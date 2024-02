Sebastián Yatra contó por qué ninguna relación le ha durado: “No sabría cómo aguantar”

Sebastián Yatra habla nuevamente de su soltería y explica por qué no está con alguien - crédito Europa Press

Desde finales del año pasado, Sebastián Yatra se convirtió en uno de los solteros más codiciados del entretenimiento. Con 29 años, el cantante ya tiene más de tres meses sin pareja. Sus últimas novias fueron personalidades tan conocidas como él, y el amor parecía brotar, pero las cosas al final no funcionaron.

En noviembre de 2023, Aitana y el antioqueño decidieron terminar su relación. De acuerdo con lo que dijo él a la prensa, “en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”.

Para ella fue difícil y así lo hizo saber en pleno escenario de un concierto que llevó a cabo en la capital colombiana. “Hoy emocionalmente no estoy bien. No pasa nada, porque hay días que no estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá”, expresó ella.

Sebastián Yatra habló también de las relaciones abiertas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Con lo sucedido, la pareja no alcanzó a durar un año de noviazgo y es que recientemente el paisa comentó que, aunque sí la quería mucho, para él es complicado sostener una relación por mucho más tiempo que eso. Inclusive, abrió su corazón y dijo por qué.

“Mi amigo Jesús Quintero decía: ‘Creo en las personas de verdad, en las que no tienen filtros y se quitan la máscara’. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Por eso mi primer invitado tenía que ser él, Sebastián Yatra”, dijo la española Vicky Martín al presentarlo en su pódcast.

En la conversación se tocó el tema de la vida romántica del colombiano, a lo que él respondió que “mi máximo de una relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”.

También indicó que si bien celebra el amor, se encuentra en una época personal en la que no quiere ser tan conservador, sino que prefiere que pueda expresar sus sentimientos románticos de manera abierta, lejos del compromiso común. “En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados”, agregó.

De la misma manera, el vocalista apuntó que a veces siente que estar en un noviazgo cerrado y convencional lo priva en algunos aspectos. “Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”, siguió diciendo.

Sebastián Yatra y Aitana se separaron a finales de 2023 - crédito @aitanaysebastian/Instagram

La periodista también le preguntó acerca de los rumores que señalan que el intérprete de Vagabundo en realidad sentiría atracción por los hombres. No obstante, esto fue desmentido de manera directa por él mismo en la conversación. “A mí me gustan las chicas, pero siento que, si me gustaran los hombres, perfectamente lo viviría como abiertamente y relajado”, explicó.

Por otro lado, en una entrevista con GQ, el oriundo de Medellín se había referido a su ruptura con Martina Stoessel, quien fue su pareja antes de la cantante española. “Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen. Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, aseveró.

Reconoció que fue juzgado porque creyeron que había engañado a Tini con Danna Paola, por lo que agregó que “sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. [...] Me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas”.