de machista.

“Es un disco rayado. ¿No sabe tratar otro tema? Esto lo hace un tío y le llaman machista impresentable”, dijo. Pero sus compañeros de plató no estuvieron de acuerdo con las declaraciones, pues algunos señalaron que simplemente está sabiendo monetizar su ruptura amorosa, algo que no le gustó a Sardá, que agregó: “¿Me estás diciendo que no es una ardida, sino que es una pesetera –persona que da mucha importancia al dinero–? ¡Venga, ya!”.

Shakira presentó su nuevo trabajo discográfico y sus seguidores corrieron a apoyarla pre ordenando el mismo - crédito cortesía/Jaume de Laiguana

Shakira fue acusada de plagio

Pero esta no es la única crítica que ha recibido la colombiana, pues recientemente en redes sociales se abrió el debate sobre un supuesto caso de plagio que habría cometido la artista colombiana. De acuerdo con varios internautas, Shakira habría copiado una de las imágenes de portada de su nuevo álbum, utilizando algunos detalles de una joven cantante española.

De acuerdo con la fotografía que circula en redes sociales, Mena bautizó su segundo álbum como Bellodrama y fue estrenado en marzo de 2023, al parecer, la primera coincidencia. La segunda radica en la imagen de Shakira mirando fijamente con la cabeza inclinada hacia arriba, igual si no similar para muchos, en el que la joven española también aparece llorando delicados diamantes, un concepto muy parecido al de la barranquillera.

Shakira enfrentaría una nueva acusación de plagio por copiar las imágenes de la portada de su álbum 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram Ana Mena redes sociales

Otro dato que sacaron a relucir en redes sociales fue el lanzamiento de Copa vacía junto a Manuel Turizo, pues afirman que la canción se estrenó con pocos días de diferencia. También especulan que Shakira esperó que la joven española estrenara su composición musical para ella hacer lo mismo después, ambas caracterizadas de sirenas.

Mena estrenó su canción Acquamarina el 14 de marzo de 2023 y Shakira lanzó Copa vacía junto a Manuel Turizo el 28 del mismo mes.