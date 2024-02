Mafe Walker recibe criticas y burlas por parte de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’

La participación de Mafe Walker en ‘La casa de los famosos’ ha generado comentarios y burlas por parte de sus compañeros - crédito RCN / @Rafarias97 / X

En el reality La casa de los famosos Colombia ha captado la atención de los televidentes, pero entre todos los hechos curiosos e inesperados que suceden alrededor de la convivencia, Mafe Walker ha llamado la curiosidad por su peculiar manera de, supuestamente, comunicarse en un “idioma extraterrestre”.

La acción de la colombiana generó burlas y comentarios entre sus compañeros de la casa. Karen Sevillano se destacó recientemente al intentar hablar en este singular lenguaje: “Yo, la verdad, le digo ‘Anakija’, porque esa la primera palabra extraterrestre que yo entendí. Yo creo que los extraterrestres están súper pegados a ViX las 24/7 a ver en qué momento ella los va a llamar. Los extraterrestres, que voten, voten, voten, para que no la saquen”, expresó en medio de risas la influencer.

La influencer colombiana imitó el “idioma extraterrestre” de Mafe Walker - crédito @canalrcn/Instagram

Por otro lado, la comediante Johana Velandia compartió su visión crítica sobre las declaraciones de Mafe Walker, sugiriendo con humor que quizás los extraterrestres se equivocaron al enviarla: “Que Colombia no vaya a decir que soy una villana, pero yo no puedo con Mafe. Si ella es un canal de comunicación entre la Tierra y allá (mira hacia arriba), yo creo que mandaron a la que no era. Ella como que se mete en su onda y no quisiera que nadie le dijera nada. Me gusta la gente que da amor, me parece normal hasta ahí, pero cuando ya ella dice lo de, ‘llama trina y eso’, no puedo.”

La modelo de tallas grandes de manera jocosa agregó: “No creo que se ofenda porque ella a veces ni lo entiende”.

Mafe Walker y su “idioma extraterrestre” es uno de los puntos que ha llamado la atención de esta temporada tanto así que su compañero del equipo Cielo Julián Trujillo también expresó que la colombiana le faltaba un “tornillo”.

La colombiana que tiene "conexiones con extraterrestres" es víctima de burlas por parte de sus compañeros - crédito ViX

“A mi primero me dio risa, segundo, pensé que era un fraude. En tercer lugar, dije: ‘Le falta un tornillo’. Fui testigo de una conexión muy hermosa en mi cuarto (…). No sé cómo se llama esa lengua, pero yo le digo ‘lenguaje galáctico’”, dijo el actor colombiano.

Karen Sevillano desde el primer capítulo del reality se le ha visto burlándose de Mafe Walker, pero en un momento en diálogo con José Miel reveló que sacaría la colombiana del programa: “Yo siento que la persona que debería abandonar La casa de los famosos Colombia sería ‘Anakija’, yo siento que este no es el programa para ella, siento que ella no ha logrado integrarse, no es una persona como que le gusta tampoco hablar. Yo siento que tal vez que este no es el programa para ella, siento que no sea el formato, me cae bien, pero ella debería estar en algo más tranqui, como de cocina, porque no siento que este sea, no conversa, no la veo en la casa. Lo que te digo es que sí el día de mañana el contenido del reality dependiera de ella no pasaría nada”.

La influencer habló con José Miel sobre el participante que sacaría de ‘La casa de los famosos’ - crédito @casadelosfamososcolombi0/TikTok

Contrario a las burlas, Isabella Santiago defendió la autenticidad de Walker, destacando la importancia de expresarse libremente. “Por lo menos Mafe es una persona que se para y dice lo que es,” afirmó la actriz venezolana y tiro un vainazo a los críticos: “Una persona que haga chistes sobre las creencias de alguien más no me puede parecer respetuosa y buena gente”.

La Casa de los Famosos Colombia, transmitido a través de la plataforma ViX y por el Canal RCN, continúa ofreciendo a los espectadores un vistazo sin censura al día a día de los famosos dentro de la casa, prometiendo más momentos de entretenimiento, confrontación y reflexión en las semanas venideras.