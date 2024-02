Para ‘la Liendra’ cualquier día es San Valentín: con romántico gesto sorprendió a su novia, Dani Duke

La Liendra le dio en el gusto a Dani Duke y le llevó serenata en vivo con su canción favorita - crédito @la_liendraa/Instagram

Para el influencer paisa La Liendra, cualquier día puede ser San Valentín cuando de complacer a la novia se trata, pues movió sus influencias para llevarle hasta la casa al grupo que canta su canción favorita.

Te puede interesar: Este es el particular plan de La Liendra y Dani Duke para ayudar a La Segura en ‘La casa de los famosos’

Al creador de contenido paisa no le importó celebrar la fecha de los enamorados atrasada con tal de darle gusto a Dani Duke y le llevó serenata en vivo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velasquez revelaron detalles picantes sobre su vida íntima: “Todos los días”

Sorprendida quedó la también influencer cuando su novio le pidió cerrar los ojos mientras escuchaban en el celular el tema Felicitaciones, la cual es una colaboración de los artistas Arod y Maisak, a quienes La Liendra contactó y convenció de ir hasta su lugar de residencia para que le interpretaran la canción en vivo y en directo a su novia.

La Liendra le dio gusto a su novia Dani Duke y le llevó serenata en vivo con canción que a ella le gusta - crédito @la_liendraa/Instagram

Dani Duke quedó flechada con la generosidad de su pareja a quien agradeció el regalo con tremendo beso, La Liendra pro su parte se mostró orgullosa al haber logrado su cometido y quedar como un galán ante su enamorada.

Te puede interesar: Arelys Henao habló de la estancia de su esposo en la cárcel: “Fue como una trampa”

“Hace rato le quería dedicar una canción a mi novia y no encontraba el momento. Voy a aprovechar que no hicimos nada de San Valentín y le daré una sorpresa”, aseguró el creador de contenido en el video que publicó en su cuenta de Instagram donde suma más de seis millones de seguidores.

Mauricio Gómez como es el nombre real del influencer al que en redes se conoce como La Liendra engañó a Dani haciendo sonar la canción en su celular, mientras le pedía que cerrara los ojos. De un momento a otro, frente a ella aparecieron los dos cantantes con guitarra en mano y entonando la letra del tema que a ella tanto le gusta.

La Liendra se salió con la suya y dedicó serenata en vivo a Dani Duke - crédito @arodlacorriente/Instagram

“Felicitaciones a tus padres hicieron una obra de arte. Quiero saber por qué estás aquí de qué museo te escapaste baby, si Da Vinci volviera nacer el quisiera retratarte, es que tú eres de otra parte. Me encanta como caminas, yo no sabía que habían ángeles aquí en la tierra te ves divina”, esta es parte de la composición que la Liendra le dedicó a Duke.

Así nació su amor

La pareja de influenciadores lleva tres años de intenso noviazgo en los que que han superado todo tipo de polémicas y comentarios a favor y en contra de su relación, pues son muchos los cibernautas que critican su unión, sin embargo han demostrado que su amor está por encima de las redes sociales.

La Liendra y Dani Duke, influenciadores colombianos. Foto: Instagram @daniduke

La primera vez que se vieron no fue del todo agradable para ellos como el público lo pensaría. Ellos mismo contaron cómo se conocieron y destacaron que la amistad en común con La Segura fue clave para que fluyera el romance.

Corría el año 2018, y en un viaje con otros creadores de contenido a Cartagena. Según la influencer, fue La Segura quien invitó a Mauricio para compartir con su grupo de amigos. Detallaron que el primer encuentro fue un poco incómodo, ya que el pereirano estaba grabando un video en una limusina en la que todos iban a transportarse a un “parchecito” en un bote y Dani Duke quería irse en taxi, pues estaba cansada de esperar.

Pasados cinco meses, la Liendra hizo parte de los invitados a un desfile de Daiki Gamboa, uno de los mejores amigos de Dani Duke. En esa oportunidad se volvieron a ver. “Yo le dije, oye, tú tienes un cuerpo muy lindo, tú eres muy natural”, contó el joven y ella le respondió entre risas: “Ja, natural, tengo operada hasta la sonrisa”. Ese momento fue crucial para que la historia de amor entre ellos naciera. Desde entonces nació la química y empezaron a conversar.

Letra felicitaciones

Uhhh yehh tu dealer bby, junto a la corriente mi amor. (Arod) felicitaciones a tus padres, hicieron una obra de arte.

Quiero saber por qué estás aquí de qué museo te escapaste baby, si da Vinci volviera a nacer el quisiera retratarte, es que tu eres de otra parte.

La Liendra dedicó canción en vivo a Dani Duke - crédito @arodlacorriente/Instagram

(Maisak) Yo siento que caíste del cielo. Esa boquita tus ojos brillantes el olor de tu pelo, me le quito el sombrero maaa!

(Arod) felicitaciones a tus padres hicieron una obra de arte, quiero saber por qué estás aquí de qué museo te escapaste baby, si Da Vinci volviera nacer el quisiera retratarte, es que tú eres de otra parte.

(Arod) Me encanta como caminas, yo no sabía que habían ángeles aquí en la tierra te ves divina, con ese porte de realeza cara de holandesa y ojitos de China.

El médico me médico tus besos con aspirina, la soledad y el frío no combinan, no me quiero ir aunque sea dame tu número, si eres ajena pues dímelo, si no rompe el hielo y bésame. cupido dijo que eras para mí apenas que te vio.

(Maisak) ¡felicitaciones! a tus padres le dieron un Grammy cuando tú naciste, con esa carita rompiste eyyy, felicidades suegro me la cuida, usted no sabe lo que me gusta su hija, tengo fama de perro porque canto y soy nigga.

Estoy loco por que un padre en la iglesia nos bendiga, dime qué vas a hacer, dime qué va a suceder, si ya no te vuelvo a ver, escribiré en un papel.