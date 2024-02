Millonarios ya tendría fecha para el debut de Emerson Rodríguez: también vuelven tres de los lesionados

Millonarios se medirá con Patriotas el sábado 24 de febrero en la octava jornada de la Liga Betplay - crédito Colprensa

Millonarios completará ocho días de descanso previo al partido frente a Patriotas, el 24 de febrero, por la Liga BetPlay, en los que podrá darle suficiente descanso a sus jugadores y recuperar algunos de los lesionados, ya que más de 10 hombres se encuentran en el departamento médico.

Te puede interesar: Emerson Rivaldo Rodríguez regresó a Millonarios: el extremo que Gamero quería como fichaje

Una buena noticia en el cuadro Embajador es que ya tendría la fecha para el debut de Emerson Rivaldo Rodríguez, su último refuerzo y que llenará el vacío por la falta de un extremo de mayor experiencia, debido a que Jhon Edinson Largacha y Beckham David Castro aún no se encuentran en el nivel ideal para ser figuras.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Emerson Rivaldo Rodríguez saldría de Millonarios antes de lo esperado: esto dice su contrato

Sumado a eso, dos de los lesionados se recuperaron y volvieron a trabajos, junto con un tercer jugador que ya se encontraría muy cerca de ponerse a las órdenes del técnico Alberto Gamero, que ha cedido puntos en la Liga BetPlay por no poder armar una nómina titular más fuerte.

El debut de Emerson Rivaldo

El viernes 16 de febrero se acabó la espera para Millonarios, su cuerpo técnico e hinchas, por la llegada de un extremo que cubriera el puesto dejado por Edgar Guerra y compitiera con los jóvenes canteranos, siendo Emerson Rodríguez el elegido para darle ese toque de velocidad y gambeta en dicha posición.

Te puede interesar: Se revela video de Álvaro Montero tras su expulsión ante Nacional: “Si nos van a echar a toditos nos van a echar a toditos”

Desde ese día, el jugador ya entrena oficialmente con la institución y, según El Vbar Caracol, el futbolista de 23 años debutaría en la Liga BetPlay ante Patriotas, dependiendo de que su documentación ya se encuentre en regla e inscrito con la Dimayor.

Así fue el anuncio de Millonarios por la contratación de Emerson Rodríguez - crédito Millonarios FC

Cabe recordar que Emerson Rivaldo llegó a préstamo desde el Inter Miami hasta junio de 2026, con opción de ampliarlo a diciembre, y el contrato con el cuadro norteamericano termina a finales de 2025, así que una buena campaña en Libertadores ampliaría su vínculo en 2025.

Regreso de lesionados

Si algo afectó a Millonarios en el primer semestre es la cantidad de lesionados, que alcanzó a ser 13 y para el encuentro frente a Patriotas recuperará a tres fichas, dos de ellas son Larry Vásquez y Leonardo Castro, que sufrieron sobrecarga muscular y no aparecieron en la derrota 1-0 ante Águilas Doradas.

El otro jugador es David Mackalister Silva, el capitán de los Embajadores que tuvo una lesión en los isquiotibiales en el empate 1-1 con Alianza en El Campín, a partir de allí fue una de las bajas más sensibles en la plantilla por su talento y liderazgo.

En el inicio del partido contra Alianza en El Campín, el volante sufrió un tirón en la pierna y se retiró de la cancha - crédito Win Sports

Otros hombres que volverían en dos semanas, aproximadamente, son Juan Carlos Pereira y Danovis Banguero, este otro es esperado con ansias porque suplirá a Omar Bertel, el lateral izquierdo que sufrió la rotura del tendón de Aquiles el 16 de febrero.

¿Qué pasa con Daniel Cataño?

Otra ausencia sensible en Millonarios es Daniel Cataño, volante que no ha debutado en 2024 por una lesión muscular que, por el momento, no tiene una fecha exacta para su regreso a las canchas, solo que sigue en recuperación y con mucho misterio sobre su situación.

Más allá de que sería un problema en uno de sus muslos, desde la institución no confirmaron a los aficionados cuál es la molestia, solo que su incapacidad depende de la evolución y lo esperarían para marzo, cuando volvería otros lesionados en la nómina.

El debut de Millonarios en la Copa Libertadores será entre el 2 y 4 de abril, así que el técnico Alberto Gamero necesita a toda la plantilla disponible, o la mayoría posible, antes de ese encuentro porque es el principal objetivo en la temporada 2024 y no quiere otro fracaso internacional.