Miguel Uribe llamó mentiroso al ministro de Hacienda: aseguró que el Gobierno Petro “hace cuentas al estilo DMG”

Miguel Uribe arremetió contra el ministro de Hacienda, en medio de los debate de las reformas de Gobierno - crédito Colprensa

En una controversial sesión de la Comisión Tercera del Senado, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático arremetió duramente contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con críticas sobre las proposiciones del gobierno de Gustavo Petro respecto a las reformas laboral y pensional.

La sesión, que tuvo lugar el martes 20 de febrero, se concentró en evaluar el impacto fiscal y financiero de dichas reformas, las cuales, según Uribe, no solo están cargadas de “una alta carga ideológica”, sino que además proponen soluciones infundadas a problemas mal diagnosticados.

“Entonces el gobierno con una retórica absolutamente mentirosa está creando unas expectativas que no solamente no son ciertas, sino que, además, los perjudicados de ese daño o no han nacido o no se han dado cuenta de lo que van a sufrir”, indicó Uribe Turbay como respuesta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Crítica del senador al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla - crédito @MiguelUribeT/X

Y afirmó en seguida que “yo le tengo que decir que, ministro, usted aquí nos viene a decir una serie de mentiras sin sonrojarse. Es una vergüenza que usted venga a decirnos lo que nos acaba de plantear sistemáticamente. Comencemos con la más grave: que usted nos diga que en los últimos 10 años la gente se pasa a Colpensiones porque el mercado lo definió, porque es mucho mejor Colpensiones que los fondos privados y ¿no hay competencia desleal? Hombre, o es mala fe, o usted es ignorante, hombre, por favor, ¿cómo es posible?”, sostuvo enérgicamente, en reclamo a Bonilla sobre la reforma pensional.

Las reformas, una “estafa”, según Uribe Turbay

Durante su intervención, el senador del Centro Democrático expresó su preocupación por lo que considera una “gran estafa” en torno al sistema de pensiones propuesto por el actual gobierno. Así, de manera enfática, acusó a Bonilla de mentir, y comparó sus explicaciones y justificaciones con las prácticas de una “pirámide financiera”.

Criticó, además, el manejo del costo de administración de las AFP presentado por Bonilla. Calificó dicho costo como inexacto y señaló que, incluso bajo la propuesta de reforma, Colpensiones seguiría siendo más costoso en términos de administración, sin abordar adecuadamente los riesgos de corrupción.

El ministro de Hacienda fue enfrentado por Miguel Uribe en el Senado - crédito Presidencia de la República

El senador también se refirió a la reforma laboral, lamentando declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en las que indicó que la reforma no busca crear empleo. Para Uribe, esta afirmación es “la tapa”, ya que sustenta que el propósito fundamental de cualquier reforma laboral debería ser precisamente generar más y mejores oportunidades de trabajo para reducir la informalidad.

“Porque es que para este gobierno, a diferencia de nosotros, el trabajo es una humillación. A ellos les parece que trabajar es humillación. Eso es así históricamente, cuando para nosotros, los demás, trabajar es una bendición de independencia; da libertad, que ellos no quieren, pero además da dignidad”, afirmó.

Uribe no solo cuestionó las bases de las reformas propuestas, sino también criticó la postura del gobierno hacia el sector productivo, acusándolo de generar un ambiente de incertidumbre y adversidad para los empresarios, lo cual, en su opinión, contribuye al deterioro del empleo formal en el país. Según él, esta orientación del gobierno podría traducirse en la pérdida de hasta 500.000 empleos formales, empeorando la situación del desempleo que ya se encuentra en un 10.8%, cifra superior a la recibida por Gustavo Petro al inicio de su mandato.

Intervención de Migeul Uribe en la Comisión Tercera del Senado - crédito @MiguelUribeT/X

“La gente sufre porque es difícil, sin duda, hoy en Colombia ser formal y lo que nosotros le pedimos es que flexibilice el régimen laboral. Es que si queremos reforma, lo que no queremos es una reforma que destruya el mercado, que destruya al receptor productivo. Usted dice justicia laboral. No, lo que usted va a hacer no es justicia laboral, es judicializar la relación laboral. Peor va a ser va a ser que lo que pasó en Argentina: cada empleo es un pleito, va a generar una informalidad gigantesca. La gente no va a poder asumir esos costos y si los puede asumir va a preferir no tener empleos formales, porque es que ustedes están creando unas condiciones que prácticamente hacen imposible crear un tener un empleado, pero está demostrado en el mundo entero”, criticó.