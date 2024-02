Citan a control político al ministro de Defensa: “Colombia está ‘ad portas’ de una guerra civil”

El senador Miguel Uribe promovió una proposición para citar al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a debate de control político - crédito Colprensa

Las sesiones legislativas del Congreso iniciaron con una serie de debates sobre la gestión del gabinete del presidente Gustavo Petro. Uno de los que deberá afrontar las preguntas de los senadores será el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue citado a un debate de control político ante la situación de inseguridad que se vive en el país.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, impulsó una proposición que fue aprobada para citar al ministro de Defensa; al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, a que respondan ante el Senado una serie de cuestionamientos sobre el actuar de la fuerza pública frente a la inseguridad.

El cuestionario indaga por las metas y lineamientos de la política de seguridad nacional y ciudadana, las órdenes dadas a las Fuerzas Militares y de Policía frente a los grupos armados; así como los efectos que han tenido estos lineamientos en la situación de los departamentos de Antioquia, Arauca, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Caquetá, Nariño y Chocó.

Además piden conocer los informes de presuntas violaciones a los ceses al fuego decretados por el Gobierno nacional con los grupos armados. También indagan por los combates y operaciones militares que se han realizado en contra de las estructuras al margen de la ley.

“Que vengan y nos den cuentas de por qué están abandonando a los colombianos. Por qué el Tren de Aragua ahora es el que domina la mayoría de los barrios urbanos de las ciudades principales, cómo es posible que Tuluá lo incendie una banda criminal y el Gobierno no reacciona. Que hay un paro armado en Chocó del ELN cuando acaban de prorrogar el cese al fuego y el Gobierno inane. Eso no lo podemos permitir”, señaló el senador Uribe Turbay durante la plenaria del Senado.

De acuerdo con el congresista, el Clan del Golfo tiene presencia en 392 de los 1.101 municipios del país, la guerrilla del ELN aparece en 231 y las disidencias de las Farc en 299, con base en los informes de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, sostiene que 400 territorios estarían bajo el control de organizaciones armadas.

“Es que llevamos exactamente 264 líderes asesinados, 133 masacres y 441 víctimas de estos criminales y resulta que el Gobierno guarda silencio. Hace unos años se rompían las vestiduras haciendo campañas internacionales, pero hoy guardan silencio. Queda claro que quienes hoy gobiernan no les importa la vida de los colombianos, lo que les gusta es hacer política con la muerte. Son ellos los que ha reivindicado la violencia como herramienta para llegar al poder, son ellos los que han ejercido la violencia para aterrorizar a los colombianos para conseguir prebendas y beneficios”, aseguró Uribe.

El senador aseguró que durante el viaje de congresistas del Centro Democrático a Estados Unidos, le plantearon la situación a congresistas y funcionarios del Gobierno de ese país. Así mismo, le solicitaron a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA que verifique lo que está ocurriendo con la política de seguridad.

“Denunciamos en Washington y lo hacemos desde este micrófono: en Colombia estamos ad-portas de una guerra civil, pero no entre colombianos, sino entre estructuras criminales y una ciudadanía absolutamente indefensa porque Gustavo Petro se ha dedicado a fortalecer las estructuras criminales, ofreciéndoles impunidad y dádivas”, afirmó Uribe Turbay.

Desde la oposición consideran que hay inactividad en la fuerza pública debido a la política del Gobierno. Según el senador del Centro Democrático, la Fundación Ideas para la Paz registra una reducción en combates y bombardeos de la fuerza pública de cerca del 50%.

“El Gobierno está más preocupado por levantar las órdenes de captura de los criminales que por someterlos a la ley”, señaló Uribe Turbay. “La paz no es excluyente de la seguridad. Es más, el fin último de la seguridad es conseguir la convivencia pacífica. Lo que no es paz es impunidad, la impunidad con la que hoy Gustavo Petro atiende a todos estos criminales. Es permisivo con un grupo terrorista que viola el cese al fuego en más de 644 veces y no hace nada”, sostuvo.